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  3. Швеция
Хаммарбю
4:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
3' Гол
Людвигсон Густав
2:0
5' Гол
Юханнссон Арон
3:0
12' Гол
Людвигсон Густав
3:1
25' Гол
Mamudu Moro
33' Желтая карточка
Спельманн Мартин
4:1
62' Гол
Сёдерстрём Тим
4:2
69' Гол
David Batanero
73' Желтая карточка
David Batanero
79' Желтая карточка
Сёдерстрём Тим
90' Желтая карточка
Мадьяр Ричард
90'+5
1
Оустед
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
6
Боянич
Дарьян
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
13
Carljohan
Eriksson
I
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
14
Besard
Sabovic
31
David
Batanero
12
David
Loefquist
20
Спельманн
Мартин
90
Огбу
Мозес
10
Mamudu
Moro
Хаммарбю
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

3'
Людвигсон Густав
(Халили Абдул)
1:0
5'
Юханнссон Арон
(Халили Абдул)
2:0
12'
Людвигсон Густав
(Качаниклич Алекс)
3:0
25'
3:1
Mamudu Moro
33'
 
Спельманн Мартин
62'
Сёдерстрём Тим
(Халили Абдул)
4:1
63'
 
Joel Nilsson
Спельманн Мартин
63'
 
Jacob Bergstroem
Mamudu Moro
69'
4:2
David Batanero
(Besard Sabovic)
70'
 
Adam Petersson
David Loefquist
72'
Мартинссон-Нгуали Серж
Шер Аймар
 
73'
Имад Халили
Юханнссон Арон
 
73'
 
David Batanero
79'
Сёдерстрём Тим
 
87'
Akinkunmi Amoo
Качаниклич Алекс
 
90'
Мадьяр Ричард
 
90'
 
Max Watson
Eric Bjoerkander
90'
Kalle Bjoerklund
Мадьяр Ричард
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 9 (3) 0.38
2. Танкович Муамер 7 0.29
3. Людвигсон Густав 6 0.25
4. Имад Халили 4 0.17
5. Паулиньо II 3 0.13
6. Качаниклич Алекс 2 0.08
7. Халили Абдул 2 0.08
8. Фенгер Мадс 1 0.04
9. Мадьяр Ричард 1 0.04
10. Сёдерстрём Тим 1 0.04
11. Kalle Bjoerklund 1 0.04
12. Боянич Дарьян 0 0
13. Андерсен Йеппе 0 0
14. Родич Владимир 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 9 (1) 0.38
2. Mamudu Moro 5 0.21
3. David Loefquist 5 (2) 0.21
4. Besard Sabovic 4 0.17
5. Jacob Bergstroem 3 0.13
6. David Batanero 1 0.04
7. Eric Bjoerkander 1 0.04
8. Jesper Gustavsson 1 0.04
9. Viktor Gustafson 1 0.04
10. Taylor Silverholt 1 0.04
11. Max Watson 0 0
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 8 0
2. Сёдерстрём Тим 6 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 4 0
5. Халили Абдул 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Мадьяр Ричард 1 1
9. Имад Халили 2 0
10. Юханнссон Арон 2 0
11. Фельман Давид 2 0
12. Паулиньо II 2 0
13. Kalle Bjoerklund 2 0
14. Салес Жеан Карлос 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Джазе Моханад 4 0
7. Joel Nilsson 4 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Юханссон Марко 1 0
15. Viktor Gustafson 1 0
16. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 16.22% (6) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 24.32% (9) 16.22% (6)
Мьельбю 12.9% (4) 9.68% (3) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех
Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю
Мьельбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Мьельбю 4:2 Хаммарбю Шведский кубок Хаммарбю 5:1 Мьельбю Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
3. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
4. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
5. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
6. Сириус 23 9 8 6 40 - 37 35
7. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
8. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
9. Мьельбю 24 8 7 9 35 - 39 31
10. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 12.00 32.00
1.63 4.33 4.90
1.66 4.13 5.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7.5 7.5 8.5 8.5
11.50 1.01 4.50 1.16 3.70 1.22 2.33 1.60 2.08 1.75 1.83 1.97 1.72 2.12 11.00 1.02 1.27 3.60 5.40 1.13 1.09 7.20 2.75 1.42 1.35 3.05 1.01 12.60 1.02 11.00
12.75 1.00 12.50 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.48 1.60 1.92 1.88 1.56 2.36 1.28 3.36 1.20 3.98 1.07 6.60 1.05 7.10
4.85 1.20 2.80 1.47 2.32 1.65 2.06 1.82 1.80 2.08 1.62 2.38 1.50 2.68 5.24 1.18 2.04 1.85 1.87 2.01 1.92 1.96 1.30 3.70 1.97 1.91 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5
3.50 1.27 2.41 1.59 1.61 2.31 1.22 4.20 1.14 5.20 2.11 1.68 1.10 6.25 1.02 11.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.10
2.84 1.45 2.24 1.70 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37 1.76 2.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.81 1.45 2.48 1.28 3.45
5.10 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.39
Где смотреть матч Хаммарбю 4:2 Мьельбю онлайн

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