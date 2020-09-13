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  3. Швеция
Фалькенберг
0:3
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
23' Гол
Фарнеруд Александер
0:2
40' Гол в свои ворота
Веде Антон
42' Желтая карточка
Амьо Грегуар
0:2
43' Не забитый пенальти
Сана Тобиас
44' Желтая карточка
Alhassan Yusuf
0:3
76' Пенальти
Сана Тобиас
82' Желтая карточка
Axel Noren
90' Желтая карточка
Яллоу Александр
90' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90'+5
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
Амьо
Грегуар
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
14
Matthew
Garbett
17
Edi
Sylisufaj
Нильссон
Хокан
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
19
Эрлингмарк
Огюст
26
Калисир
Андре
Yahya
Kalley
28
Alhassan
Yusuf
15
Юханссон
Якоб
Вернблум
Понтус
89
Сана
Тобиас
17
Фарнеруд
Александер
22
Хараишвили
Георгий
Фалькенберг
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Фарнеруд Александер
(Вернблум Понтус)
33'
 
Карлссон-Лагемюр Патрик
Хараишвили Георгий
40'
0:2
Веде Антон
42'
Амьо Грегуар
 
43'
0:2
Сана Тобиас
44'
 
Alhassan Yusuf
46'
Karl Soederstroem
Matthew Garbett
 
58'
 
Бьярсмюр Маттиас
Вернблум Понтус
70'
Nsima Peter
Edi Sylisufaj
 
74'
 
Sargon Abraham
Фарнеруд Александер
76'
0:3
Сана Тобиас
82'
Axel Noren
 
83'
Эрикссон Якоб
Tobias Englund
 
83'
Чибуйке Джон
Axel Noren
 
90'
 
Яллоу Александр
90'
Нильссон Хокан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 6 0.32
2. Karl Soederstroem 3 0.16
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.11
4. Веде Антон 2 0.11
5. Tobias Englund 2 0.11
6. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
7. Nsima Peter 1 0.05
8. Юханссон Карл II 1 0.05
9. Tobias Karlsson1 1 0.05
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.25
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.25
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.15
4. Фарнеруд Александер 3 0.15
5. Хараишвили Георгий 2 0.1
6. Эрлингмарк Огюст 2 0.1
7. Sargon Abraham 1 0.05
8. Бьярсмюр Маттиас 1 0.05
9. Вернблум Понтус 0 0
10. Юханссон Якоб 0 0
11. Christian Kouakou III 0 0
12. Яллоу Александр 0 0
13. Alhassan Yusuf 0 0
14. Emil Holm 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 3 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Tobias Karlsson1 4 0
5. Нильссон Хокан 3 0
6. Ван Лой Сандер 3 0
7. Бьёркенгрен Йон 3 0
8. Юза Тибор 2 0
9. Эрикссон Якоб 2 0
10. Edi Sylisufaj 2 0
11. Johan Brattberg 0 1
12. Кристоффер Карлссон 1 0
13. Чибуйке Джон 1 0
14. Норинг Виктор 1 0
15. Nsima Peter 1 0
16. Karl Soederstroem 1 0
17. Амьо Грегуар 1 0
18. Axel Noren 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 4 1
2. Айеш Хосам 4 0
3. Яллоу Александр 4 0
4. Alhassan Yusuf 3 0
5. Калисир Андре 2 0
6. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
7. Да Грака Кристофер 2 0
8. Emil Holm 2 0
9. Jesper Tolinsson 0 1
10. Фарнеруд Александер 1 0
11. Вернблум Понтус 1 0
12. Сана Тобиас 1 0
13. Victor Wernersson 1 0
14. Бьярсмюр Маттиас 1 0
15. Christian Kouakou III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Гётеборг 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг
Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Фалькенберг Товарищеские матчи
Гётеборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
7. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
14. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
59.00 16.00 1.02
3.58 3.28 2.18
38.22 13.01 1.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.40 1.04 9.00 1.04 2.70 1.41 2.12 1.72 2.30 1.58 1.73 2.11 1.50 2.45 1.15 5.00 1.16 5.20 1.03 10.00 1.03 9.90 1.05 8.50
8.60 1.03 7.80 1.05 3.70 1.26 2.88 1.42 2.02 1.88 1.57 2.40 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.20
4.05 1.26 3.12 1.39 2.40 1.61 1.96 1.93 1.62 2.39 2.77 1.48 2.04 1.84 1.72 2.20 1.51 2.67 1.42 2.98 1.26 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.95 1.85 1.85 1.90 1.12 5.80 1.13 5.40
2.83 1.43 1.94 1.86 1.48 2.65 1.15 5.45 1.11 6.75
2.80 1.47 2.30 1.66 1.79 2.10 1.50 2.70 1.59 2.45 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.77 1.98 1.35 3.10
3.95 1.25 2.88 1.42 1.77 2.05 1.34 3.26 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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