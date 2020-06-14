Норрчёпинг
2:1
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Кальмар
1:0
4' ГолХакшабанович Сеад
1:1
38' ГолРомариньо Перейра
2:1
57' ГолНюман Кристоффер
61' Желтая карточкаСмит Эрик
86' Желтая карточкаЭльм Виктор
88' Желтая карточкаCarl Bjoerk2
21
Терн
Симон
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Carl Bjoerk2
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelПолузащитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
4'
1:0
38'
57'
2:1
61'
86'
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|1
|0.05
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|3.
|Терн Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Смит Эрик
|1
|0
|2.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эльм Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Кальмар
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мьельбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хеккен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фалькенберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаммарбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Варберг БоИС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0