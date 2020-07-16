Эстерсунд
1:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Мальмё
0:1
32' ГолТойвонен Ола
50' Желтая карточкаJordan Attah Kadiri
0:2
57' ГолКристиансен Андерс
64' Желтая карточкаИнносент Бонке
1:2
71' ГолФрицсон Лудвиг
78' Желтая карточкаKalpi Ouattara
90' Желтая карточкаАрин Франк
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
21
Simon
Kron
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
39 Amin Sarr
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
32'
0:1
57'
64'
71'
1:2
72'
78'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.08
|2.
|Simon Kron
|1
|0.04
|3.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|5.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0.04
|6.
|Перри Небию
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристиансен Андерс
|4
|0.15
|2.
|Рикс Сёрен
|2
|0.08
|3.
|Телин Исаак
|2 (1)
|0.08
|4.
|Тойвонен Ола
|1
|0.04
|5.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|6.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.04
|7.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|8.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|9.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|10.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Амин Реван
|2
|0
|3.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0
|4.
|Simon Kron
|1
|0
|5.
|Менса Самуэль
|1
|0
|6.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|7.
|Eirik Haugan
|1
|0
|8.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|9.
|Арин Франк
|1
|0
|10.
|Marco Weymans
|1
|0
|11.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|12.
|Kalpi Ouattara
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|2
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Сафари Беранг
|1
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|6.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|8.
|Левицки Оскар
|1
|0
|9.
|Инносент Бонке
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Мальмё
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг
Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден
АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|3.
|Варберг БоИС
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|4.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Хеккен
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Мальмё
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Эльфсборг
|8
|3
|4
|1
|8 - 11
|13
|8.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Кальмар
|8
|2
|0
|6
|10 - 14
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0