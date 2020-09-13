18' Желтая карточкаFilip Almstroem-Taehti
23' Желтая карточкаBenjamin Arapovic
0:1
24' ПенальтиKarwan Safari
42' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:1
54' ГолRobin Stroemberg
2:1
58' ГолRobin Stroemberg
71' Желтая карточкаJonas Hellgren
72' Желтая карточкаDijan Vukojevic
3:1
90' ГолRobin Stroemberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Adil Titi
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghЗащитник
-
-
-
-
70 Moonga Simba
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
24'
0:1
54'
58'
71'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robin Stroemberg
|5
|0.29
|2.
|Abdelrahman Saidi
|3 (1)
|0.18
|3.
|Рексхепи Дардан
|3
|0.18
|4.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0.18
|5.
|Alen Krasnici
|2
|0.12
|6.
|Oke Akpoveta
|2
|0.12
|7.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.06
|8.
|Dijan Vukojevic
|1
|0.06
|9.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.06
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|12.
|Victor Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nino Osmanagic
|4
|0
|2.
|Nicklas Savolainen
|4
|0
|3.
|Abbas Mohamad
|2
|1
|4.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|5.
|Пекальски Иво
|3
|0
|6.
|Benjamin Arapovic
|3
|0
|7.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0
|8.
|Oke Akpoveta
|1
|0
|9.
|Dijan Vukojevic
|1
|0
|10.
|Alen Krasnici
|1
|0
|11.
|Robin Stroemberg
|1
|0
|12.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|13.
|Victor Bergh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Moussa Traore3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Вестерос
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг
Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео
Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос Гётеборг 2:0 Вестерос
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|17
|11
|4
|2
|37 - 15
|37
|2.
|Хальмстад
|17
|10
|4
|3
|27 - 12
|34
|3.
|Йёнчёпинг
|17
|9
|2
|6
|28 - 23
|29
|4.
|Эстер
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|5.
|Акрополис
|17
|6
|9
|2
|24 - 19
|27
|6.
|Эргрюте ФФ
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7.
|Браге
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Сундсвалль
|17
|6
|6
|5
|30 - 25
|24
|9.
|Норрбю
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|Треллеборг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|11.
|Вестерос
|17
|5
|4
|8
|21 - 26
|19
|12.
|ГАИС
|17
|4
|7
|6
|15 - 24
|19
|13.
|Далкурд
|17
|3
|8
|6
|22 - 23
|17
|14.
|Умео
|17
|3
|8
|6
|16 - 19
|17
|15.
|Юнгшиле
|17
|3
|4
|10
|20 - 36
|13
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|17
|3
|3
|11
|16 - 36
|12
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0