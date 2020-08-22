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Мольде
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
39' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
61' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
0:0
75' Не забитый пенальти
Джеймс Леке
1:0
77' Гол
Джеймс Леке
77' Желтая карточка
Джеймс Леке
2:0
90' Гол
Педерсен Маркус Гольмгрен
90'+7
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
11
Эллингсен
Мартин
5
Синюан
Шерифф
25
Кителано
Йон
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
8
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Мольде
4-2-3-1
Одд
4-3-3

Ход матча

39'
 
Рашани Эльбасан
61'
Эйкрем Магнус
 
69'
Болли Матис
Брюнхильдсен Ола
 
70'
 
Filip Roenningen Joergensen
Kasper Lunding
75'
Джеймс Леке
0:0
77'
Джеймс Леке
1:0
77'
Джеймс Леке
 
78'
Хёуген Кристоффер
Кителано Йон
 
78'
Кристенсен Тобиас
Эйкрем Магнус
 
79'
Квоеме Охи
Джеймс Леке
 
90'
Педерсен Маркус Гольмгрен
(Эллингсен Мартин)
2:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.44
2. Квоеме Охи 6 (3) 0.38
3. Хуссейн Эцаз 6 0.38
4. Эйкрем Магнус 3 0.19
5. Брюнхильдсен Ола 3 0.19
6. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.19
7. Хестад Эйрик 2 0.13
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.13
9. Эурснес Фредрик 2 0.13
10. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.13
11. Хёуген Кристоффер 1 0.06
12. Кристенсен Тобиас 1 0.06
13. Кителано Йон 1 0.06
14. Уинго Генри 1 0.06
15. Грегерсен Стиан 1 0.06
16. Эллингсен Мартин 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.4
2. Хофф Вебьёрн 3 0.2
3. Kasper Lunding 3 0.2
4. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.2
5. Бакенга Мушага 2 0.13
6. Joshua Kitolano 2 0.13
7. Рууд Эспен 1 (1) 0.07
8. Markus Andre Kaasa 1 0.07
9. Рашани Эльбасан 1 0.07
10. Нордквелле Фредрик 1 0.07
11. Качи 0 0
12. Риса Бирк 0 0
13. Bilal Njie 0 0
14. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 3 0
5. Martin Bjoernbak 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Fredrik Sjoelstad 1 1
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Эллингсен Мартин 1 0
11. Синюан Шерифф 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Уинго Генри 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Kasper Lunding 2 0
4. Россбах Сондре 1 0
5. Хофф Вебьёрн 1 0
6. Качи 1 0
7. Markus Andre Kaasa 1 0
8. Риса Бирк 1 0
9. Joshua Kitolano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 14.63% (6) 14.63% (6) 12.2% (5) 21.95% (9) 7.32% (3) 29.27% (12)
 Одд 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт
Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд
Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Мольде 2:2 Одд Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Одд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Одд Типпелиген
Мольде 2:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Мольде Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 12 2 0 47 - 18 38
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Русенборг 14 7 3 4 25 - 13 24
5. Волеренга 14 6 5 3 19 - 19 23
6. Кристиансунд 14 5 6 3 27 - 20 21
7. Бранн 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Стрёмсгодсет 14 5 3 6 22 - 29 18
9. Стабек 14 4 6 4 19 - 21 18
10. Сарпсборг-08 14 5 2 7 17 - 18 17
11. Саннефьёрд 14 5 1 8 16 - 25 16
12. Хёугесунн 14 4 3 7 12 - 21 15
13. Мьёндален 14 4 2 8 12 - 18 14
14. Викинг 14 3 4 7 19 - 28 13
15. Старт 15 2 6 7 17 - 28 12
16. Олесунн 14 1 4 9 20 - 43 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Рашани Эльбасан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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