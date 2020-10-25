Кальмар
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Guldfaageln Arena
Фалькенберг
39' Желтая карточкаKarl Soederstroem
41' Желтая карточкаNils Froeling
13
Нури
Эмин
37
Edvin
Crona
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.2
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.12
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.08
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.08
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.08
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|13.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.28
|2.
|Tobias Englund
|3
|0.12
|3.
|Веде Антон
|3
|0.12
|4.
|Karl Soederstroem
|3
|0.12
|5.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.08
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.08
|7.
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|8.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|9.
|Axel Noren
|1
|0.04
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|5
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Янссон Исак
|2
|0
|10.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|11.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|12.
|Rafinha I
|1
|0
|13.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|14.
|Isak Magnusson
|1
|0
|15.
|Nils Froeling
|1
|0
|16.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|17.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Матисен Маркус
|5
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Nsima Peter
|3
|0
|7.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|8.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|9.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|10.
|Юза Тибор
|2
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|12.
|Норинг Виктор
|2
|0
|13.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|14.
|Johan Brattberg
|0
|1
|15.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|16.
|Веде Антон
|1
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|18.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|20.83% (5)
|0
|25% (6)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|Фалькенберг
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|32% (8)
|20% (5)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС
Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|0:0
|25
|9
|10
|6
|38 - 35
|37
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|0:0
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.12
|8.00
|1.06
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.69
|2.17
|1.50
|2.60
|1.12
|5.55
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|8.20
|1.04
|7.30
|1.07
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.59
|1.47
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.50
|2.65
|1.34
|3.20
|1.14
|5.80
|1.12
|6.45
|1.01
|10.50
|—
|—
|5.47
|1.17
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.17
|1.74
|1.88
|1.99
|1.58
|2.46
|1.44
|2.91
|1.35
|3.35
|1.54
|2.58
|1.48
|2.79
|1.25
|4.14
|—
|—
|1.11
|7.22
|—
|—
|—
|—