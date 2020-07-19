Стрёмсгодсет
0:1
Перерыв
Стадион: Мариенлист
Мольде
0:1
44' ГолХестад Эйрик
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
20
Henry
Wingo
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
44'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|3
|0.1
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.07
|4.
|Moses Mawa
|2
|0.07
|5.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|6.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|5 (1)
|0.17
|2.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0.14
|3.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|5.
|Квоеме Охи
|2 (1)
|0.07
|6.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|7.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|8.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|9.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|11.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|12.
|Henry Wingo
|1
|0.03
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|14.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|15.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|16.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|17.
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|18.
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Парр Джонатан
|3
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|3.
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|4.
|Ari Leifsson
|2
|0
|5.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|6.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|4.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|8.
|Martin Bjoernbak
|1
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Henry Wingo
|1
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|27.27% (3)
|Мольде
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде
Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|1:0
|9
|8
|1
|0
|25 - 7
|25
|3.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Русенборг
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|5.
|Одд
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|7.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|2
|5
|2
|17 - 13
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Старт
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|1:1
|9
|0
|4
|5
|11 - 27
|4