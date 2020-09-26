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  2. Матчи
  3. Швеция
Вестерос
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
42' Пенальти
Amir Al-Ammari
46' Желтая карточка
Moussa Traore3
0:2
63' Гол
Moustafa Zeidan
66' Желтая карточка
Filip Almstroem-Taehti
1:2
72' Гол
Emil Skogh
2:2
90' Гол
David Engstroem
90'+4
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
2
Флорен
Йеспер
31
Albin
Sporrong
8
Jonas
Hellgren
18
Moussa
Traore3
3
Filip
Almstroem-Taehti
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
21
Emil
Skogh
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
4
Marcus
Degerlund
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
21
Kevin
Rodeblad
Lowe
10
Edin
Hamidovic
9
Косица
Дзенис
Вестерос
3-4-3
Йёнчёпинг
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Engstroem 1 0.05
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 7 (2) 0.35
2. Джоханна Эрик 7 0.35
3. Косица Дзенис 6 0.3
4. Edin Hamidovic 6 0.3
5. Moustafa Zeidan 3 (1) 0.15
6. Jesper Svensson 2 0.1
7. Fredik Fendrich 1 0.05
8. Конате Па 1 0.05
9. Jetmir Haliti 1 0.05
10. Daniel Ljung 1 0.05
11. Marcus Degerlund 0 0
12. Mikael Marques 0 0
13. Kevin Rodeblad Lowe 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 2 0
2. Moonga Simba 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 7 1
2. Jesper Svensson 3 1
3. Pavle Vagic 2 1
4. Джоханна Эрик 3 0
5. Moustafa Zeidan 3 0
6. Amir Al-Ammari 3 0
7. Jetmir Haliti 3 0
8. Elias Gustafson 3 0
9. Кваква Энок 1 1
10. Frank Pettersson 2 0
11. Косица Дзенис 1 0
12. Конате Па 1 0
13. Marcus Degerlund 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Йёнчёпинг 5.71% (2) 14.29% (5) 14.29% (5) 20% (7) 14.29% (5) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: + = -
ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд
Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна
Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд Йёнчёпинг 1:0 Умео Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 2:2 Йёнчёпинг Суперэттан Вестерос 4:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 5:1 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 20 14 4 2 47 - 16 46
2. Хальмстад 20 12 5 3 34 - 13 41
3. Йёнчёпинг 20 11 3 6 36 - 26 36
4. Эстер 20 9 6 5 28 - 24 33
5. Акрополис 20 7 11 2 28 - 22 32
6. Браге 20 8 5 7 27 - 27 29
7. Сундсвалль 19 7 6 6 32 - 27 27
8. Эргрюте ФФ 19 7 5 7 23 - 25 26
9. Норрбю 20 5 8 7 22 - 25 23
10. ГАИС 19 5 7 7 17 - 26 22
11. Треллеборг 19 5 5 9 19 - 23 20
12. Вестерос 20 5 5 10 23 - 30 20
13. Далкурд 20 3 10 7 25 - 27 19
14. Умео 19 3 8 8 16 - 29 17
15. Сирианска Эскильстуна 19 4 4 11 17 - 36 16
16. Юнгшиле 20 3 6 11 21 - 39 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Amir Al-Ammari из команды Йёнчёпинг забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
47.00 8.50 1.05
3.24 3.56 2.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 8.90 1.06 2.13 1.66 2.75 1.39 2.10 1.68 1.55 2.35 1.70 2.03 1.53 2.44 1.17 4.70 1.16 5.10 1.11 5.80 1.02 9.90 1.03 10.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.67 2.12 1.97 1.78 1.08 7.00 1.11 5.30
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.41 1.71 2.06 1.28 3.35
2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Вестерос 2:2 Йёнчёпинг онлайн

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