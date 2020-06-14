Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Oestgoetaporten
Кальмар
1:0
4' ГолХакшабанович Сеад
21
Терн
Симон
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Carl Bjoerk2
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelПолузащитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан