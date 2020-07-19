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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:1
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
0:1
44' Гол
Хестад Эйрик
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
19
Halldor
Stenevik
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
8
Fredrik
Sjoelstad
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Стрёмсгодсет
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

44'
0:1
Хестад Эйрик
(Эйкрем Магнус)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 3 0.1
3. Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.07
4. Moses Mawa 2 0.07
5. Стенгель Херман 1 0.03
6. Токстад Кристоффер 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 5 (1) 0.17
2. Хуссейн Эцаз 4 0.14
3. Эйкрем Магнус 2 0.07
4. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
5. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
6. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Хёуген Кристоффер 1 0.03
9. Кителано Йон 1 0.03
10. Эурснес Фредрик 1 0.03
11. Грегерсен Стиан 1 0.03
12. Henry Wingo 1 0.03
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
14. Martin Ellingsen 0 0
15. Martin Bjoernbak 0 0
16. Мострем Маттиас 0 0
17. Кристенсен Тобиас 0 0
18. Брюнхильдсен Ола 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 3 0
2. Jack Ipalibo 1 1
3. Гуннарссон Никлас 2 0
4. Ari Leifsson 2 0
5. Marcus Moelvadgaard 2 0
6. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эурснес Фредрик 2 0
4. Эйкрем Магнус 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 27.27% (3)
 Мольде 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде
Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 1:0 9 8 1 0 25 - 7 25
3. Волеренга 0:0 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 1:0 9 4 3 2 12 - 6 15
5. Одд 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Стрёмсгодсет 0:1 9 3 3 3 11 - 14 12
9. Кристиансунд 0:0 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 0:0 9 2 2 5 8 - 9 8
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 0:1 9 2 1 6 6 - 15 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 1:1 9 0 4 5 11 - 27 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Мольде онлайн

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