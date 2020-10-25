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  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Фалькенберг
0'
39' Желтая карточка
Karl Soederstroem
41' Желтая карточка
Nils Froeling
44'
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
13
Нури
Эмин
14
Adrian
Edquist
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
3
Ринг
Себастьян
31
Nils
Froeling
9
Geir
Andre
Herrem
37
Edvin
Crona
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
Кальмар
3-4-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

39'
 
Karl Soederstroem
41'
Nils Froeling
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.2
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.12
3. Ромариньо Перейра 2 0.08
4. Алити Фидан 2 0.08
5. Ринг Себастьян 2 0.08
6. Ингельссон Сванте 2 0.08
7. Исраэльссон Эрик 2 0.08
8. Edvin Crona 2 0.08
9. Nils Froeling 2 0.08
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
12. Сахпекидис Филип 0 0
13. Янссон Исак 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.28
2. Tobias Englund 3 0.12
3. Веде Антон 3 0.12
4. Karl Soederstroem 3 0.12
5. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.08
6. Nsima Peter 2 0.08
7. Юханссон Карл II 2 0.08
8. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 5 1
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Янссон Исак 2 0
10. Исраэльссон Эрик 1 0
11. Арокойо Гбенга 1 0
12. Rafinha I 1 0
13. Henrik Loefkvist 1 0
14. Isak Magnusson 1 0
15. Nils Froeling 1 0
16. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
17. Carl Gustafsson 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Матисен Маркус 5 0
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Nsima Peter 3 0
7. Нильссон Хокан 3 0
8. Ван Лой Сандер 3 0
9. Edi Sylisufaj 3 0
10. Юза Тибор 2 0
11. Чибуйке Джон 2 0
12. Норинг Виктор 2 0
13. Эрикссон Якоб 2 0
14. Johan Brattberg 0 1
15. Кристоффер Карлссон 1 0
16. Веде Антон 1 0
17. Karl Soederstroem 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 20.83% (5) 0 25% (6) 4.17% (1) 20.83% (5) 29.17% (7)
 Фалькенберг 8% (2) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 32% (8) 20% (5)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС
Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Фалькенберг 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 0:0 25 9 10 6 38 - 35 37
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эстерсунд 0:0 25 8 10 7 25 - 26 34
9. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 0:0 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 0:0 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Nils Froeling получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Karl Soederstroem получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Фалькенберг
2.95
3.18
3.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.10 2.80
2.70 2.75 2.70
2.26 3.20 3.10
2.95 2.74 2.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 8.00 1.06 2.25 1.60 2.70 1.44 1.40 2.80 1.69 2.17 1.50 2.60 1.12 5.55 1.14 5.20 1.02 11.00 1.03 10.50 1.02 11.00
8.20 1.04 7.30 1.07 3.40 1.30 2.59 1.47 1.94 1.96 1.50 2.65 1.34 3.20 1.14 5.80 1.12 6.45 1.01 10.50
5.47 1.17 2.70 1.50 2.17 1.74 1.88 1.99 1.58 2.46 1.44 2.91 1.35 3.35 1.54 2.58 1.48 2.79 1.25 4.14 1.11 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.91 1.89 1.05 8.50 1.12 5.70 1.07 7.50
2.75 1.45 1.97 1.83 1.44 2.77 1.13 5.95 1.10 7.00
1.43 2.93 1.24 4.23 1.56 2.51 1.37 3.22 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.71 2.17 1.29 3.60 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Фалькенберг онлайн

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