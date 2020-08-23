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  3. Швеция
Эльфсборг
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Эстерсунд
0'
45' Желтая карточка
Кайб Рами
48' Желтая карточка
 49'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
27
Хольст
Фредерик
21
Rasmus
Alm
26
Marokhy
Ndione
11
Jesper
Karlsson1
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
23
Менса
Самуэль
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
11
Henrik
Bellman
5
Амин
Реван
8
Ссеванкамбо
Исак
20
Felix
Hoerberg
9
Francis
Jno-Baptiste
18
Тёрготт
Блэйр
Эльфсборг
4-3-3
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

30'
 
Колкетт Чарли
Амин Реван
45'
Кайб Рами
 
48'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 9 (2) 0.53
2. Фрик Пер 6 0.35
3. Rasmus Alm 4 0.24
4. Gustav Henriksson 2 0.12
5. Ларссон Юхан 1 0.06
6. Ольссон Симон 1 0.06
7. Нильсен Сиверт 1 0.06
8. Холмен Самуэль 1 0.06
9. Хольст Фредерик 1 0.06
10. Jacob Ondrejka 1 0.06
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.18
2. Jordan Attah Kadiri 2 0.12
3. Сандберг Ноа 2 0.12
4. Simon Kron 1 0.06
5. Felix Hoerberg 1 0.06
6. Амин Реван 1 (1) 0.06
7. Тёрготт Блэйр 1 0.06
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.06
9. Francis Jno-Baptiste 1 0.06
10. Перри Небию 0 0
11. Marco Weymans 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Фрик Пер 4 0
3. Вяйсянен Лео 3 0
4. Окуму Джозеф 3 0
5. Холмен Самуэль 1 1
6. Нильсен Сиверт 2 0
7. Хуммет Денис 2 0
8. Ольссон Симон 2 0
9. Jacob Ondrejka 2 0
10. Robert Gojani 1 0
11. Хольст Фредерик 1 0
12. Rasmus Alm 1 0
13. Ларссон Юхан 1 0
14. Кайб Рами 1 0
15. Gustav Henriksson 1 0
16. Jesper Karlsson1 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 1
2. Eirik Haugan 4 0
3. Фрицсон Лудвиг 4 0
4. Ссеванкамбо Исак 3 0
5. Амин Реван 3 0
6. Jordan Attah Kadiri 3 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Kalpi Ouattara 2 0
9. Simon Kron 1 0
10. Менса Самуэль 1 0
11. Кейта Али II 1 0
12. Колкетт Чарли 1 0
13. Ишервуд Томас 1 0
14. Перри Небию 1 0
15. Арин Франк 1 0
16. Felix Hoerberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6) 11.11% (3)
 Эстерсунд 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг
Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд
Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:4 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 17 11 5 1 34 - 15 38
2. Эльфсборг 0:0 17 8 8 1 29 - 22 32
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 0:0 17 4 7 6 14 - 18 19
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
16. Фалькенберг 0:1 17 2 7 8 18 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Амин Реван уходит с поля. Колкетт Чарли выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Эстерсунд
1.72
3.15
6.80
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1.72 2.95 5.80
0.00 0.00 0.00
1.65 3.15 6.80

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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