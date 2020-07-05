Одд
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Скагерак Арена
Хёугесунн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0.07
|3.
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.03
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Рууд Эспен
|0
|0
|6.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|3 (2)
|0.1
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|2
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|3.
|Качи
|1
|0
|4.
|Риса Бирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|2.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|3.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|4.
|Bruno Leite2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|37.5% (3)
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Хёугесунн
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн
Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 6
|18
|2.
|Мольде
|2:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|3.
|Кристиансунд
|2:0
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|4.
|Бранн
|0:4
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|6.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Мьёндален
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|Одд
|0:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Русенборг
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|2:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3