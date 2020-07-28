0:1
22' ГолIvar Solli Roenning
36' Желтая карточкаVetle Skjaervik
1:1
39' ПенальтиМатланд Йо-Нимо
1:2
44' ГолErik Toenne
1:3
64' ГолOeyvind Alseth
2:3
66' ГолПедерсен Маркус
3:3
89' ГолПедерсен Маркус
3:4
90' ГолСолли Сиверт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
25 Davod Arzani
-
Главный тренер: Espen Olsen
- Основной состав
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
22'
36'
39'
1:1
44'
1:2
64'
1:3
66'
2:3
89'
3:3
90'
3:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|4
|0.13
|2.
|Свендсен Тобиас
|3
|0.1
|3.
|Матланд Йо-Нимо
|2 (1)
|0.07
|4.
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|0
|0
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ivar Solli Roenning
|5
|0.17
|2.
|Erik Toenne
|4
|0.13
|3.
|Региниуссен Мадс
|2
|0.07
|4.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.03
|5.
|Солли Сиверт
|1
|0.03
|6.
|Daniel Kvande
|1
|0.03
|7.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|8.
|Michael Karlsen
|1 (1)
|0.03
|9.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|10.
|Sondre Soerloekk
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|2
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|5.
|Lars Jendal
|1
|0
|6.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|2.
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|3.
|Люндал Мартин
|1
|0
|4.
|Erik Toenne
|1
|0
|5.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|Ранхейм
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер
Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм
Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ранхейм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|2.
|Ранхейм
|5
|4
|0
|1
|16 - 10
|12
|3.
|Санднес
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|4.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Схьёрдал-Блинк
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Осане
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Дьерв
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Рёуфосс
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Лиллестрём
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Согндаль
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Гроруд
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Улленсакер-Киса
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Нест-Сотра
|5
|1
|1
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|15.
|Стрёммен
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Хам-Кам
|5
|0
|0
|5
|10 - 16
|0