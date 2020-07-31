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  2. Матчи
  3. Норвегия
Ранхейм
3:2
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
0:1
15' Гол
Ridouan Boulahuane Essaeh
17' Желтая карточка
Christian Roeer
61' Желтая карточка
Daniel Lysgaard
1:1
67' Гол в свои ворота
Ridouan Boulahuane Essaeh
70' Желтая карточка
Harald Holter
2:1
79' Гол
Ole Christian Saeter
2:2
82' Гол
Ludvig Langrekken
83' Желтая карточка
Dong-Wan Gang
90' Желтая карточка
Magnus Lenes
3:2
90' Гол
Ole Christian Saeter
90'+5
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
6
Magnus
Blakstad
21
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
15
Erik
Toenne
18
Ivar
Solli
Roenning
22
Солли
Сиверт
31
Andreas
Smedplass
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
21
Daniel
Lysgaard
25
Скагестад
Эдвард
11
Simon
Marklund
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
15
Marlinho
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
9
Adem
Gueven
Ранхейм
4-3-3
Конгсвингер
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Ridouan Boulahuane Essaeh
17'
 
Christian Roeer
55'
Vegard Oestraat Erlien
Erik Toenne
 
55'
Michael Karlsen
Ivar Solli Roenning
 
61'
 
Daniel Lysgaard
62'
 
Яласто Вилле
Christian Roeer
65'
Adria Mateo Lopez
Magnus Blakstad
 
67'
Ridouan Boulahuane Essaeh
1:1
69'
 
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
70'
 
Harald Holter
78'
 
Even Bydal
Ridouan Boulahuane Essaeh
78'
 
Dong-Wan Gang
Marlinho
78'
Ole Christian Saeter
Солли Сиверт
 
78'
Eirik Valla Doennem
Jacob Tromsdal
 
79'
Ole Christian Saeter
(Vegard Oestraat Erlien)
2:1
82'
2:2
Ludvig Langrekken
83'
 
Dong-Wan Gang
90'
Magnus Lenes
 
90'
Ole Christian Saeter
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ivar Solli Roenning 5 0.17
2. Erik Toenne 4 0.13
3. Региниуссен Мадс 2 0.07
4. Ole Christian Saeter 2 0.07
5. Oeyvind Alseth 1 0.03
6. Солли Сиверт 1 0.03
7. Daniel Kvande 1 0.03
8. Торбьерн Эггем 1 0.03
9. Michael Karlsen 1 (1) 0.03
10. Adria Mateo Lopez 0 0
11. Sondre Soerloekk 0 0
12. Vegard Oestraat Erlien 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 2 0.07
2. Simon Marklund 2 0.07
3. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.03
4. Ludvig Langrekken 1 0.03

Карточки

Ранхейм
# Игрок      
1. Eirik Valla Doennem 2 0
2. Региниуссен Мадс 1 0
3. Люндал Мартин 1 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Magnus Lenes 1 0
6. Oeyvind Alseth 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 3 0
2. Christian Roeer 3 0
3. Victor Grodaas 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
9. Simon Marklund 1 0
10. Daniel Lysgaard 1 0
11. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ранхейм 0 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1)
 Конгсвингер 40% (2) 0 0 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд
Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер 1:4 Ранхейм Товарищеские матчи Ранхейм 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Ранхейм Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 5:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Ранхейм Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 7:0 Конгсвингер Первый дивизион Ранхейм 4:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 3:3 Ранхейм Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 6 6 0 0 11 - 3 18
2. Ранхейм 6 5 0 1 19 - 12 15
3. КФУМ 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Санднес 6 3 2 1 11 - 11 11
5. Осане 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Схьёрдал-Блинк 6 3 0 3 13 - 13 9
8. Дьерв 0:0 6 2 3 1 11 - 8 9
9. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Рёуфосс 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Гроруд 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Стрёммен 6 2 0 4 7 - 11 6
13. Улленсакер-Киса 6 1 3 2 11 - 13 6
14. Нест-Сотра 6 1 2 3 12 - 15 5
15. Конгсвингер 6 1 0 5 7 - 15 3
16. Хам-Кам 6 0 1 5 12 - 18 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ridouan Boulahuane Essaeh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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