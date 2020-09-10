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Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
9' Гол
Крейлах Дамир
19'
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
10
Бэрд
Кори
23
Сисниего
Пабло
24
Найяр
Энди
5
Якович
Деян
3
Траоре
Мохамед
2
Харви
Джордан
11
Сифуэнтес
Хосе
8
Хинелья
Франсиско
19
Дюк
Брайс
17
Родригес
Брайан
II
16
Мусовски
Дэниел
9
Росси
Диего
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

9'
Крейлах Дамир
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 4 0.5
2. Бэрд Кори 2 0.25
3. Чанг Майкель 1 0.13
4. Мерам Джастин 1 0.13
5. Руснак Альберт 1 0.13
6. Росси Джузеппе 1 0.13
7. Руис Пабло 1 0.13
8. Глэд Джастин 1 0.13
9. Джонсон Сэм 1 0.13
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 8 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 4 0.5
3. Родригес Брайан II 1 0.13
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.13
5. Сифуэнтес Хосе 1 0.13
6. Мусовски Дэниел 1 0.13
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.13
8. Блессинг Латиф 0 0
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 3 0
2. Бекерман Кайл 2 0
3. Крейлах Дамир 2 0
4. Глэд Джастин 2 0
5. Джонсон Сэм 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Мерам Джастин 1 0
8. Чанг Майкель 1 0
9. Луис Эвертон II 1 0
10. Холт Эрик 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Кайе Марк-Энтони 1 1
2. Блессинг Латиф 2 0
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Блэкмон Тристан 2 0
5. Якович Деян 1 0
6. Сисниего Пабло 1 0
7. Паласиос Диего 1 0
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 16.67% (2) 0 25% (3) 0 58.33% (7)
 Лос-Анджелес 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС
Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 2:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес
3.20
4.00
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 4.00 2.45
1.60 4.10 4.80
2.58 3.82 2.50
3.20 3.83 2.10
2.49 3.82 2.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 12.00 1.01 4.80 1.16 4.00 1.22 2.08 1.75 2.17 1.66 1.88 1.92 2.05 1.72 1.41 2.80 1.40 2.80 1.14 5.50 1.15 5.00 1.03 10.00 1.04 9.00
5.90 1.14 4.85 1.19 2.72 1.47 2.18 1.70 1.76 2.18 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.85 1.12 6.60 1.04 11.75
12.25 1.03 11.22 1.03 5.25 1.15 4.41 1.20 2.67 1.46 2.12 1.70 1.69 2.14 1.39 2.94 1.29 3.51 1.13 5.71 1.11 6.29 1.04 10.16 1.03 11.22
6.25 1.15 2.76 1.47 2.46 1.57 2.16 1.73 1.88 1.98 1.69 2.21 1.53 2.56 1.26 3.92 1.12 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.23 2.70 1.44 2.48 1.50 1.28 3.50 1.30 3.30 1.05 8.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
3.75 1.26 2.63 1.47 1.69 2.14 1.29 3.51 1.19 4.55 1.05 9.29 1.04 10.16
3.29 1.35 2.63 1.51 1.95 1.92 1.65 2.29 1.45 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.63 1.61 2.23 1.38 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.17 1.69 1.61 2.32 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
1.47 2.63
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
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