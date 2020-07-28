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  3. Норвегия
Хам-Кам
3:4
Конец матча

Стадион:
Ранхейм
0'
0:1
22' Гол
Ivar Solli Roenning
36' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
1:1
39' Пенальти
Матланд Йо-Нимо
1:2
44' Гол
Erik Toenne
1:3
64' Гол
Oeyvind Alseth
2:3
66' Гол
Педерсен Маркус
3:3
89' Гол
Педерсен Маркус
3:4
90' Гол
Солли Сиверт
90'+5
1
Lars
Jendal
5
Steinar
Stroemnes
15
Vetle
Skjaervik
13
Ruben
Alegre
Guerro
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
20
Матланд
Йо-Нимо
9
Jonas
Enkerud
21
Свендсен
Тобиас
12
Magnus
Lenes
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
6
Magnus
Blakstad
21
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
15
Erik
Toenne
18
Ivar
Solli
Roenning
10
Vegard
Oestraat
Erlien
Хам-Кам
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Ivar Solli Roenning
36'
Vetle Skjaervik
 
39'
Матланд Йо-Нимо
1:1
44'
1:2
Erik Toenne
52'
 
Солли Сиверт
Vegard Oestraat Erlien
59'
Педерсен Маркус
Vetle Skjaervik
 
64'
1:3
Oeyvind Alseth
66'
Педерсен Маркус
2:3
67'
 
Sondre Soerloekk
Ivar Solli Roenning
67'
 
Michael Karlsen
Magnus Blakstad
76'
Emil Sildnes
Йонсен Ларс-Гуннар
 
81'
 
Adria Mateo Lopez
Jacob Tromsdal
81'
 
Eirik Valla Doennem
Erik Toenne
86'
William Moan Mikalsen
Матланд Йо-Нимо
 
89'
Педерсен Маркус
3:3
90'
3:4
Солли Сиверт

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 4 0.13
2. Свендсен Тобиас 3 0.1
3. Матланд Йо-Нимо 2 (1) 0.07
4. Jonas Enkerud 1 0.03
5. Kristian Loenstad Onsrud 0 0
6. Steffen Skogvang Pedersen 0 0
Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ivar Solli Roenning 5 0.17
2. Erik Toenne 4 0.13
3. Региниуссен Мадс 2 0.07
4. Oeyvind Alseth 1 0.03
5. Солли Сиверт 1 0.03
6. Daniel Kvande 1 0.03
7. Торбьерн Эггем 1 0.03
8. Michael Karlsen 1 (1) 0.03
9. Adria Mateo Lopez 0 0
10. Sondre Soerloekk 0 0

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 2 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0
5. Lars Jendal 1 0
6. Vetle Skjaervik 1 0
Ранхейм
# Игрок      
1. Eirik Valla Doennem 2 0
2. Региниуссен Мадс 1 0
3. Люндал Мартин 1 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Oeyvind Alseth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Ранхейм 0 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 0

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер
Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм
Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ранхейм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам 1:3 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Ранхейм 2:0 Хам-Кам Типпелиген Хам-Кам 1:4 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм 0:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:1 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 5 5 0 0 7 - 1 15
2. Ранхейм 5 4 0 1 16 - 10 12
3. Санднес 5 3 2 0 11 - 7 11
4. КФУМ 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Схьёрдал-Блинк 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Осане 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Дьерв 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Рёуфосс 5 2 1 2 10 - 8 7
9. Лиллестрём 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Согндаль 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Гроруд 5 2 0 3 7 - 10 6
12. Улленсакер-Киса 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Нест-Сотра 5 1 1 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 5 1 0 4 5 - 12 3
15. Стрёммен 5 1 0 4 3 - 11 3
16. Хам-Кам 5 0 0 5 10 - 16 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Эрик Тонне бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Матланд Йо-Нимо из команды Хам-Кам забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Vetle Skjaervik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ivar Sollie Roenning бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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