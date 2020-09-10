Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес
1:0
9' ГолКрейлах Дамир
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
24
Найяр
Энди
19
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
9'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|4
|0.5
|2.
|Бэрд Кори
|2
|0.25
|3.
|Чанг Майкель
|1
|0.13
|4.
|Мерам Джастин
|1
|0.13
|5.
|Руснак Альберт
|1
|0.13
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.13
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.13
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.13
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|8 (1)
|1
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|4
|0.5
|3.
|Родригес Брайан II
|1
|0.13
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.13
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.13
|6.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.13
|7.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.13
|8.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|9.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|10.
|Найяр Энди
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Аарон
|3
|0
|2.
|Бекерман Кайл
|2
|0
|3.
|Крейлах Дамир
|2
|0
|4.
|Глэд Джастин
|2
|0
|5.
|Джонсон Сэм
|2
|0
|6.
|Бэрд Кори
|2
|0
|7.
|Мерам Джастин
|1
|0
|8.
|Чанг Майкель
|1
|0
|9.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|10.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|2.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|3.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|4.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|5.
|Якович Деян
|1
|0
|6.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|7.
|Паласиос Диего
|1
|0
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|0
|58.33% (7)
|Лос-Анджелес
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.00
|1.22
|2.08
|1.75
|2.17
|1.66
|1.88
|1.92
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.40
|2.80
|1.14
|5.50
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.14
|4.85
|1.19
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.31
|3.52
|1.14
|5.85
|1.12
|6.60
|1.04
|11.75
|—
|—
|12.25
|1.03
|11.22
|1.03
|5.25
|1.15
|4.41
|1.20
|2.67
|1.46
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.39
|2.94
|1.29
|3.51
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|6.25
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.47
|2.46
|1.57
|2.16
|1.73
|1.88
|1.98
|1.69
|2.21
|1.53
|2.56
|—
|—
|1.26
|3.92
|—
|—
|1.12
|7.41
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.90
|1.23
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.05
|8.50
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.20
|4.55
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.26
|—
|—
|2.63
|1.47
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.29
|3.51
|1.19
|4.55
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|3.29
|1.35
|2.63
|1.51
|1.95
|1.92
|1.65
|2.29
|1.45
|2.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—