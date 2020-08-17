Дьерв
1:0
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Тромсё
1:0
19' ГолSimon Andreas Larsen I
22' Желтая карточкаOle Marius Haabestad
64' Желтая карточкаThomas Zernichow
15
Латифу
Аким
19
Iman
Mafi
39
Pibe
II
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Pibe IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Campos2
|5
|0.5
|2.
|Pibe II
|4
|0.4
|3.
|Espen Knudsen
|2
|0.2
|4.
|Daniel Aase
|1
|0.1
|5.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0.1
|6.
|John Olav Norheim
|1
|0.1
|7.
|Simon Andreas Larsen I
|1
|0.1
|8.
|Michael Baidoo
|1
|0.1
|9.
|Вихманн Матиас
|1 (1)
|0.1
|10.
|Iman Mafi
|0
|0
|11.
|Haakon Suggelia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|3
|0.3
|2.
|Андерсен Магнус
|2
|0.2
|3.
|Саетра Ларс
|2
|0.2
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.2
|5.
|Йенсен Рубен
|1
|0.1
|6.
|Lasse Nilsen
|1
|0.1
|7.
|Fitim Azemi
|1
|0.1
|8.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0.1
|9.
|Арнарсон Адам
|1
|0.1
|10.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0.1
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0.1
|12.
|Isak Hansen-Aaroeen
|0
|0
|13.
|Tobias Hafstad
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|4
|0
|2.
|John Olav Norheim
|3
|0
|3.
|Thomas Zernichow
|2
|0
|4.
|Pibe II
|2
|0
|5.
|Вихманн Матиас
|1
|0
|6.
|Espen Knudsen
|1
|0
|7.
|Bjoernar Hove
|1
|0
|8.
|Simon Andreas Larsen I
|1
|0
|9.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0
|10.
|Torje Wichne
|1
|0
|11.
|Michael Baidoo
|1
|0
|12.
|Iman Mafi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|4
|0
|2.
|Simen Wangberg
|2
|0
|3.
|Anders Jenssen
|2
|0
|4.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|5.
|Саетра Ларс
|1
|0
|6.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|7.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|8.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|9.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|10.
|Eric Bugale Kitolano
|1
|0
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дьерв
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Тромсё
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Дьерв Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём
Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|10
|8
|0
|2
|17 - 6
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|7
|0
|3
|29 - 19
|21
|3.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|25 - 15
|19
|4.
|Осане
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|5.
|Санднес
|10
|5
|2
|3
|17 - 22
|17
|6.
|Дьерв
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|10
|4
|2
|4
|19 - 19
|14
|8.
|Гроруд
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Лиллестрём
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|11.
|Стрёммен
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Рёуфосс
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Улленсакер-Киса
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|15.
|Нест-Сотра
|10
|1
|4
|5
|16 - 25
|7
|16.
|Хам-Кам
|10
|0
|4
|6
|19 - 27
|4