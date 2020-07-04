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  3. Норвегия
Старт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Викинг
0'
67' Желтая карточка
Erlend Segberg
1:0
75' Гол
Шульц Эрик
77' Желтая карточка
Martin Ramsland
1:1
84' Гол
Бютюки Зюмер
90'+5
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
15
Henrik
Robstad
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
19
Скаанес
Каспер
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
20
Mathias
Bringaker
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
15
Johnny
Furdal
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
10
Хёйланд
Томми
14
Бериша
Ветон
Старт
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

40'
Erlend Segberg
Йоргенсен Йоаким
 
46'
Бёруфсен Эспен
Mathias Bringaker
 
67'
Erlend Segberg
 
69'
Martin Ramsland
Марковик Эман
 
73'
 
Sondre Auklend
Kristoffer Loekberg
73'
 
Бютюки Зюмер
Хёйланд Томми
75'
Шульц Эрик
1:0
77'
Martin Ramsland
 
84'
1:1
Бютюки Зюмер
(Торстейнбё Фредерик)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Шульц Эрик 1 0.03
3. Jesper Daland 1 0.03
4. Марковик Эман 1 0.03
5. Mikael Ugland 1 0.03
6. Kevin Kabran 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
3. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
4. Бютюки Зюмер 1 0.03
5. Kristoffer Loekberg 1 0.03
6. Even Oestensen 1 0.03
7. Белл Джо 0 0
8. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Eirik Wichne 2 0
2. Марковик Эман 2 0
3. Martin Ramsland 1 0
4. Скаанес Каспер 1 0
5. Сколевик Стеффен 1 0
6. Erlend Segberg 1 0
7. Jesper Daland 1 0
8. Mathias Bringaker 1 0
9. Aremu Afeez 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Even Oestensen 2 0
4. Бериша Ветон 1 0
5. Viljar Vevatne 1 0
6. Эустбё Ивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0
 Викинг 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг
Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт

Последние игры между собой

Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Викинг 1:1 Старт Товарищеские матчи Викинг 1:2 Старт Товарищеские матчи Старт 3:1 Викинг Товарищеские матчи Викинг 1:1 Старт Товарищеские матчи
Викинг 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Викинг Типпелиген Старт 2:1 Викинг Товарищеские матчи Старт 0:3 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Старт Типпелиген Викинг 1:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 0:1 Старт Типпелиген Старт 0:2 Викинг Типпелиген Старт 1:0 Викинг Товарищеские матчи Викинг 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Старт Типпелиген Старт 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Бранн 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Кристиансунд 5 2 3 0 13 - 7 9
5. Волеренга 2:2 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
15. Олесунн 2:2 6 0 3 3 9 - 19 3
16. Сарпсборг-08 5 0 0 5 3 - 8 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Йоргенсен Йоаким уходит с поля. Erlend Segberg выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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