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  3. Норвегия
Викинг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Мьёндален
0'
0:1
19' Гол
Ибрагим Шуайбу
38' Желтая карточка
Бериша Ветон
1:1
41' Пенальти
Бериша Ветон
51' Желтая карточка
Викстёль Рольф
59' Желтая карточка
Накким Маркус
64' Желтая карточка
Ибрагим Шуайбу
85' Желтая карточка
Хёйланд Томми
90'+7
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
19
Sondre
Auklend
26
Jefferson
De
Souza
14
Бериша
Ветон
1
Макани
Соша
4
William
Saelid
Sell
12
Накким
Маркус
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Lars
Olden
Larsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
11
Christian
Gauseth
10
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
22
Ибрагим
Шуайбу
Викинг
4-2-3-1
Мьёндален
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Ибрагим Шуайбу
38'
Бериша Ветон
 
41'
Бериша Ветон
1:1
46'
 
Реннинг Мартин
Брустад Фредрик
51'
Викстёль Рольф
 
59'
 
Накким Маркус
64'
 
Ибрагим Шуайбу
69'
Adrian Pereira
Runar Hove
 
71'
 
Joachim Solberg Olsen
Stian Semb Aasmundsen
75'
Even Oestensen
Kristoffer Loekberg
 
76'
Хёйланд Томми
Jefferson De Souza
 
76'
 
Sondre Liseth
Christian Gauseth
81'
Бютюки Зюмер
Бериша Ветон
 
81'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Sondre Auklend
 
85'
Хёйланд Томми
 
87'
 
Alexander Betten Hansen
Tonny Brochmann
87'
 
Andreas Hellum
Ибрагим Шуайбу

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
2. Even Oestensen 1 0.03
3. Бериша Ветон 1 (1) 0.03
4. Ylldren Ibrahimaj 0 0
5. Adrian Pereira 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 2 0.07
2. Брустад Фредрик 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Хёйланд Томми 2 0
2. Бериша Ветон 1 0
3. Viljar Vevatne 1 0
4. Викстёль Рольф 1 0
5. Even Oestensen 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Alexander Betten Hansen 1 1
2. Stian Semb Aasmundsen 2 0
3. Накким Маркус 1 0
4. Ибрагим Шуайбу 1 0
5. Sondre Solholm Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
 Мьёндален 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален Мьёндален 0:0 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Викинг 4:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:1 Викинг Типпелиген Мьёндален 2:4 Викинг Первый дивизион Викинг 0:2 Мьёндален Первый дивизион
Викинг 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
4. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
5. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон из команды Викинг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Бериша Ветон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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