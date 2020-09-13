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Норрбю
3:1
Конец матча
Вестерос
0'
18' Желтая карточка
Filip Almstroem-Taehti
23' Желтая карточка
Benjamin Arapovic
0:1
24' Пенальти
Karwan Safari
42' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:1
54' Гол
Robin Stroemberg
2:1
58' Гол
Robin Stroemberg
71' Желтая карточка
Jonas Hellgren
72' Желтая карточка
Dijan Vukojevic
3:1
90' Гол
Robin Stroemberg
90'+4
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
8
Nicklas
Savolainen
3
Jonathan
Azulay
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
6
Benjamin
Arapovic
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
7
Rasmus
Oerqvist
13
Robin
Stroemberg
20
Dijan
Vukojevic
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
15
Calle
Svensson
3
Filip
Almstroem-Taehti
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
6
Simon
Johansson
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
Норрбю
4-3-3
Вестерос
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Filip Almstroem-Taehti
23'
Benjamin Arapovic
 
24'
0:1
Karwan Safari
42'
Nicklas Savolainen
 
54'
Robin Stroemberg
(Пекальски Иво)
1:1
58'
Robin Stroemberg
(Alen Krasnici)
2:1
63'
 
Albin Sporrong
Filip Tronet
70'
Ezequiel Montagna
Abdelrahman Saidi
 
71'
 
Jonas Hellgren
72'
Dijan Vukojevic
 
73'
 
Moonga Simba
Спэн Брайан
73'
 
William Videhult
Sean Sabetkar
76'
Oke Akpoveta
Dijan Vukojevic
 
76'
Adil Titi
Пекальски Иво
 
87'
 
Gustav Rydberg
Filip Almstroem-Taehti
87'
 
Emil Skogh
Karwan Safari
90'
Robin Stroemberg
(Alen Krasnici)
3:1
90'
Abbas Mohamad
Robin Stroemberg
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robin Stroemberg 5 0.29
2. Abdelrahman Saidi 3 (1) 0.18
3. Рексхепи Дардан 3 0.18
4. Rasmus Oerqvist 3 0.18
5. Alen Krasnici 2 0.12
6. Oke Akpoveta 2 0.12
7. Ezequiel Montagna 1 0.06
8. Dijan Vukojevic 1 0.06
9. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.06
10. Пекальски Иво 0 0
11. Nino Osmanagic 0 0
12. Victor Bergh 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Nino Osmanagic 4 0
2. Nicklas Savolainen 4 0
3. Abbas Mohamad 2 1
4. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
5. Пекальски Иво 3 0
6. Benjamin Arapovic 3 0
7. Rasmus Oerqvist 2 0
8. Oke Akpoveta 1 0
9. Dijan Vukojevic 1 0
10. Alen Krasnici 1 0
11. Robin Stroemberg 1 0
12. Abdelrahman Saidi 1 0
13. Victor Bergh 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 19.05% (4) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)
Вестерос 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг
Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ
Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео
Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос Гётеборг 2:0 Вестерос

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вестерос 1:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:3 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 17 11 4 2 37 - 15 37
2. Хальмстад 17 10 4 3 27 - 12 34
3. Йёнчёпинг 17 9 2 6 28 - 23 29
4. Эстер 17 7 6 4 24 - 19 27
5. Акрополис 17 6 9 2 24 - 19 27
6. Эргрюте ФФ 17 7 4 6 22 - 22 25
7. Браге 17 7 4 6 23 - 23 25
8. Сундсвалль 17 6 6 5 30 - 25 24
9. Норрбю 17 5 7 5 21 - 21 22
10. Треллеборг 17 5 4 8 18 - 21 19
11. Вестерос 17 5 4 8 21 - 26 19
12. ГАИС 17 4 7 6 15 - 24 19
13. Далкурд 17 3 8 6 22 - 23 17
14. Умео 17 3 8 6 16 - 19 17
15. Юнгшиле 17 3 4 10 20 - 36 13
16. Сирианска Эскильстуна 17 3 3 11 16 - 36 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Karwan Safari из команды Вестерос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Benjamin Arapovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Filip Almstroem-Taehti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 3:1 Вестерос онлайн

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Основное время
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1.06 0.00 0.00
2.30 3.30 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.02 8.30 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.56 2.43 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68
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