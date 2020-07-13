  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Тромсё
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Стрёммен
0'
20' Желтая карточка
Torje Naustdal
23' Желтая карточка
Йенсен Рубен
30'
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
2
Арнарсон
Адам
8
Антонсен
Кент-Аре
21
Eric
Bugale
Kitolano
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
17
Бернтсен
Даниэль
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
23
Paal
Steffen
Andresen
58
Hasan
Kurucay
3
Morten
Renaa
Olsen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Torje
Naustdal
11
Morten
Bjoerlo
15
Youseff
Chaib
19
Селлин
Кьелл
18
Lasse
Nordaas
Тромсё
3-5-2
Стрёммен
4-3-3

Ход матча

20'
 
Torje Naustdal
23'
Йенсен Рубен
 

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fitim Azemi 1 0.03
2. Lasse Nilsen 1 0.03
3. Арнарсон Адам 1 0.03
Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Youseff Chaib 1 0.03
2. Hasan Kurucay 1 0.03

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Simen Wangberg 1 0
2. Саетра Ларс 1 0
3. Арнарсон Адам 1 0
4. Бернтсен Даниэль 1 0
Стрёммен
# Игрок      
1. Селлин Кьелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
 Стрёммен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё 4:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:3 Тромсё Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Согндаль 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Тромсё 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Рёуфосс 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Дьерв 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Конгсвингер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Стрёммен 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10. КФУМ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нест-Сотра 2:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Улленсакер-Киса 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Схьёрдал-Блинк 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Гроруд 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Хам-Кам 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Torje Naustdal получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Стрёммен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный