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  2. Матчи
  3. Норвегия
Дьерв
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
19' Гол
Simon Andreas Larsen I
22' Желтая карточка
Ole Marius Haabestad
24'
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
80
Michael
Baidoo
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
9
Diego
Campos2
23
Ole
Marius
Haabestad
39
Pibe
II
1
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
39
Саетра
Ларс
15
Андерсен
Магнус
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
Дьерв
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

Ход матча

19'
Simon Andreas Larsen I
1:0
22'
Ole Marius Haabestad
 

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 5 0.5
2. Pibe II 4 0.4
3. Espen Knudsen 2 0.2
4. Daniel Aase 1 0.1
5. Ole Marius Haabestad 1 0.1
6. John Olav Norheim 1 0.1
7. Michael Baidoo 1 0.1
8. Вихманн Матиас 1 (1) 0.1
9. Iman Mafi 0 0
10. Haakon Suggelia 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 3 0.3
2. Андерсен Магнус 2 0.2
3. Саетра Ларс 2 0.2
4. Антонсен Кент-Аре 2 0.2
5. Йенсен Рубен 1 0.1
6. Lasse Nilsen 1 0.1
7. Fitim Azemi 1 0.1
8. Mikael Ingebrigtsen 1 0.1
9. Арнарсон Адам 1 0.1
10. Бернтсен Даниэль 1 0.1
11. Опсал Сакариас 1 0.1
12. Isak Hansen-Aaroeen 0 0
13. Tobias Hafstad 0 0

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 4 0
2. John Olav Norheim 3 0
3. Pibe II 2 0
4. Вихманн Матиас 1 0
5. Espen Knudsen 1 0
6. Thomas Zernichow 1 0
7. Bjoernar Hove 1 0
8. Simon Andreas Larsen I 1 0
9. Torje Wichne 1 0
10. Michael Baidoo 1 0
11. Iman Mafi 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 4 0
2. Simen Wangberg 2 0
3. Anders Jenssen 2 0
4. Йенсен Рубен 1 0
5. Саетра Ларс 1 0
6. Антонсен Кент-Аре 1 0
7. Lasse Nilsen 1 0
8. Арнарсон Адам 1 0
9. Бернтсен Даниэль 1 0
10. Eric Bugale Kitolano 1 0
11. Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)
 Тромсё 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём
Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 10 8 1 1 17 - 5 25
2. Ранхейм 0:1 10 7 0 3 29 - 16 21
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 22 - 15 19
4. Санднес 0:0 10 5 3 2 16 - 18 18
5. Гроруд 1:0 10 5 1 4 15 - 14 16
6. Осане 0:0 10 4 3 3 14 - 11 15
7. Схьёрдал-Блинк 0:0 10 4 3 3 18 - 17 15
8. Лиллестрём 0:0 10 3 4 3 11 - 12 13
9. Дьерв 0:0 10 2 7 1 17 - 14 13
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
11. Стрёммен 0:1 10 3 1 6 11 - 16 10
12. Рёуфосс 0:0 10 2 4 4 12 - 14 10
13. Нест-Сотра 1:0 10 2 3 5 15 - 23 9
14. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
15. Улленсакер-Киса 0:0 10 1 5 4 14 - 21 8
16. Хам-Кам 0:1 10 0 3 7 18 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Ole Marius Haabestad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Simon Andreas Larsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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3.30 1.27
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