39' Желтая карточкаРашани Эльбасан
25
Кителано
Йон
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.38
|2.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.38
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.38
|4.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.19
|5.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.19
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.19
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.13
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.13
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.13
|10.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|11.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|12.
|Кителано Йон
|1
|0.06
|13.
|Уинго Генри
|1
|0.06
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.06
|16.
|Эллингсен Мартин
|0
|0
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.4
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.2
|3.
|Kasper Lunding
|3
|0.2
|4.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.2
|5.
|Бакенга Мушага
|2
|0.13
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0.13
|7.
|Рууд Эспен
|1 (1)
|0.07
|8.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.07
|9.
|Рашани Эльбасан
|1
|0.07
|10.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.07
|11.
|Качи
|0
|0
|12.
|Риса Бирк
|0
|0
|13.
|Bilal Njie
|0
|0
|14.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|2.
|Джеймс Леке
|2
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|3
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|5.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|7.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|8.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|11.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Уинго Генри
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Kasper Lunding
|2
|0
|4.
|Россбах Сондре
|1
|0
|5.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|6.
|Качи
|1
|0
|7.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|8.
|Риса Бирк
|1
|0
|9.
|Joshua Kitolano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
|Одд
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт
Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|12
|2
|0
|47 - 18
|38
|2.
|Мольде
|0:0
|16
|10
|2
|4
|41 - 17
|32
|3.
|Одд
|0:0
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|14
|7
|3
|4
|25 - 13
|24
|5.
|Волеренга
|14
|6
|5
|3
|19 - 19
|23
|6.
|Кристиансунд
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|7.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Стрёмсгодсет
|14
|5
|3
|6
|22 - 29
|18
|9.
|Стабек
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|11.
|Саннефьёрд
|14
|5
|1
|8
|16 - 25
|16
|12.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|13.
|Мьёндален
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|14.
|Викинг
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|15.
|Старт
|15
|2
|6
|7
|17 - 28
|12
|16.
|Олесунн
|14
|1
|4
|9
|20 - 43
|7