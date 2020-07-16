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  2. Матчи
  3. Швеция
Эстерсунд
1:2
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
32' Гол
Тойвонен Ола
50' Желтая карточка
Jordan Attah Kadiri
0:2
57' Гол
Кристиансен Андерс
64' Желтая карточка
Инносент Бонке
1:2
71' Гол
Фрицсон Лудвиг
78' Желтая карточка
Kalpi Ouattara
90' Желтая карточка
Арин Франк
90'+6
1
Кейта
Али
II
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
13
Фрицсон
Лудвиг
20
Felix
Hoerberg
10
Jordan
Attah
Kadiri
21
Simon
Kron
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
6
Левицки
Оскар
3
Кнудсен
Йонас
23
Антонссон
Маркус
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
Эстерсунд
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

32'
0:1
Тойвонен Ола
(Антонссон Маркус)
50'
Jordan Attah Kadiri
 
57'
0:2
Кристиансен Андерс
64'
 
Инносент Бонке
65'
Перри Небию
Simon Kron
 
68'
 
Ракип Эрдаль
Тойвонен Ола
71'
Фрицсон Лудвиг
1:2
72'
 
Бергет Йо Инге
Антонссон Маркус
72'
 
Amin Sarr
Рикс Сёрен
78'
Kalpi Ouattara
 
86'
Marco Weymans
Kalpi Ouattara
 
88'
Арин Франк
Фрицсон Лудвиг
 
90'
Арин Франк
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
2. Simon Kron 1 0.04
3. Амин Реван 1 (1) 0.04
4. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
5. Фрицсон Лудвиг 1 0.04
6. Перри Небию 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристиансен Андерс 4 0.15
2. Рикс Сёрен 2 0.08
3. Телин Исаак 2 (1) 0.08
4. Тойвонен Ола 1 0.04
5. Молинс Гильермо 1 0.04
6. Бергет Йо Инге 1 0.04
7. Кнудсен Йонас 0 0
8. Ларссон Эрик 0 0
9. Антонссон Маркус 0 0
10. Прица Тим 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Амин Реван 2 0
3. Jordan Attah Kadiri 2 0
4. Simon Kron 1 0
5. Менса Самуэль 1 0
6. Ссеванкамбо Исак 1 0
7. Eirik Haugan 1 0
8. Фрицсон Лудвиг 1 0
9. Арин Франк 1 0
10. Marco Weymans 1 0
11. Felix Hoerberg 1 0
12. Kalpi Ouattara 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 2 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Сафари Беранг 1 0
5. Бергет Йо Инге 1 0
6. Кнудсен Йонас 1 0
7. Траустасон Арнор 1 0
8. Левицки Оскар 1 0
9. Инносент Бонке 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Мальмё 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг
Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден
АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эстерсунд 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 8 6 2 0 20 - 7 20
2. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
3. Варберг БоИС 8 4 1 3 11 - 7 13
4. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Хеккен 8 3 4 1 15 - 7 13
6. Мальмё 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Эльфсборг 8 3 4 1 8 - 11 13
8. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
9. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Кальмар 8 2 0 6 10 - 14 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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