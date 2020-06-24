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  3. Норвегия
Викинг
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Мьёндален
0'
0:1
19' Гол
Ибрагим Шуайбу
34'
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
19
Sondre
Auklend
26
Jefferson
De
Souza
14
Бериша
Ветон
1
Макани
Соша
4
William
Saelid
Sell
12
Накким
Маркус
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Lars
Olden
Larsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
11
Christian
Gauseth
10
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
22
Ибрагим
Шуайбу
Викинг
4-2-3-1
Мьёндален
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Ибрагим Шуайбу
(Накким Маркус)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
2. Even Oestensen 1 0.03
3. Ylldren Ibrahimaj 0 0
4. Adrian Pereira 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 1 0.03
2. Брустад Фредрик 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 1 0
2. Хёйланд Томми 1 0
3. Even Oestensen 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Alexander Betten Hansen 1 1
2. Stian Semb Aasmundsen 2 0
3. Sondre Solholm Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Мьёндален 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален Мьёндален 0:0 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Викинг 4:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:1 Викинг Типпелиген Мьёндален 2:4 Викинг Первый дивизион Викинг 0:2 Мьёндален Первый дивизион
Викинг 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Бранн 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мьёндален 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
5. Мольде 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Старт 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Саннефьёрд 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Стабек 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Олесунн 0:0 3 0 1 2 3 - 11 1
13. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Викинг 0:1 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Хёугесунн 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Викинг 0:1 Мьёндален онлайн

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