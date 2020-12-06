Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Мьельбю
1:0
2' ГолTobias Englund
21
Mahmut
Ozen
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
-
-
34 Axel Noren
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.23
|2.
|Tobias Englund
|4
|0.13
|3.
|Nsima Peter
|3
|0.1
|4.
|Веде Антон
|3
|0.1
|5.
|Karl Soederstroem
|3
|0.1
|6.
|Юханссон Карл II
|3
|0.1
|7.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.07
|8.
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|9.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|10.
|Чибуйке Джон
|1
|0.03
|11.
|Axel Noren
|1
|0.03
|12.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.03
|13.
|Юза Тибор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|15 (3)
|0.5
|2.
|Jacob Bergstroem
|6
|0.2
|3.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.17
|4.
|Mamudu Moro
|5
|0.17
|5.
|Besard Sabovic
|4
|0.13
|6.
|Max Watson
|1
|0.03
|7.
|David Batanero
|1
|0.03
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.03
|9.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.03
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0.03
|11.
|Taylor Silverholt
|1
|0.03
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
|13.
|Джазе Моханад
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|5
|1
|2.
|Матисен Маркус
|6
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|4
|1
|4.
|Nsima Peter
|4
|0
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|6.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|7.
|Чибуйке Джон
|3
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|3
|0
|9.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|10.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|11.
|Амьо Грегуар
|3
|0
|12.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|13.
|Юза Тибор
|2
|0
|14.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|15.
|Веде Антон
|2
|0
|16.
|Норинг Виктор
|2
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|18.
|Axel Noren
|2
|0
|19.
|Johan Brattberg
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|9
|0
|2.
|David Loefquist
|7
|0
|3.
|Besard Sabovic
|6
|0
|4.
|Огбу Мозес
|5
|0
|5.
|David Batanero
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|4
|0
|8.
|Джазе Моханад
|3
|0
|9.
|Jacob Bergstroem
|3
|0
|10.
|Спельманн Мартин
|2
|0
|11.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|12.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|15.
|Юханссон Марко
|1
|0
|16.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|17.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|30% (9)
|16.67% (5)
|Мьельбю
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден
Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|30
|17
|9
|4
|62 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|2:0
|30
|13
|14
|3
|49 - 36
|53
|3.
|Хеккен
|0:0
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Норрчёпинг
|3:3
|30
|13
|8
|9
|60 - 45
|47
|5.
|Юргорден
|0:0
|30
|13
|7
|10
|47 - 33
|46
|6.
|Мьельбю
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 43
|44
|7.
|Эребру
|1:0
|30
|12
|6
|12
|36 - 40
|42
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|10
|11
|9
|46 - 46
|41
|9.
|Варберг БоИС
|0:0
|30
|10
|8
|12
|45 - 43
|38
|10.
|АИК
|0:2
|30
|10
|8
|12
|28 - 33
|38
|11.
|Сириус
|0:1
|30
|9
|11
|10
|43 - 50
|38
|12.
|Гётеборг
|1:0
|30
|7
|13
|10
|34 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|0:2
|30
|8
|9
|13
|27 - 44
|33
|14.
|Кальмар
|0:0
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|30
|6
|9
|15
|32 - 51
|27
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|30
|4
|12
|14
|32 - 48
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|15
|11
|4
|0
|32 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|0:1
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|7
|7
|1
|27 - 18
|28
|5.
|Эребру
|1:0
|15
|8
|3
|4
|22 - 20
|27
|6.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|8.
|Юргорден
|0:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|9.
|Сириус
|0:1
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|0:2
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|13.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|14.
|Гётеборг
|1:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|15.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|0:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|2:0
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|6
|5
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Гётеборг
|1:0
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Кальмар
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|9.
|АИК
|0:2
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|10.
|Хеккен
|0:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|11.
|Сириус
|0:1
|15
|4
|5
|6
|15 - 23
|17
|12.
|Мьельбю
|0:1
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|13.
|Эребру
|1:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 21
|14
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|1
|6
|8
|20 - 33
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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