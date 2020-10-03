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  2. Матчи
  3. Норвегия
Ранхейм
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Согндаль
0'
32' Желтая карточка
Росет Мартин-Уве
39' Желтая карточка
 49'
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
6
Magnus
Blakstad
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
10
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
17
Mathias
Blaarud
2
Тотлэнд
Томас
25
Alioune
Ndour
11
Ховен
Андреас
18
Kristoffer
Hoven
Ранхейм
4-3-3
Согндаль
3-4-3

Ход матча

32'
 
Росет Мартин-Уве
39'
 

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Erik Toenne 10 (1) 0.53
2. Региниуссен Мадс 9 (1) 0.47
3. Ivar Solli Roenning 7 0.37
4. Ole Christian Saeter 5 0.26
5. Michael Karlsen 4 (3) 0.21
6. Люндал Мартин 3 0.16
7. Солли Сиверт 2 0.11
8. Daniel Kvande 2 0.11
9. Oeyvind Alseth 1 0.05
10. Vegard Oestraat Erlien 1 0.05
11. Sondre Soerloekk 1 0.05
12. Magnus Blakstad 1 0.05
13. Eirik Valla Doennem 1 0.05
14. Торбьерн Эггем 1 0.05
15. Adria Mateo Lopez 0 0
16. Robert Williams2 0 0
17. Ruben Kristensen Alte 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 15 (1) 0.79
2. Тотлэнд Томас 5 0.26
3. Alioune Ndour 5 0.26
4. Mathias Blaarud 5 0.26
5. Daniel Eid 4 0.21
6. Endre Kupen 4 0.21
7. Sivert Heggheim Mannsverk 2 0.11
8. Брендсред Маркус 2 0.11
9. Ховен Андреас 1 0.05
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.05
11. Tomas Kristoffersen 0 0
12. Стейринг Пер-Магнус 0 0
13. Йенсен Сикстен 0 0
14. Axel Kryger 0 0

Карточки

Ранхейм
# Игрок      
1. Christian Rismark 1 1
2. Региниуссен Мадс 2 0
3. Люндал Мартин 2 0
4. Eirik Valla Doennem 2 0
5. Daniel Kvande 2 0
6. Sondre Soerloekk 2 0
7. Ole Christian Saeter 2 0
8. Robert Williams2 2 0
9. Michael Karlsen 1 0
10. Even Barli 1 0
11. Magnus Blakstad 1 0
12. Erik Toenne 1 0
13. Magnus Lenes 1 0
14. Jacob Tromsdal 1 0
15. Oeyvind Alseth 1 0
16. Ruben Kristensen Alte 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 5 0
2. Mathias Blaarud 4 0
3. Tomas Kristoffersen 3 0
4. Росет Мартин-Уве 3 0
5. Тотлэнд Томас 3 0
6. Daniel Eid 3 0
7. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
8. Axel Kryger 2 0
9. Alioune Ndour 2 0
10. Фей Рензе 1 0
11. Брендсред Маркус 1 0
12. Endre Kupen 1 0
13. Eirik Lereng 1 0
14. Anders Johannessen Nord 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ранхейм 6.25% (3) 14.58% (7) 16.67% (8) 14.58% (7) 20.83% (10) 27.08% (13)
 Согндаль 22.73% (10) 11.36% (5) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:1 Осане Гроруд 0:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса
Лиллестрём 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:1 КФУМ Дьерв 1:6 Ранхейм Ранхейм 5:1 Стрёммен Согндаль 4:0 Ранхейм Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль
Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Согндаль 4:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:2 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 2:2 Согндаль Адекколига Согндаль 2:1 Ранхейм Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 5:1 19 14 2 3 42 - 13 44
2. Согндаль 0:0 19 12 4 3 44 - 21 40
3. Лиллестрём 1:0 18 10 5 3 28 - 16 35
4. Ранхейм 0:0 19 11 2 6 49 - 30 35
5. Осане 1:5 19 8 4 7 36 - 31 28
6. Санднес 2:0 19 8 4 7 28 - 35 28
7. Схьёрдал-Блинк 0:1 19 7 5 7 36 - 34 26
8. Рёуфосс 0:2 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Гроруд 0:2 19 6 6 7 28 - 30 24
10. Стрёммен 0:0 19 6 4 9 26 - 34 22
11. КФУМ 18 5 5 8 21 - 28 20
12. Улленсакер-Киса 0:0 18 4 6 8 28 - 41 18
13. Хам-Кам 2:0 18 4 5 9 28 - 37 17
14. Дьерв 0:0 16 3 7 6 22 - 34 16
15. Конгсвингер 18 3 4 11 19 - 36 13
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 0:0 6 1 1 4 8 - 15 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Росет Мартин-Уве получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Согндаль
3.81
3.70
2.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 3.00 2.35
3.55 2.50 2.31
2.68 3.70 2.41
3.81 2.52 2.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 11.00 1.02 1.77 1.97 3.60 1.27 1.22 4.00 2.02 1.74 1.79 1.96 1.76 2.00 1.05 8.50 1.25 3.70 1.05 8.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.02 11.50
3.55 1.25 2.25 1.60 1.80 1.99 1.54 2.60 1.26 3.78 1.19 4.40 1.06 7.40
2.84 1.44 2.10 1.77 1.78 2.09 1.55 2.51 1.32 3.46 1.65 2.29 1.50 2.65 1.95 1.91 1.71 2.19 1.56 2.49 1.54 2.56 1.51 2.59 1.21 4.69 1.11 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.80 1.95 2.28 1.59 1.11 5.80 1.19 4.30
2.38 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
1.58 2.44 1.34 3.32 2.10 1.77 1.67 2.26 1.58 2.45 1.40 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.30 3.35
3.38 1.31 1.91 1.87 1.43 2.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Ранхейм 0:0 Согндаль онлайн

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