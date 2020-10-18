Хаммарбю
3:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Теле2 Арена
Мьельбю
1:0
3' ГолЛюдвигсон Густав
2:0
5' ГолЮханнссон Арон
3:0
12' ГолЛюдвигсон Густав
3:1
25' ГолMamudu Moro
33' Желтая карточкаСпельманн Мартин
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
90
Огбу
Мозес
10
Mamudu
Moro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
12'
25'
3:1
33'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|9 (3)
|0.38
|2.
|Танкович Муамер
|7
|0.29
|3.
|Людвигсон Густав
|6
|0.25
|4.
|Имад Халили
|4
|0.17
|5.
|Паулиньо II
|3
|0.13
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.08
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.08
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.04
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|9 (1)
|0.38
|2.
|Mamudu Moro
|5
|0.21
|3.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.21
|4.
|Besard Sabovic
|4
|0.17
|5.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.13
|6.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|7.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|8.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|9.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|10.
|Max Watson
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Джазе Моханад
|0
|0
|13.
|Joel Nilsson
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|8
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Сёдерстрём Тим
|5
|0
|4.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|5.
|Халили Абдул
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Юханнссон Арон
|2
|0
|10.
|Фельман Давид
|2
|0
|11.
|Паулиньо II
|2
|0
|12.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|13.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|14.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|15.
|Оустед Давид
|1
|0
|16.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|17.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|18.
|Сандберг Симон
|1
|0
|19.
|Родич Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|6
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|Джазе Моханад
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|David Batanero
|3
|0
|8.
|Jesper Loefgren
|3
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|10.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Спельманн Мартин
|1
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Юханссон Марко
|1
|0
|15.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|16.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|Мьельбю
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех
Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Эльфсборг
|3:0
|24
|9
|12
|3
|39 - 31
|39
|3.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|4.
|Норрчёпинг
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|5.
|Хаммарбю
|3:1
|24
|9
|9
|6
|37 - 34
|36
|6.
|Сириус
|0:1
|23
|9
|8
|6
|38 - 35
|35
|7.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|8.
|Эстерсунд
|1:0
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|9.
|Мьельбю
|1:3
|24
|8
|7
|9
|34 - 38
|31
|10.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|0:3
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|4.50
|1.16
|3.70
|1.22
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.08
|1.75
|1.83
|1.97
|1.72
|2.12
|11.00
|1.02
|1.27
|3.60
|5.40
|1.13
|1.09
|7.20
|2.08
|1.70
|—
|—
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|12.75
|1.00
|12.50
|1.00
|4.95
|1.16
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.36
|1.28
|3.36
|1.20
|3.98
|1.07
|6.60
|1.05
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.47
|2.32
|1.65
|2.06
|1.82
|1.80
|2.08
|1.62
|2.38
|1.50
|2.68
|—
|—
|5.24
|1.18
|—
|—
|2.04
|1.85
|1.87
|2.01
|1.92
|1.96
|1.30
|3.70
|1.23
|4.33
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.14
|5.20
|2.11
|1.68
|1.10
|6.25
|1.02
|11.00
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.84
|1.45
|2.24
|1.70
|1.74
|2.17
|1.52
|2.63
|1.34
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.76
|2.15
|—
|—