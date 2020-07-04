67' Желтая карточкаErlend Segberg
1:0
75' ГолШульц Эрик
77' Желтая карточкаMartin Ramsland
1:1
84' ГолБютюки Зюмер
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
67'
75'
1:0
77'
84'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Шульц Эрик
|1
|0.03
|3.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|4.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|5.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|6.
|Kevin Kabran
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|2.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0.03
|4.
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|5.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0.03
|6.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|7.
|Белл Джо
|0
|0
|8.
|Adrian Pereira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Wichne
|2
|0
|2.
|Марковик Эман
|2
|0
|3.
|Martin Ramsland
|1
|0
|4.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|5.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|6.
|Erlend Segberg
|1
|0
|7.
|Jesper Daland
|1
|0
|8.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|9.
|Aremu Afeez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|3.
|Even Oestensen
|2
|0
|4.
|Бериша Ветон
|1
|0
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|6.
|Эустбё Ивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|Викинг
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг
Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт
Последние игры между собой
Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Викинг 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Викинг Типпелиген Старт 2:1 Викинг Товарищеские матчи Старт 0:3 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Старт Типпелиген Викинг 1:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 0:1 Старт Типпелиген Старт 0:2 Викинг Типпелиген Старт 1:0 Викинг Товарищеские матчи Викинг 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Старт Типпелиген Старт 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Старт Товарищеские матчи Викинг 2:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Бранн
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Кристиансунд
|5
|2
|3
|0
|13 - 7
|9
|5.
|Волеренга
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|6.
|Мьёндален
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Русенборг
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|15.
|Олесунн
|2:2
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3
|16.
|Сарпсборг-08
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0