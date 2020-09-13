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Норрбю
0:1
Первый тайм: 44'
Вестерос
0'
18' Желтая карточка
Filip Almstroem-Taehti
23' Желтая карточка
Benjamin Arapovic
0:1
24' Пенальти
Karwan Safari
42' Желтая карточка
 44'
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
8
Nicklas
Savolainen
3
Jonathan
Azulay
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
6
Benjamin
Arapovic
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
7
Rasmus
Oerqvist
13
Robin
Stroemberg
20
Dijan
Vukojevic
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
15
Calle
Svensson
3
Filip
Almstroem-Taehti
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
6
Simon
Johansson
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
Норрбю
4-3-3
Вестерос
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Filip Almstroem-Taehti
23'
Benjamin Arapovic
 
24'
0:1
Karwan Safari
42'
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdelrahman Saidi 3 (1) 0.18
2. Рексхепи Дардан 3 0.18
3. Rasmus Oerqvist 3 0.18
4. Alen Krasnici 2 0.12
5. Oke Akpoveta 2 0.12
6. Robin Stroemberg 2 0.12
7. Ezequiel Montagna 1 0.06
8. Dijan Vukojevic 1 0.06
9. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.06
10. Nino Osmanagic 0 0
11. Victor Bergh 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Nino Osmanagic 4 0
2. Abbas Mohamad 2 1
3. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
4. Пекальски Иво 3 0
5. Nicklas Savolainen 3 0
6. Benjamin Arapovic 3 0
7. Rasmus Oerqvist 2 0
8. Oke Akpoveta 1 0
9. Alen Krasnici 1 0
10. Robin Stroemberg 1 0
11. Abdelrahman Saidi 1 0
12. Victor Bergh 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)
Вестерос 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг
Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ
Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео
Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос Гётеборг 2:0 Вестерос

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вестерос 1:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:3 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 17 11 4 2 37 - 15 37
2. Хальмстад 17 10 4 3 27 - 12 34
3. Йёнчёпинг 17 9 2 6 28 - 23 29
4. Эстер 17 7 6 4 24 - 19 27
5. Акрополис 17 6 9 2 24 - 19 27
6. Эргрюте ФФ 17 7 4 6 22 - 22 25
7. Браге 17 7 4 6 23 - 23 25
8. Сундсвалль 17 6 6 5 30 - 25 24
9. Вестерос 1:0 17 6 4 7 21 - 23 22
10. Треллеборг 17 5 4 8 18 - 21 19
11. Норрбю 0:1 17 4 7 6 18 - 21 19
12. ГАИС 17 4 7 6 15 - 24 19
13. Далкурд 17 3 8 6 22 - 23 17
14. Умео 17 3 8 6 16 - 19 17
15. Юнгшиле 17 3 4 10 20 - 36 13
16. Сирианска Эскильстуна 17 3 3 11 16 - 36 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Karwan Safari из команды Вестерос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Benjamin Arapovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Filip Almstroem-Taehti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Вестерос
2.35
3.30
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 0:1 Вестерос онлайн

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Основное время
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2.35 3.20 2.90
2.30 3.30 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.02 8.30 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.56 2.43 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68
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