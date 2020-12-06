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  3. Швеция
Фалькенберг
2:3
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
2' Гол
Tobias Englund
1:1
37' Гол
Jacob Bergstroem
1:2
59' Гол
Max Watson
68' Желтая карточка
Амьо Грегуар
2:2
71' Гол
Чибуйке Джон
73' Желтая карточка
Joel Nilsson
2:3
90' Гол
Jacob Bergstroem
90'+5
16
Норинг
Виктор
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
11
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
13
Carljohan
Eriksson
I
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
12
David
Loefquist
14
Besard
Sabovic
22
Jesper
Gustavsson
20
Спельманн
Мартин
16
Jacob
Bergstroem
Фалькенберг
4-4-2
Мьельбю
5-3-1-1

Ход матча

2'
Tobias Englund
(Чибуйке Джон)
1:0
24'
 
Adam Petersson
Спельманн Мартин
37'
1:1
Jacob Bergstroem
(Joel Nilsson)
46'
 
Erik Paersson
Jesper Gustavsson
59'
1:2
Max Watson
(David Loefquist)
68'
Амьо Грегуар
 
71'
Чибуйке Джон
(Tobias Englund)
2:2
73'
 
Joel Nilsson
76'
 
Taylor Silverholt
Erik Paersson
77'
Ван Лой Сандер
Mahmut Ozen
 
78'
Веде Антон
Эрикссон Якоб
 
82'
Matthew Garbett
Чибуйке Джон
 
82'
Tobias Karlsson1
Karl Soederstroem
 
84'
 
Jesper Loefgren
David Loefquist
90'
2:3
Jacob Bergstroem
(Taylor Silverholt)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.23
2. Tobias Englund 4 0.13
3. Nsima Peter 3 0.1
4. Веде Антон 3 0.1
5. Karl Soederstroem 3 0.1
6. Юханссон Карл II 3 0.1
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Чибуйке Джон 2 0.07
9. Матисен Маркус 2 0.07
10. Бьёркенгрен Йон 1 0.03
11. Axel Noren 1 0.03
12. Tobias Karlsson1 1 0.03
13. Юза Тибор 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 15 (3) 0.5
2. Jacob Bergstroem 8 0.27
3. David Loefquist 5 (2) 0.17
4. Mamudu Moro 5 0.17
5. Besard Sabovic 4 0.13
6. Max Watson 2 0.07
7. David Batanero 1 0.03
8. Eric Bjoerkander 1 0.03
9. Taylor Silverholt 1 0.03
10. Jesper Gustavsson 1 0.03
11. Viktor Gustafson 1 0.03
12. Joel Nilsson 0 0
13. Джазе Моханад 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 5 1
2. Матисен Маркус 6 0
3. Юханссон Карл II 4 1
4. Nsima Peter 4 0
5. Амьо Грегуар 4 0
6. Бьёркенгрен Йон 4 0
7. Tobias Karlsson1 4 0
8. Чибуйке Джон 3 0
9. Эрикссон Якоб 3 0
10. Нильссон Хокан 3 0
11. Ван Лой Сандер 3 0
12. Edi Sylisufaj 3 0
13. Юза Тибор 2 0
14. Кристоффер Карлссон 2 0
15. Веде Антон 2 0
16. Норинг Виктор 2 0
17. Karl Soederstroem 2 0
18. Axel Noren 2 0
19. Johan Brattberg 0 1
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 9 0
2. David Loefquist 7 0
3. Besard Sabovic 6 0
4. Огбу Мозес 5 0
5. Joel Nilsson 5 0
6. David Batanero 4 0
7. Jesper Loefgren 4 0
8. Джазе Моханад 3 0
9. Jacob Bergstroem 3 0
10. Спельманн Мартин 2 0
11. Eric Bjoerkander 2 0
12. Kadir Hodzic 2 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 12.5% (4) 31.25% (10) 15.63% (5)
Мьельбю 18.18% (8) 9.09% (4) 13.64% (6) 15.91% (7) 18.18% (8) 25% (11)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден
Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Кубок Мьельбю 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Фалькенберг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:3 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Мьельбю 1:2 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jacob Bergstroem бьет в цель!
  • 24'
    Спельманн Мартин уходит с поля. Adam Petersson выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Tobias Englund бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 1.80 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.75 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.90 3.20
  2.67 2.62 3.52

Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Мьельбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мьельбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Мьельбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 10.50 1.03 4.10 1.21 3.30 1.31 2.17 1.70 1.93 1.87 1.70 2.15 1.76 2.06 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.90 1.03 9.80 1.02 11.50 1.07 7.50
12.50 1.00 11.50 1.01 4.85 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.64 2.39 1.33 3.32 1.25 3.78 1.05 7.40 1.06 6.95
6.02 1.15 3.61 1.31 2.72 1.49 3.74 1.29 3.04 1.41 2.16 1.75 1.80 2.08 1.55 2.53 1.31 3.62 1.24 4.27 1.54 2.56 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.17 1.69 1.49 2.50 1.16 4.70 1.11 5.80 1.12 5.55
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.40 1.34 3.24 1.38 2.58 1.55 1.93 1.96 1.53 2.58 1.30 3.59 2.11 1.76 1.67 2.26 1.47 2.74 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.33 3.10
5.20 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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