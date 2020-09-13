Фалькенберг
0:3
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Гётеборг
0:1
23' ГолФарнеруд Александер
0:2
40' Гол в свои воротаВеде Антон
42' Желтая карточкаАмьо Грегуар
0:2
43' Не забитый пенальтиСана Тобиас
44' Желтая карточкаAlhassan Yusuf
0:3
76' ПенальтиСана Тобиас
82' Желтая карточкаAxel Noren
90' Желтая карточкаЯллоу Александр
90' Желтая карточкаНильссон Хокан
34
Axel
Noren
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
23'
40'
0:2
42'
43'
0:2
44'
76'
0:3
82'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|6
|0.32
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.16
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.11
|4.
|Веде Антон
|2
|0.11
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.11
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.05
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.05
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.25
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.25
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.15
|4.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.15
|5.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.1
|6.
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.1
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.05
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.05
|9.
|Вернблум Понтус
|0
|0
|10.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|11.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|12.
|Яллоу Александр
|0
|0
|13.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|14.
|Emil Holm
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|3
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|5.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|6.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|8.
|Юза Тибор
|2
|0
|9.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|10.
|Edi Sylisufaj
|2
|0
|11.
|Johan Brattberg
|0
|1
|12.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|14.
|Норинг Виктор
|1
|0
|15.
|Nsima Peter
|1
|0
|16.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|17.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|18.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|2.
|Айеш Хосам
|4
|0
|3.
|Яллоу Александр
|4
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|3
|0
|5.
|Калисир Андре
|2
|0
|6.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|7.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|8.
|Emil Holm
|2
|0
|9.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|10.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|11.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|12.
|Сана Тобиас
|1
|0
|13.
|Victor Wernersson
|1
|0
|14.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|15.
|Christian Kouakou III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Гётеборг
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг
Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг
Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Гётеборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|11
|6
|2
|38 - 20
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Хаммарбю
|20
|7
|8
|5
|30 - 28
|29
|7.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|8.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|13.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|14.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|19
|2
|7
|10
|20 - 33
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|8.40
|1.04
|9.00
|1.04
|2.70
|1.41
|2.12
|1.72
|2.30
|1.58
|1.73
|2.11
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.16
|5.20
|1.03
|10.00
|1.03
|9.90
|1.05
|8.50
|8.60
|1.03
|7.80
|1.05
|3.70
|1.26
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.16
|4.75
|1.11
|5.30
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.26
|3.12
|1.39
|2.40
|1.61
|1.96
|1.93
|1.62
|2.39
|2.77
|1.48
|2.04
|1.84
|1.72
|2.20
|1.51
|2.67
|1.42
|2.98
|1.26
|4.00
|—
|—
|—
|—