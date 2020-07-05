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  3. Норвегия
Одд
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хёугесунн
0' 49'
1
Россбах
Сондре
14
Нордквелле
Фредрик
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Kasper
Lunding
20
Леуритсен
Тобиас
8
Markus
Andre
Kaasa
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
15
Фредриксен
Ульрик
23
Thore
Pedersen
16
Bruno
Leite2
8
Kevin
Martin
Krygaard
6
Воге-Нильсен
Йоаким
10
Niklas
Sandberg
I
11
Alexander
Ammitzboell
99
Kristoffer
Velde
Одд
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 2 0.07
3. Леуритсен Тобиас 1 0.03
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Рууд Эспен 0 0
6. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 1
2. Рашани Эльбасан 1 0
3. Качи 1 0
4. Риса Бирк 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Benjamin Kaellman 1 0
3. Kevin Martin Krygaard 1 0
4. Bruno Leite2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 37.5% (3) 0 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд
Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн
Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Хёугесунн 4:1 Одд Типпелиген Одд 0:3 Хёугесунн Кубок Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи
Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 6 6 0 0 23 - 6 18
2. Мольде 2:0 6 5 1 0 16 - 6 16
3. Кристиансунд 2:0 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Бранн 0:4 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Мьёндален 0:2 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Стрёмсгодсет 0:2 6 2 2 2 7 - 9 8
9. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Одд 0:0 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 0:2 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Сарпсборг-08 2:0 6 1 0 5 5 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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