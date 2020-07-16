Кальмар
1:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Хаммарбю
1:0
8' ГолIsak Magnusson
1:1
45' ГолПаулиньо II
1:2
73' ГолGustav Ludwigson
86' Красная карточкаРинг Себастьян
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
37
Edvin
Crona
19
Янссон
Исак
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Edvin CronaНападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
-
93 Rafinha I
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
8'
1:0
45'
1:1
73'
1:2
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Isak Magnusson
|2
|0.08
|3.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|6.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|8.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.12
|2.
|Паулиньо II
|2
|0.08
|3.
|Gustav Ludwigson
|2
|0.08
|4.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.04
|5.
|Боянич Дарьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|1
|1
|3.
|Эльм Виктор
|2
|0
|4.
|Алити Фидан
|2
|0
|5.
|York Rafael
|2
|0
|6.
|Нури Эмин
|1
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|8.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|9.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|3.
|Фенгер Мадс
|2
|0
|4.
|Халили Абдул
|2
|0
|5.
|Паулиньо II
|2
|0
|6.
|Richard Magyar
|0
|1
|7.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|8.
|Сандберг Симон
|1
|0
|9.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|10.
|Aimar Sher
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Хаммарбю
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар
Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 1
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 8
Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|3.
|Варберг БоИС
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|4.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Хеккен
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Мальмё
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Эльфсборг
|8
|3
|4
|1
|8 - 11
|13
|8.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Кальмар
|8
|2
|0
|6
|10 - 14
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0