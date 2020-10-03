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Сарпсборг-08
4:0
Первый тайм: 31'

Стадион: Зрители: 200
Стабек
0'
1:0
11' Гол
Дюрестам Микаэль
2:0
17' Гол
Хейнтс Тобиас
3:0
23' Гол
Линнсет Йонатан
4:0
26' Гол
Утвик Бьерн
31'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
3
Хорн
Йорген
22
Дюрестам
Микаэль
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
15
Хеберг-Ветти
Геуте
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
3
Yaw-Ihle
Amankwah
5
Матс
Солхеим
26
Йонассен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
8
Бохинен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
9
Матсен
Даррен
6
Касси
Люк
Сарпсборг-08
3-4-3
Стабек
4-3-3

Ход матча

11'
Дюрестам Микаэль
(Линнсет Йонатан)
1:0
17'
Хейнтс Тобиас
(Линнсет Йонатан)
2:0
23'
Линнсет Йонатан
(Молинс Гильермо)
3:0
26'
Утвик Бьерн
(Хейнтс Тобиас)
4:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.3
2. Исмаила Кулибали 4 0.2
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.15
4. Солтведт Йоахим 3 0.15
5. Ларсен Йорген 2 0.1
6. Линнсет Йонатан 1 0.05
7. Mohamed Ofkir 1 0.05
8. Дюрестам Микаэль 1 0.05
9. Хейнтс Тобиас 1 0.05
10. Салетрос Антон 0 0
11. Томассен Йоахим 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.2
2. Kornelius Hansen 4 0.2
3. Oliver Edvardsen 3 0.15
4. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.15
5. Kosuke Kinoshita 3 0.15
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.15
7. Касси Люк 2 0.1
8. Матс Солхеим 1 0.05
9. Матсен Даррен 1 0.05
10. Magnus Lundal 1 0.05
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Галль Ромен 0 0
14. Joergen Oeveraas 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 5 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Линнсет Йонатан 3 0
6. Ларсен Йорген 3 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Дюрестам Микаэль 1 0
11. Фальк Аслак 1 0
12. Нильссон Давид 1 0
13. Несс Николай 1 0
14. Адеоти Жордан 1 0
15. Magnar Oedegaard 1 0
16. Салетрос Антон 1 0
17. Хейнтс Тобиас 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Йонассен Эмиль 1 0
8. Матсен Даррен 1 0
9. Kosuke Kinoshita 1 0
10. Tortol Lumanza Lembi 1 0
11. Sammy Skytte 1 0
12. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 23.81% (5)
 Стабек 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 12% (3) 32% (8)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек
Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 19 17 2 0 67 - 20 53
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
5. Волеренга 19 9 5 5 29 - 26 32
6. Кристиансунд 19 8 7 4 39 - 28 31
7. Викинг 19 8 4 7 36 - 36 28
8. Сарпсборг-08 3:0 20 8 3 9 24 - 25 27
9. Стабек 0:3 20 6 7 7 25 - 31 25
10. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
11. Бранн 19 6 5 8 24 - 31 23
12. Хёугесунн 19 6 4 9 23 - 31 22
13. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
14. Старт 19 3 6 10 19 - 38 15
15. Мьёндален 19 4 2 13 14 - 32 14
16. Олесунн 19 1 4 14 24 - 55 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Стабек
2.04
3.55
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.50 3.80
1.06 10.00 26.00
1.85 3.72 4.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 8.50 1.05 1.73 2.11 1.52 2.50 2.80 1.40 1.15 5.10 1.62 2.20 1.03 10.50 1.20 4.20 1.05 8.50
11.00 1.05 9.40 1.06 3.68 1.29 2.91 1.42 1.99 1.88 1.63 2.31 1.39 3.05 1.18 5.15 1.17 5.15 1.05 10.25 1.08 7.80 1.02 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.97 1.83 1.42 2.75 1.13 5.40 2.12 1.67 1.20 4.20 1.02 11.00
3.10 1.37 2.17 1.66 1.47 2.68 1.17 5.05 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35 1.29 3.40
4.55 1.19 2.88 1.42 1.83 1.96 1.34 3.20 1.20 4.55 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.42
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Сарпсборг-08 4:0 Стабек онлайн

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