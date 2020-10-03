Ранхейм
1:0
Конец матча
Стадион: EXTRA Arena
Согндаль
32' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
39' Желтая карточкаСолли Сиверт
1:0
70' ГолMichael Karlsen
90' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
32'
39'
70'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Erik Toenne
|10 (1)
|0.53
|2.
|Региниуссен Мадс
|9 (1)
|0.47
|3.
|Ivar Solli Roenning
|7
|0.37
|4.
|Ole Christian Saeter
|5
|0.26
|5.
|Michael Karlsen
|5 (3)
|0.26
|6.
|Люндал Мартин
|3
|0.16
|7.
|Солли Сиверт
|2
|0.11
|8.
|Daniel Kvande
|2
|0.11
|9.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.05
|10.
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.05
|11.
|Sondre Soerloekk
|1
|0.05
|12.
|Magnus Blakstad
|1
|0.05
|13.
|Eirik Valla Doennem
|1
|0.05
|14.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|15.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|16.
|Robert Williams2
|0
|0
|17.
|Ruben Kristensen Alte
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|15 (1)
|0.79
|2.
|Тотлэнд Томас
|5
|0.26
|3.
|Alioune Ndour
|5
|0.26
|4.
|Mathias Blaarud
|5
|0.26
|5.
|Daniel Eid
|4
|0.21
|6.
|Endre Kupen
|4
|0.21
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0.11
|8.
|Брендсред Маркус
|2
|0.11
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.05
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.05
|11.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|12.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|13.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|14.
|Axel Kryger
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Региниуссен Мадс
|3
|0
|2.
|Christian Rismark
|1
|1
|3.
|Люндал Мартин
|2
|0
|4.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|5.
|Daniel Kvande
|2
|0
|6.
|Sondre Soerloekk
|2
|0
|7.
|Ole Christian Saeter
|2
|0
|8.
|Robert Williams2
|2
|0
|9.
|Michael Karlsen
|1
|0
|10.
|Even Barli
|1
|0
|11.
|Magnus Blakstad
|1
|0
|12.
|Erik Toenne
|1
|0
|13.
|Magnus Lenes
|1
|0
|14.
|Солли Сиверт
|1
|0
|15.
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|16.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
|17.
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|5
|0
|2.
|Mathias Blaarud
|4
|0
|3.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|4.
|Росет Мартин-Уве
|3
|0
|5.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|6.
|Daniel Eid
|3
|0
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|8.
|Axel Kryger
|2
|0
|9.
|Alioune Ndour
|2
|0
|10.
|Фей Рензе
|1
|0
|11.
|Брендсред Маркус
|1
|0
|12.
|Endre Kupen
|1
|0
|13.
|Eirik Lereng
|1
|0
|14.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ранхейм
|6.12% (3)
|14.29% (7)
|16.33% (8)
|14.29% (7)
|22.45% (11)
|26.53% (13)
|Согндаль
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:1 Осане Гроруд 0:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса
Лиллестрём 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:1 КФУМ Дьерв 1:6 Ранхейм Ранхейм 5:1 Стрёммен Согндаль 4:0 Ранхейм Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль
Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|19
|14
|2
|3
|42 - 16
|44
|2.
|Согндаль
|19
|12
|3
|4
|44 - 22
|39
|3.
|Ранхейм
|19
|12
|1
|6
|50 - 30
|37
|4.
|Лиллестрём
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|5.
|Осане
|19
|8
|4
|7
|39 - 31
|28
|6.
|Санднес
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|19
|7
|5
|7
|37 - 37
|26
|8.
|Рёуфосс
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Гроруд
|19
|6
|6
|7
|29 - 31
|24
|10.
|Стрёммен
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|11.
|КФУМ
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|12.
|Дьерв
|16
|4
|6
|6
|23 - 34
|18
|13.
|Хам-Кам
|18
|4
|5
|9
|28 - 37
|17
|14.
|Улленсакер-Киса
|18
|4
|5
|9
|29 - 43
|17
|15.
|Конгсвингер
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|3.60
|1.25
|—
|—
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.17
|4.70
|2.02
|1.74
|1.79
|1.96
|1.76
|2.00
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.05
|8.50
|1.07
|7.30
|1.06
|7.90
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.25
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.80
|1.99
|—
|—
|1.54
|2.60
|—
|—
|1.26
|3.78
|1.19
|4.40
|1.06
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.26
|1.67
|1.79
|2.08
|1.83
|2.04
|1.52
|2.59
|1.22
|4.40
|1.65
|2.29
|1.50
|2.65
|1.95
|1.91
|1.71
|2.19
|1.56
|2.49
|1.54
|2.56
|1.51
|2.59
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|1.11
|7.10
|—
|—