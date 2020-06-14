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Норрчёпинг
2:1
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
4' Гол
Хакшабанович Сеад
1:1
38' Гол
Ромариньо Перейра
2:1
57' Гол
Нюман Кристоффер
61' Желтая карточка
Смит Эрик
86' Желтая карточка
Эльм Виктор
88' Желтая карточка
Carl Bjoerk2
90'+6
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
9
Maic
Sema
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
32
Хёгг
Лукас
4
Алити
Фидан
23
Эльм
Виктор
2
Henrik
Loefkvist
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
7
Юханссон
Петр
31
Nils
Froeling
10
Сахпекидис
Филип
19
Янссон
Исак
Норрчёпинг
4-3-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

4'
Хакшабанович Сеад
(Терн Симон)
1:0
38'
1:1
Ромариньо Перейра
46'
 
Carl Gustafsson
Янссон Исак
46'
 
Alexander Ahl Holmstroem
Сахпекидис Филип
57'
Нюман Кристоффер
(Терн Симон)
2:1
61'
Смит Эрик
 
62'
Тело Кристофер
Герсон Ларс
 
63'
Блумквист Андреас
Maic Sema
 
68'
 
Нури Эмин
Ринг Себастьян
73'
Ishaq Abdulrazak
Хакшабанович Сеад
 
78'
 
York Rafael
Henrik Loefkvist
81'
Pontus Almqvist
Леви Джонатан
 
81'
Carl Bjoerk2
Нюман Кристоффер
 
85'
 
Isak Magnusson
Nils Froeling
86'
 
Эльм Виктор
88'
Carl Bjoerk2
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 1 0.05
2. Хакшабанович Сеад 1 0.05
3. Терн Симон 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 1 0.04

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Смит Эрик 1 0
2. Carl Bjoerk2 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Эльм Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Кальмар 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Норрчёпинг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эльфсборг 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мьельбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хеккен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальмё 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фалькенберг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хаммарбю 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хельсинборг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Варберг БоИС 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эребру 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кальмар 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гётеборг 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ромариньо Перейра бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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