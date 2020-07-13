20' Желтая карточкаTorje Naustdal
23' Желтая карточкаЙенсен Рубен
39
Саетра
Ларс
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
20'
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Fitim Azemi
|1
|0.03
|2.
|Lasse Nilsen
|1
|0.03
|3.
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|2.
|Hasan Kurucay
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simen Wangberg
|1
|0
|2.
|Саетра Ларс
|1
|0
|3.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|4.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селлин Кьелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Стрёммен
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Согндаль
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Тромсё
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Дьерв
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|КФУМ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Нест-Сотра
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Гроруд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Хам-Кам
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0