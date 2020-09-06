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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1' Желтая карточка
Марье Поль
30'
17
Даниель
Вега
6
Салинас
Ши
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
33
Марье
Поль
9
Хюсен
Дэнни
8
Вондоловски
Крис
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
6
Абубакар
Лалас
13
Винс
Сэмюэл
21
Намли
Юнес
10
Акоста
Келлин
26
Бассетт
Коул
32
Уорнер
Коллен
11
Рубио
Диего
99
Шиньяшики
Андре
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Ход матча

1'
Марье Поль
 

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 2 0.33
2. Эспиноса Кристиан 1 0.17
3. Казаишвили Валерий 1 0.17
4. Салинас Ши 1 0.17
5. Хюсен Дэнни 1 0.17
6. Риос Андрес 1 0.17
7. Аланис Освальдо 1 0.17
8. Кауэлл Кейд 1 0.17
9. Эрикссон Магнус 0 0
10. Фьерро Карлос 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Юилл Джексон 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льюис Джонатан 2 0.33
2. Камара Кей 1 0.17
3. Бассетт Коул 1 0.17
4. Акоста Келлин 1 0.17
5. Бенезе Николя 0 0
6. Намли Юнес 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Эрикссон Магнус 1 0
2. Юнгвирт Флориан 1 0
3. Фьерро Карлос 1 0
4. Томпсон Томми 1 0
5. Эспиноса Кристиан 1 0
6. Юилл Джексон 1 0
7. Жудсон 1 0
8. Марье Поль 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 2 1
2. Рубио Диего 2 0
3. Акоста Келлин 2 0
4. Уилсон Дэнни 0 1
5. Камара Кей 1 0
6. Мур Дрю 1 0
7. Бенезе Николя 1 0
8. Ирвин Клинт 1 0
9. Абубакар Лалас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Колорадо Рэпидс 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 2:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.67
3.95
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.50 2.75
2.55 3.25 2.65
2.29 3.95 2.80
2.17 3.61 3.19
2.67 3.08 2.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 12.00 1.01 3.75 1.25 4.40 1.18 1.95 1.80 2.12 1.72 2.11 1.73 1.81 1.96 1.37 2.95 1.36 2.95 1.12 5.55 1.12 5.70 1.10 6.30 1.02 11.00 1.02 11.00
17.25 1.01 16.00 1.01 5.65 1.15 4.55 1.18 2.57 1.48 2.08 1.76 1.71 2.26 1.37 3.10 1.28 3.62 1.13 5.85 1.08 6.30 1.00 10.75
10.16 1.04 9.29 1.05 4.41 1.20 3.59 1.28 2.30 1.60 1.81 1.97 1.52 2.49 1.27 3.67 1.21 4.28 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 13.56 1.02 13.97
3.06 1.40 2.64 1.51 2.22 1.71 1.84 2.04 1.63 2.36 1.47 2.81 2.13 1.77 1.85 2.03 1.22 4.53 1.51 2.66 1.25 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.30 1.58 2.48 1.50 1.23 3.90 1.23 3.80 1.03 10.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.95
3.37 1.31 2.32 1.59 1.58 2.34 1.22 4.16 1.15 5.25 1.03 11.22 1.03 11.96
1.95 1.93 1.60 2.43 1.26 4.02 1.91 1.97 1.63 2.36 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.17 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95
5.35 1.16 4.05 1.24 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
1.57 2.36
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
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