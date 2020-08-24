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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:3
Конец матча

Стадион:
Лиллестрём
0'
0:1
22' Гол
Ольсен Томас
38' Желтая карточка
Philip Kolberg
0:2
42' Гол
Aleksander Melgalvis
53' Желтая карточка
Simen Rafn
0:3
68' Гол
Густавссон Даниэль
90'+5
31
Andreas
Smedplass
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
28
Jonas
Roenningen
2
Fredrik
Mani
Paalerud
23
Martin
Tangen
Vinjor
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
15
Marlinho
9
Adem
Gueven
12
Mads
Hedenstand
33
Aleksander
Melgalvis
23
Амундсен
Мариус
22
Philip
Kolberg
5
Simen
Rafn
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
6
Кайринен
Каан
90
Густавссон
Даниэль
21
Magnus
Knudsen
10
Ольсен
Томас
Конгсвингер
3-5-2
Лиллестрём
4-5-1

Ход матча

22'
0:1
Ольсен Томас
(Кайринен Каан)
38'
 
Philip Kolberg
42'
0:2
Aleksander Melgalvis
(Philip Kolberg)
53'
 
Simen Rafn
60'
Gyu-Hwan Lee
Adem Gueven
 
60'
Mathias Berg Gjerstroem
Simon Marklund
 
68'
0:3
Густавссон Даниэль
(Ольсен Томас)
72'
Even Bydal
Harald Holter
 
72'
Ridouan Boulahuane Essaeh
Jonas Roenningen
 
78'
 
Torbjoern Kallevaag
Ifeanyi Mathew
78'
 
Alexander Sannes
Magnus Knudsen
78'
 
Рангер Ларс
Aleksander Melgalvis
80'
Dong-Wan Gang
Martin Tangen Vinjor
 
84'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Ольсен Томас
90'
 
Moses Ebiye
Густавссон Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.45
2. Simon Marklund 2 0.18
3. Ludvig Langrekken 2 0.18
4. Fredrik Mani Paalerud 1 0.09
5. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.09
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густавссон Даниэль 4 0.36
2. Ольсен Томас 3 0.27
3. Aleksander Melgalvis 3 0.27
4. Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.18
5. Simen Rafn 1 0.09
6. Микальсен Симен 1 0.09
7. Крогстад Фредрик 1 0.09
8. Moses Ebiye 1 0.09
9. Кайринен Каан 0 0
10. Philip Kolberg 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Ludvig Langrekken 3 0
4. Скагестад Эдвард 2 0
5. Victor Grodaas 2 0
6. Simon Marklund 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Ifeanyi Mathew 3 0
2. Ольсен Томас 2 0
3. Simen Rafn 2 0
4. Torbjoern Kallevaag 2 0
5. Кайринен Каан 2 0
6. Aleksander Melgalvis 1 0
7. Микальсен Симен 1 0
8. Амундсен Мариус 1 0
9. Philip Kolberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 18.18% (2) 0 0 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Лиллестрём 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес
Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 2:2 Рёуфосс Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Согндаль
Дьерв 2:2 Лиллестрём Осане 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Товарищеские матчи Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Товарищеские матчи Лиллестрём 4:1 Конгсвингер Кубок НМ
Лиллестрём 3:2 Конгсвингер Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Конгсвингер Типпелиген Конгсвингер 0:0 Лиллестрём Типпелиген Конгсвингер 0:4 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 11 8 1 2 19 - 8 25
2. Ранхейм 11 8 0 3 34 - 20 24
3. Согндаль 11 6 2 3 27 - 17 20
4. Осане 11 5 3 3 20 - 14 18
5. Гроруд 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Санднес 11 5 2 4 18 - 24 17
7. Лиллестрём 11 4 4 3 16 - 14 16
8. Схьёрдал-Блинк 11 4 3 4 21 - 21 15
9. Дьерв 11 3 6 2 18 - 15 15
10. КФУМ 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Стрёммен 11 3 2 6 14 - 22 11
12. Рёуфосс 11 2 5 4 15 - 17 11
13. Улленсакер-Киса 11 2 5 4 17 - 23 11
14. Нест-Сотра 11 2 4 5 17 - 25 10
15. Конгсвингер 11 2 3 6 12 - 22 9
16. Хам-Кам 11 1 4 6 21 - 28 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Aleksander Melgalvis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Philip Sloerdahl получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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4.40 13.00 1.70
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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