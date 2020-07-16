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  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
1:2
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
1:0
8' Гол
Isak Magnusson
1:1
45' Гол
Паулиньо II
1:2
73' Гол
Gustav Ludwigson
86' Красная карточка
Ринг Себастьян
90'+4
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
17
Арокойо
Гбенга
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
3
Ринг
Себастьян
37
Edvin
Crona
19
Янссон
Исак
11
Ингельссон
Сванте
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Качаниклич
Алекс
9
Паулиньо
II
22
Танкович
Муамер
16
Gustav
Ludwigson
Кальмар
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

8'
Isak Magnusson
(Алити Фидан)
1:0
45'
1:1
Паулиньо II
(Качаниклич Алекс)
58'
Geir Andre Herrem
Edvin Crona
 
59'
Сахпекидис Филип
Янссон Исак
 
63'
 
Боянич Дарьян
Мартинссон-Нгуали Серж
64'
York Rafael
Isak Magnusson
 
67'
Johan Arvidsson
Geir Andre Herrem
 
73'
1:2
Gustav Ludwigson
(Паулиньо II)
74'
 
Tim Soederstroem
Сандберг Симон
86'
Ринг Себастьян
 
90'
 
Родич Владимир
Качаниклич Алекс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 12
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Isak Magnusson 2 0.08
3. Nils Froeling 2 0.08
4. Алити Фидан 1 0.04
5. Юханссон Петр 1 0.04
6. Ринг Себастьян 1 0.04
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Паулиньо II 2 0.08
3. Gustav Ludwigson 2 0.08
4. Качаниклич Алекс 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Ринг Себастьян 1 1
3. Эльм Виктор 2 0
4. Алити Фидан 2 0
5. York Rafael 2 0
6. Нури Эмин 1 0
7. Ингельссон Сванте 1 0
8. Henrik Loefkvist 1 0
9. Nils Froeling 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 3 0
2. Видгрен Деннис 3 0
3. Фенгер Мадс 2 0
4. Халили Абдул 2 0
5. Паулиньо II 2 0
6. Richard Magyar 0 1
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2)
 Хаммарбю 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар
Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 1
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 8
Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 8 6 2 0 20 - 7 20
2. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
3. Варберг БоИС 8 4 1 3 11 - 7 13
4. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Хеккен 8 3 4 1 15 - 7 13
6. Мальмё 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Эльфсборг 8 3 4 1 8 - 11 13
8. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
9. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Кальмар 8 2 0 6 10 - 14 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Isak Magnusson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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