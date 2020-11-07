  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Мьёндален
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион: Зрители: 20
Стрёмсгодсет
0'
1:0
4' Гол
Свеен Оле
6' Желтая карточка
Реннинг Мартин
27' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
57'
1
Макани
Соша
26
Syver
Skaar
Eriksen
12
Накким
Маркус
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
20
Isaac
Twum
11
Christian
Gauseth
24
Свеен
Оле
8
Брустад
Фредрик
9
Sondre
Liseth
17
Реннинг
Мартин
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
23
Valdimar
Ingimundarson
Мьёндален
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

4'
Свеен Оле
1:0
6'
Реннинг Мартин
 
27'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
46'
 
Moses Mawa
Токстад Кристоффер
46'
 
Стенгель Херман
Jack Ipalibo

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 5 0.21
2. Vetle Dragsnes 2 0.08
3. Tonny Brochmann 2 0.08
4. Sondre Liseth 2 0.08
5. Реннинг Мартин 1 0.04
6. Брустад Фредрик 1 0.04
7. Свеен Оле 1 0.04
8. Isaac Twum 1 0.04
9. Накким Маркус 1 (1) 0.04
10. Quint Jansen 1 0.04
11. Andreas Hellum 1 0.04
12. Alexander Betten Hansen 0 0
13. Lars Olden Larsen 0 0
14. Dagur Dan Thorhallsson 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 8 0.33
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.25
3. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.21
4. Moses Mawa 5 0.21
5. Токстад Кристоффер 1 0.04
6. Стенгель Херман 1 0.04
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.04
8. Valdimar Ingimundarson 1 0.04
9. Halldor Stenevik 0 0
10. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
11. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Alexander Betten Hansen 2 2
2. Stian Semb Aasmundsen 5 0
3. Реннинг Мартин 4 0
4. Sondre Solholm Johansen 3 0
5. Sondre Liseth 3 0
6. Lars Olden Larsen 3 0
7. Tonny Brochmann 2 0
8. Брустад Фредрик 2 0
9. Накким Маркус 2 0
10. Joachim Solberg Olsen 2 0
11. Ибрагим Шуайбу 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Christian Gauseth 1 0
14. Свеен Оле 1 0
15. Макани Соша 1 0
16. Vetle Dragsnes 1 0
17. Andreas Hellum 1 0
18. Dagur Dan Thorhallsson 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 7 0
2. Jack Ipalibo 3 2
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
6. Лейфссон Ари 3 0
7. Moses Mawa 3 0
8. Токстад Кристоффер 2 0
9. Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
10. Marcus Moelvadgaard 2 0
11. Kreshnik Krasniqi 2 0
12. Mikkel Maigaard 1 0
13. Johan Hove 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Стрёмсгодсет 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 7.14% (2) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Мьёндален 1:3 Мольде Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален
Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Типпелиген
Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 23 8 6 9 39 - 43 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 0:1 24 5 9 10 30 - 43 24
14. Мьёндален 1:0 24 6 2 16 19 - 41 20
15. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Вильсвик Ларс-Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Реннинг Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Свеен Оле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Стрёмсгодсет
2.86
3.66
6.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.35 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.25 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.66 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Стрёмсгодсет», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 8.90 1.05 4.70 1.17 2.85 1.39 1.87 1.87 1.76 2.07 1.55 2.46 1.25 3.75 1.16 4.90 1.05 8.50 1.03 9.90 1.08 7.00 1.01 12.60
10.50 1.01 9.60 1.03 3.98 1.23 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.99 1.82 2.30 1.58 1.13 5.40 1.04 9.00 1.03 10.00
3.30 1.33 2.12 1.72 1.54 2.48 1.17 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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