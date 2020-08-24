Конгсвингер
0:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Гьемселунд
Лиллестрём
0:1
22' ГолОльсен Томас
38' Желтая карточкаPhilip Kolberg
0:2
42' ГолAleksander Melgalvis
52' Желтая карточкаSimen Rafn
0:3
68' ГолГуставссон Даниэль
15
Marlinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
25 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Sveinhaug
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
22'
0:1
38'
42'
52'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.45
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.18
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.18
|4.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.09
|5.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густавссон Даниэль
|4
|0.36
|2.
|Ольсен Томас
|3
|0.27
|3.
|Aleksander Melgalvis
|3
|0.27
|4.
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.18
|5.
|Simen Rafn
|1
|0.09
|6.
|Микальсен Симен
|1
|0.09
|7.
|Крогстад Фредрик
|1
|0.09
|8.
|Moses Ebiye
|1
|0.09
|9.
|Кайринен Каан
|0
|0
|10.
|Philip Kolberg
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|3
|1
|2.
|Harald Holter
|4
|0
|3.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|4.
|Скагестад Эдвард
|2
|0
|5.
|Victor Grodaas
|2
|0
|6.
|Simon Marklund
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ifeanyi Mathew
|3
|0
|2.
|Ольсен Томас
|2
|0
|3.
|Simen Rafn
|2
|0
|4.
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|5.
|Кайринен Каан
|2
|0
|6.
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|7.
|Микальсен Симен
|1
|0
|8.
|Амундсен Мариус
|1
|0
|9.
|Philip Kolberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|18.18% (2)
|0
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Лиллестрём
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =4 -9КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лиллестрём 2:2 Рёуфосс Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Согндаль
Дьерв 2:2 Лиллестрём Осане 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|11
|8
|1
|2
|19 - 8
|25
|2.
|Ранхейм
|11
|8
|0
|3
|34 - 20
|24
|3.
|Согндаль
|11
|6
|2
|3
|27 - 17
|20
|4.
|Осане
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|5.
|Гроруд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Санднес
|11
|5
|2
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Лиллестрём
|3:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|11
|4
|3
|4
|21 - 21
|15
|9.
|Дьерв
|11
|3
|6
|2
|18 - 15
|15
|10.
|КФУМ
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Стрёммен
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|12.
|Рёуфосс
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|13.
|Улленсакер-Киса
|11
|2
|5
|4
|17 - 23
|11
|14.
|Нест-Сотра
|11
|2
|4
|5
|17 - 25
|10
|15.
|Конгсвингер
|0:3
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|16.
|Хам-Кам
|11
|1
|4
|6
|21 - 28
|7