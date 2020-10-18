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Хаммарбю
3:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
3' Гол
Людвигсон Густав
2:0
5' Гол
Юханнссон Арон
3:0
12' Гол
Людвигсон Густав
3:1
25' Гол
Mamudu Moro
33' Желтая карточка
Спельманн Мартин
54'
1
Оустед
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
6
Боянич
Дарьян
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
13
Carljohan
Eriksson
I
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
14
Besard
Sabovic
31
David
Batanero
12
David
Loefquist
20
Спельманн
Мартин
90
Огбу
Мозес
10
Mamudu
Moro
Хаммарбю
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

3'
Людвигсон Густав
(Халили Абдул)
1:0
5'
Юханнссон Арон
(Халили Абдул)
2:0
12'
Людвигсон Густав
(Качаниклич Алекс)
3:0
25'
3:1
Mamudu Moro
33'
 
Спельманн Мартин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 9 (3) 0.38
2. Танкович Муамер 7 0.29
3. Людвигсон Густав 6 0.25
4. Имад Халили 4 0.17
5. Паулиньо II 3 0.13
6. Качаниклич Алекс 2 0.08
7. Халили Абдул 2 0.08
8. Фенгер Мадс 1 0.04
9. Мадьяр Ричард 1 0.04
10. Kalle Bjoerklund 1 0.04
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 9 (1) 0.38
2. Mamudu Moro 5 0.21
3. David Loefquist 5 (2) 0.21
4. Besard Sabovic 4 0.17
5. Jacob Bergstroem 3 0.13
6. Eric Bjoerkander 1 0.04
7. Jesper Gustavsson 1 0.04
8. Viktor Gustafson 1 0.04
9. Taylor Silverholt 1 0.04
10. Max Watson 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 8 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Сёдерстрём Тим 5 0
4. Фенгер Мадс 4 0
5. Халили Абдул 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Юханнссон Арон 2 0
10. Фельман Давид 2 0
11. Паулиньо II 2 0
12. Kalle Bjoerklund 2 0
13. Мадьяр Ричард 0 1
14. Салес Жеан Карлос 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. Джазе Моханад 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. David Batanero 3 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Юханссон Марко 1 0
15. Viktor Gustafson 1 0
16. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 15.15% (5) 24.24% (8) 18.18% (6)
Мьельбю 13.79% (4) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех
Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Мьельбю 4:2 Хаммарбю Шведский кубок Хаммарбю 5:1 Мьельбю Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Эльфсборг 3:0 24 9 12 3 39 - 31 39
3. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
4. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
5. Хаммарбю 3:1 24 9 9 6 37 - 34 36
6. Сириус 0:1 23 9 8 6 38 - 35 35
7. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
8. Эстерсунд 1:0 24 8 9 7 23 - 24 33
9. Мьельбю 1:3 24 8 7 9 34 - 38 31
10. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 0:3 24 4 7 13 25 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мьельбю
1.66
4.33
56.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 12.50 56.00
1.04 12.00 32.00
1.63 4.33 4.90
1.66 4.13 5.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
11.50 1.01 4.50 1.16 3.70 1.22 2.33 1.60 2.08 1.75 1.83 1.97 1.72 2.12 11.00 1.02 1.27 3.60 5.40 1.13 1.09 7.20 2.08 1.70 1.37 2.95 1.09 6.50 1.02 11.00
12.75 1.00 12.50 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.48 1.60 1.92 1.88 1.56 2.36 1.28 3.36 1.20 3.98 1.07 6.60 1.05 7.10
4.85 1.20 2.80 1.47 2.32 1.65 2.06 1.82 1.80 2.08 1.62 2.38 1.50 2.68 5.24 1.18 2.04 1.85 1.87 2.01 1.92 1.96 1.30 3.70 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5
3.50 1.27 2.41 1.59 1.61 2.31 1.22 4.20 1.14 5.20 2.11 1.68 1.10 6.25 1.02 11.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.10
2.84 1.45 2.24 1.70 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37 1.76 2.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.81 1.45 2.48 1.28 3.45
5.10 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.39
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