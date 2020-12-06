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  2. Матчи
  3. Швеция
Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
2' Гол
Tobias Englund
29'
16
Норинг
Виктор
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
11
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
13
Carljohan
Eriksson
I
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
12
David
Loefquist
14
Besard
Sabovic
22
Jesper
Gustavsson
20
Спельманн
Мартин
16
Jacob
Bergstroem
Фалькенберг
4-4-2
Мьельбю
5-3-1-1

Ход матча

2'
Tobias Englund
(Чибуйке Джон)
1:0
24'
 
Adam Petersson
Спельманн Мартин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.23
2. Tobias Englund 4 0.13
3. Nsima Peter 3 0.1
4. Веде Антон 3 0.1
5. Karl Soederstroem 3 0.1
6. Юханссон Карл II 3 0.1
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.03
10. Чибуйке Джон 1 0.03
11. Axel Noren 1 0.03
12. Tobias Karlsson1 1 0.03
13. Юза Тибор 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 15 (3) 0.5
2. Jacob Bergstroem 6 0.2
3. David Loefquist 5 (2) 0.17
4. Mamudu Moro 5 0.17
5. Besard Sabovic 4 0.13
6. Max Watson 1 0.03
7. David Batanero 1 0.03
8. Eric Bjoerkander 1 0.03
9. Jesper Gustavsson 1 0.03
10. Viktor Gustafson 1 0.03
11. Taylor Silverholt 1 0.03
12. Joel Nilsson 0 0
13. Джазе Моханад 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 5 1
2. Матисен Маркус 6 0
3. Юханссон Карл II 4 1
4. Nsima Peter 4 0
5. Бьёркенгрен Йон 4 0
6. Tobias Karlsson1 4 0
7. Чибуйке Джон 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Амьо Грегуар 3 0
12. Edi Sylisufaj 3 0
13. Юза Тибор 2 0
14. Кристоффер Карлссон 2 0
15. Веде Антон 2 0
16. Норинг Виктор 2 0
17. Karl Soederstroem 2 0
18. Axel Noren 2 0
19. Johan Brattberg 0 1
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 9 0
2. David Loefquist 7 0
3. Besard Sabovic 6 0
4. Огбу Мозес 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Jesper Loefgren 4 0
8. Джазе Моханад 3 0
9. Jacob Bergstroem 3 0
10. Спельманн Мартин 2 0
11. Eric Bjoerkander 2 0
12. Kadir Hodzic 2 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 30% (9) 16.67% (5)
Мьельбю 19.51% (8) 9.76% (4) 12.2% (5) 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден
Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Кубок Мьельбю 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Фалькенберг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:3 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Мьельбю 1:2 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 30 17 9 4 62 - 30 60
2. Эльфсборг 2:0 30 13 14 3 49 - 36 53
3. Хеккен 0:0 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Норрчёпинг 3:3 30 13 8 9 60 - 45 47
5. Юргорден 0:0 30 13 7 10 47 - 33 46
6. Мьельбю 0:1 30 12 8 10 45 - 43 44
7. Эребру 1:0 30 12 6 12 36 - 40 42
8. Хаммарбю 0:1 30 10 11 9 46 - 46 41
9. Варберг БоИС 0:0 30 10 8 12 45 - 43 38
10. АИК 0:2 30 10 8 12 28 - 33 38
11. Сириус 0:1 30 9 11 10 43 - 50 38
12. Гётеборг 1:0 30 7 13 10 34 - 41 34
13. Эстерсунд 0:2 30 8 9 13 27 - 44 33
14. Кальмар 0:0 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Фалькенберг 1:0 30 6 9 15 32 - 51 27
16. Хельсинборг 3:3 30 4 12 14 32 - 48 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 15 11 4 0 32 - 9 37
2. Хеккен 0:0 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 0:1 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 2:0 15 7 7 1 27 - 18 28
5. Эребру 1:0 15 8 3 4 22 - 20 27
6. Варберг БоИС 0:0 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 3:3 15 6 6 3 28 - 18 24
8. Юргорден 0:0 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Сириус 0:1 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 0:1 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 0:2 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Фалькенберг 1:0 15 4 4 7 18 - 25 16
13. Хельсинборг 3:3 15 3 6 6 12 - 15 15
14. Гётеборг 1:0 15 3 5 7 14 - 24 14
15. Эстерсунд 0:2 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 3:3 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 0:0 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 2:0 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 0:2 15 6 5 4 15 - 17 23
6. Хаммарбю 0:1 15 6 2 7 23 - 28 20
7. Гётеборг 1:0 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Кальмар 0:0 15 5 4 6 19 - 24 19
9. АИК 0:2 15 4 6 5 13 - 18 18
10. Хеккен 0:0 15 3 9 3 15 - 18 18
11. Сириус 0:1 15 4 5 6 15 - 23 17
12. Мьельбю 0:1 15 4 4 7 18 - 22 16
13. Эребру 1:0 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 0:0 15 3 5 7 20 - 21 14
15. Фалькенберг 1:0 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 3:3 15 1 6 8 20 - 33 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 24'
    Спельманн Мартин уходит с поля. Adam Petersson выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Tobias Englund бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Мьельбю
2.15
5.04
6.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 4.05 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.75 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.90 3.20
  1.43 5.04 6.93

Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Мьельбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мьельбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Мьельбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 10.50 1.03 4.10 1.21 3.30 1.31 2.17 1.70 1.93 1.87 1.70 2.15 1.76 2.06 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.90 1.03 9.80 1.02 11.50 1.07 7.50
12.50 1.00 11.50 1.01 4.85 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.64 2.39 1.33 3.32 1.25 3.78 1.05 7.40 1.06 6.95
6.02 1.15 2.85 1.45 2.68 1.50 2.39 1.62 2.08 1.81 2.95 1.43 2.41 1.61 2.15 1.76 1.88 2.00 1.67 2.28 1.54 2.56 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.17 1.69 1.49 2.50 1.16 4.70 1.52 2.42 1.12 5.55
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.40 1.34 3.24 1.38 2.58 1.55 1.93 1.96 3.26 1.35 2.69 1.49 2.11 1.76 1.67 2.26 1.47 2.74 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.33 3.10
5.20 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Где смотреть матч Фалькенберг 1:0 Мьельбю онлайн

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