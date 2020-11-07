Мьёндален
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Consto Arena Зрители: 20
Стрёмсгодсет
1:0
4' ГолСвеен Оле
6' Желтая карточкаРеннинг Мартин
27' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
20
Isaac
Twum
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|5
|0.21
|2.
|Vetle Dragsnes
|2
|0.08
|3.
|Tonny Brochmann
|2
|0.08
|4.
|Sondre Liseth
|2
|0.08
|5.
|Реннинг Мартин
|1
|0.04
|6.
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|7.
|Свеен Оле
|1
|0.04
|8.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|9.
|Накким Маркус
|1 (1)
|0.04
|10.
|Quint Jansen
|1
|0.04
|11.
|Andreas Hellum
|1
|0.04
|12.
|Alexander Betten Hansen
|0
|0
|13.
|Lars Olden Larsen
|0
|0
|14.
|Dagur Dan Thorhallsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|8
|0.33
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.25
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.21
|4.
|Moses Mawa
|5
|0.21
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.04
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.04
|8.
|Valdimar Ingimundarson
|1
|0.04
|9.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|10.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|11.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Betten Hansen
|2
|2
|2.
|Stian Semb Aasmundsen
|5
|0
|3.
|Реннинг Мартин
|4
|0
|4.
|Sondre Solholm Johansen
|3
|0
|5.
|Sondre Liseth
|3
|0
|6.
|Lars Olden Larsen
|3
|0
|7.
|Tonny Brochmann
|2
|0
|8.
|Брустад Фредрик
|2
|0
|9.
|Накким Маркус
|2
|0
|10.
|Joachim Solberg Olsen
|2
|0
|11.
|Ибрагим Шуайбу
|2
|0
|12.
|Isaac Twum
|2
|0
|13.
|Christian Gauseth
|1
|0
|14.
|Свеен Оле
|1
|0
|15.
|Макани Соша
|1
|0
|16.
|Vetle Dragsnes
|1
|0
|17.
|Andreas Hellum
|1
|0
|18.
|Dagur Dan Thorhallsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|7
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|6.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|7.
|Moses Mawa
|3
|0
|8.
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|9.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|10.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|11.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|12.
|Mikkel Maigaard
|1
|0
|13.
|Johan Hove
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Стрёмсгодсет
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +4 =0 -16Мьёндален 1:3 Мольде Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален
Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =8 -9Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Викинг
|23
|8
|6
|9
|39 - 43
|30
|8.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|23
|6
|7
|10
|29 - 39
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|24
|5
|9
|10
|30 - 43
|24
|14.
|Мьёндален
|1:0
|24
|6
|2
|16
|19 - 41
|20
|15.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Стрёмсгодсет», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|8.90
|1.05
|4.70
|1.17
|2.85
|1.39
|1.87
|1.87
|1.76
|2.07
|1.55
|2.46
|1.25
|3.75
|1.16
|4.90
|1.05
|8.50
|1.03
|9.90
|1.08
|7.00
|1.01
|12.60
|
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.98
|1.23
|3.04
|1.38
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.32
|1.39
|2.90
|1.17
|4.60
|1.12
|5.20
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—