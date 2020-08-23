Эльфсборг
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Boraas Arena
Эстерсунд
45' Желтая карточкаКайб Рами
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
45'
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|9 (2)
|0.53
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.35
|3.
|Rasmus Alm
|4
|0.24
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.12
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.06
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.06
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.06
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.18
|2.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.12
|3.
|Сандберг Ноа
|2
|0.12
|4.
|Simon Kron
|1
|0.06
|5.
|Felix Hoerberg
|1
|0.06
|6.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.06
|7.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.06
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.06
|9.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0.06
|10.
|Перри Небию
|0
|0
|11.
|Marco Weymans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Фрик Пер
|4
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|4.
|Окуму Джозеф
|3
|0
|5.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|6.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|7.
|Хуммет Денис
|2
|0
|8.
|Ольссон Симон
|2
|0
|9.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|10.
|Robert Gojani
|1
|0
|11.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|12.
|Rasmus Alm
|1
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|14.
|Кайб Рами
|1
|0
|15.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|16.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|2.
|Eirik Haugan
|4
|0
|3.
|Фрицсон Лудвиг
|4
|0
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|7.
|Marco Weymans
|2
|0
|8.
|Kalpi Ouattara
|2
|0
|9.
|Simon Kron
|1
|0
|10.
|Менса Самуэль
|1
|0
|11.
|Кейта Али II
|1
|0
|12.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|13.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|14.
|Перри Небию
|1
|0
|15.
|Арин Франк
|1
|0
|16.
|Felix Hoerberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|Эстерсунд
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг
Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд
Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0
|17
|11
|5
|1
|34 - 15
|38
|2.
|Эльфсборг
|0:0
|17
|8
|8
|1
|29 - 22
|32
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|6.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Эстерсунд
|0:0
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|10.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|11.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|17
|2
|7
|8
|18 - 27
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0