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  3. Швеция: Аллсвенскан
Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
4' Гол
Хакшабанович Сеад
15'
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
9
Maic
Sema
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
32
Хёгг
Лукас
4
Алити
Фидан
23
Эльм
Виктор
2
Henrik
Loefkvist
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
7
Юханссон
Петр
31
Nils
Froeling
10
Сахпекидис
Филип
19
Янссон
Исак
Норрчёпинг
4-3-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

4'
Хакшабанович Сеад
(Терн Симон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
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