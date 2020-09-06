Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Earthquakes Stadium
Колорадо Рэпидс
1' Желтая карточкаМарье Поль
17
Даниель
Вега
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
33
Марье
Поль
13
Винс
Сэмюэл
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Марье ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
1'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|2
|0.33
|2.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.17
|3.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.17
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.17
|5.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.17
|6.
|Риос Андрес
|1
|0.17
|7.
|Аланис Освальдо
|1
|0.17
|8.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.17
|9.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|11.
|Томпсон Томми
|0
|0
|12.
|Юилл Джексон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льюис Джонатан
|2
|0.33
|2.
|Камара Кей
|1
|0.17
|3.
|Бассетт Коул
|1
|0.17
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.17
|5.
|Бенезе Николя
|0
|0
|6.
|Намли Юнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|2.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|3.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|4.
|Томпсон Томми
|1
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|6.
|Юилл Джексон
|1
|0
|7.
|Жудсон
|1
|0
|8.
|Марье Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|2
|1
|2.
|Рубио Диего
|2
|0
|3.
|Акоста Келлин
|2
|0
|4.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|5.
|Камара Кей
|1
|0
|6.
|Мур Дрю
|1
|0
|7.
|Бенезе Николя
|1
|0
|8.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|9.
|Абубакар Лалас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Колорадо Рэпидс
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|—
|—
|4.40
|1.18
|—
|—
|1.95
|1.80
|2.12
|1.72
|2.11
|1.73
|1.81
|1.96
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.36
|2.95
|1.12
|5.55
|1.12
|5.70
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.65
|1.15
|—
|—
|4.55
|1.18
|—
|—
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.08
|1.76
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.28
|3.62
|1.13
|5.85
|1.08
|6.30
|1.00
|10.75
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.41
|1.20
|—
|—
|3.59
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.60
|—
|—
|1.81
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.27
|3.67
|1.21
|4.28
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|13.56
|1.02
|13.97
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.40
|2.64
|1.51
|2.22
|1.71
|1.84
|2.04
|1.63
|2.36
|1.47
|2.81
|2.13
|1.77
|1.85
|2.03
|1.22
|4.53
|1.51
|2.66
|—
|—
|1.25
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.34
|—
|—
|1.22
|4.16
|1.15
|5.25
|1.03
|11.22
|1.03
|11.96
|1.95
|1.93
|1.60
|2.43
|1.26
|4.02
|1.91
|1.97
|1.63
|2.36
|1.43
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—