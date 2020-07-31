Ранхейм
3:2
Конец матча
Стадион: EXTRA Arena
Конгсвингер
0:1
15' ГолRidouan Boulahuane Essaeh
17' Желтая карточкаChristian Roeer
61' Желтая карточкаDaniel Lysgaard
1:1
67' Гол в свои воротаRidouan Boulahuane Essaeh
70' Желтая карточкаHarald Holter
2:1
79' ГолOle Christian Saeter
2:2
82' ГолLudvig Langrekken
83' Желтая карточкаDong-Wan Gang
90' Желтая карточкаMagnus Lenes
3:2
90' ГолOle Christian Saeter
15
Erik
Toenne
22
Солли
Сиверт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
-
22 Солли СивертНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Нападающий
-
81 Ludvik Hoel
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
15'
17'
61'
67'
70'
79'
82'
83'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ivar Solli Roenning
|5
|0.17
|2.
|Erik Toenne
|4
|0.13
|3.
|Региниуссен Мадс
|2
|0.07
|4.
|Ole Christian Saeter
|2
|0.07
|5.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.03
|6.
|Солли Сиверт
|1
|0.03
|7.
|Daniel Kvande
|1
|0.03
|8.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|9.
|Michael Karlsen
|1 (1)
|0.03
|10.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|11.
|Sondre Soerloekk
|0
|0
|12.
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|2
|0.07
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.07
|3.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.03
|4.
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|2.
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|3.
|Люндал Мартин
|1
|0
|4.
|Erik Toenne
|1
|0
|5.
|Magnus Lenes
|1
|0
|6.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|3
|0
|2.
|Christian Roeer
|3
|0
|3.
|Victor Grodaas
|2
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|5.
|Яласто Вилле
|1
|0
|6.
|Скагестад Эдвард
|1
|0
|7.
|Eirik Maeland
|1
|0
|8.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|9.
|Simon Marklund
|1
|0
|10.
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|11.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ранхейм
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Конгсвингер
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд
Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Ранхейм
|6
|5
|0
|1
|19 - 12
|15
|3.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Санднес
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|Осане
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Согндаль
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|6
|3
|0
|3
|13 - 13
|9
|8.
|Дьерв
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Рёуфосс
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Гроруд
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|13.
|Улленсакер-Киса
|6
|1
|3
|2
|11 - 13
|6
|14.
|Нест-Сотра
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|15.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|16.
|Хам-Кам
|6
|0
|1
|5
|12 - 18
|1