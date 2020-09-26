0:1
42' ПенальтиAmir Al-Ammari
46' Желтая карточкаMoussa Traore3
0:2
63' ГолMoustafa Zeidan
66' Желтая карточкаFilip Almstroem-Taehti
1:2
72' ГолEmil Skogh
2:2
90' ГолDavid Engstroem
23
Filip
Tronet
21
Emil
Skogh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
21 Emil SkoghНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Daniel Ljung
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
Ход матча
42'
0:1
46'
63'
0:2
72'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Engstroem
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|7 (2)
|0.35
|2.
|Джоханна Эрик
|7
|0.35
|3.
|Косица Дзенис
|6
|0.3
|4.
|Edin Hamidovic
|6
|0.3
|5.
|Moustafa Zeidan
|3 (1)
|0.15
|6.
|Jesper Svensson
|2
|0.1
|7.
|Fredik Fendrich
|1
|0.05
|8.
|Конате Па
|1
|0.05
|9.
|Jetmir Haliti
|1
|0.05
|10.
|Daniel Ljung
|1
|0.05
|11.
|Marcus Degerlund
|0
|0
|12.
|Mikael Marques
|0
|0
|13.
|Kevin Rodeblad Lowe
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Moussa Traore3
|2
|0
|2.
|Moonga Simba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|7
|1
|2.
|Jesper Svensson
|3
|1
|3.
|Pavle Vagic
|2
|1
|4.
|Джоханна Эрик
|3
|0
|5.
|Moustafa Zeidan
|3
|0
|6.
|Amir Al-Ammari
|3
|0
|7.
|Jetmir Haliti
|3
|0
|8.
|Elias Gustafson
|3
|0
|9.
|Кваква Энок
|1
|1
|10.
|Frank Pettersson
|2
|0
|11.
|Косица Дзенис
|1
|0
|12.
|Конате Па
|1
|0
|13.
|Marcus Degerlund
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Йёнчёпинг
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|20% (7)
|14.29% (5)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: + = -ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд
Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна
Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд Йёнчёпинг 1:0 Умео Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|20
|14
|4
|2
|47 - 16
|46
|2.
|Хальмстад
|20
|12
|5
|3
|34 - 13
|41
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|3
|6
|36 - 26
|36
|4.
|Эстер
|20
|9
|6
|5
|28 - 24
|33
|5.
|Акрополис
|20
|7
|11
|2
|28 - 22
|32
|6.
|Браге
|20
|8
|5
|7
|27 - 27
|29
|7.
|Сундсвалль
|19
|7
|6
|6
|32 - 27
|27
|8.
|Эргрюте ФФ
|19
|7
|5
|7
|23 - 25
|26
|9.
|Норрбю
|20
|5
|8
|7
|22 - 25
|23
|10.
|ГАИС
|19
|5
|7
|7
|17 - 26
|22
|11.
|Треллеборг
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|12.
|Вестерос
|20
|5
|5
|10
|23 - 30
|20
|13.
|Далкурд
|20
|3
|10
|7
|25 - 27
|19
|14.
|Умео
|19
|3
|8
|8
|16 - 29
|17
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|4
|4
|11
|17 - 36
|16
|16.
|Юнгшиле
|20
|3
|6
|11
|21 - 39
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.12
|8.90
|1.06
|2.13
|1.66
|2.75
|1.39
|2.10
|1.68
|1.55
|2.35
|1.70
|2.03
|1.53
|2.44
|1.17
|4.70
|1.16
|5.10
|1.11
|5.80
|1.02
|9.90
|1.03
|10.00
|9.90
|1.01
|9.00
|1.04
|3.62
|1.27
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.35
|3.10
|1.14
|5.00
|1.10
|5.60
|1.01
|9.90
|—
|—