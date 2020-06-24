Викинг
1:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 200
Мьёндален
0:1
19' ГолИбрагим Шуайбу
38' Желтая карточкаБериша Ветон
1:1
41' ПенальтиБериша Ветон
51' Желтая карточкаВикстёль Рольф
59' Желтая карточкаНакким Маркус
64' Желтая карточкаИбрагим Шуайбу
85' Желтая карточкаХёйланд Томми
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
19'
0:1
38'
41'
1:1
51'
59'
64'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|2.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|3.
|Бериша Ветон
|1 (1)
|0.03
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|0
|0
|5.
|Adrian Pereira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|2
|0.07
|2.
|Брустад Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|2.
|Бериша Ветон
|1
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|4.
|Викстёль Рольф
|1
|0
|5.
|Even Oestensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Betten Hansen
|1
|1
|2.
|Stian Semb Aasmundsen
|2
|0
|3.
|Накким Маркус
|1
|0
|4.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0
|5.
|Sondre Solholm Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Мьёндален
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален Мьёндален 0:0 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Викинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|5.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Аутентификация