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  2. Матчи
  3. Норвегия
Тромсё
1:0
Конец матча

Стадион:
Стрёммен
0'
20' Желтая карточка
Torje Naustdal
23' Желтая карточка
Йенсен Рубен
35' Красная карточка
Paal Steffen Andresen
57' Желтая карточка
Youseff Chaib
1:0
64' Гол
Eric Bugale Kitolano
90' Желтая карточка
Magnus Tvedte
90'+5
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
2
Арнарсон
Адам
8
Антонсен
Кент-Аре
21
Eric
Bugale
Kitolano
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
17
Бернтсен
Даниэль
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
23
Paal
Steffen
Andresen
58
Hasan
Kurucay
3
Morten
Renaa
Olsen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Torje
Naustdal
11
Morten
Bjoerlo
15
Youseff
Chaib
19
Селлин
Кьелл
18
Lasse
Nordaas
Тромсё
3-5-2
Стрёммен
4-3-3

Ход матча

20'
 
Torje Naustdal
23'
Йенсен Рубен
 
27'
 
Havard Thun
Селлин Кьелл
35'
 
Paal Steffen Andresen
37'
 
Magnus Tvedte
Lasse Nordaas
46'
Мохаммед Ахамед
Fitim Azemi
 
57'
 
Youseff Chaib
63'
Isak Hansen-Aaroeen
Бернтсен Даниэль
 
63'
Опсал Сакариас
Jostein Gundersen
 
64'
Eric Bugale Kitolano
1:0
76'
Андерсен Магнус
Антонсен Кент-Аре
 
87'
 
Сандмоен Бреде
Morten Bjoerlo
87'
 
Martin Andre Sjoelstad
Youseff Chaib
87'
 
Tega George
Бьорккьяер Сверре
90'
 
Magnus Tvedte

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fitim Azemi 1 0.03
2. Lasse Nilsen 1 0.03
3. Арнарсон Адам 1 0.03
4. Eric Bugale Kitolano 1 0.03
Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Youseff Chaib 1 0.03
2. Hasan Kurucay 1 0.03

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Йенсен Рубен 1 0
2. Simen Wangberg 1 0
3. Саетра Ларс 1 0
4. Арнарсон Адам 1 0
5. Бернтсен Даниэль 1 0
Стрёммен
# Игрок      
1. Paal Steffen Andresen 0 1
2. Селлин Кьелл 1 0
3. Youseff Chaib 1 0
4. Torje Naustdal 1 0
5. Magnus Tvedte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0
 Стрёммен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё 4:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:3 Тромсё Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Согндаль 3 2 0 1 11 - 5 6
5. КФУМ 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Улленсакер-Киса 3 1 1 1 7 - 8 4
8. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 8 - 8 3
9. Рёуфосс 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Гроруд 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Нест-Сотра 3 1 0 2 7 - 9 3
12. Стрёммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Конгсвингер 3 1 0 2 5 - 9 3
14. Осане 3 1 0 2 3 - 7 3
15. Дьерв 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Хам-Кам 3 0 0 3 5 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Lasse Nordaas уходит с поля. Magnus Tvedte выходит вместо него
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Пал Стеффен Андресен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 27'
    Селлин Кьелл уходит с поля. Haavard Thun выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Torje Naustdal получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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