Кальмар
0:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Фалькенберг
39' Желтая карточкаKarl Soederstroem
41' Желтая карточкаNils Froeling
83' Желтая карточкаAlexander Ahl Holmstroem
90' Желтая карточкаКристоффер Карлссон
13
Нури
Эмин
37
Edvin
Crona
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.2
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.12
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.08
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.08
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.08
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|13.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.28
|2.
|Tobias Englund
|3
|0.12
|3.
|Веде Антон
|3
|0.12
|4.
|Karl Soederstroem
|3
|0.12
|5.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.08
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.08
|7.
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|8.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|9.
|Axel Noren
|1
|0.04
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|5
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Nils Froeling
|2
|0
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|11.
|Янссон Исак
|2
|0
|12.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|13.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|14.
|Rafinha I
|1
|0
|15.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|16.
|Isak Magnusson
|1
|0
|17.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Матисен Маркус
|5
|0
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Nsima Peter
|3
|0
|7.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|8.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|9.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|10.
|Юза Тибор
|2
|0
|11.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|13.
|Норинг Виктор
|2
|0
|14.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|16.
|Johan Brattberg
|0
|1
|17.
|Веде Антон
|1
|0
|18.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|20.83% (5)
|0
|25% (6)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|Фалькенберг
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|32% (8)
|20% (5)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС
Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.03
|10.00
|—
|—
|8.00
|1.06
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.69
|2.17
|1.50
|2.60
|1.03
|10.00
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|8.20
|1.04
|—
|—
|7.30
|1.07
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.59
|1.47
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.50
|2.65
|1.34
|3.20
|1.14
|5.80
|1.12
|6.45
|1.01
|10.50
|—
|—
|1.62
|2.39
|1.38
|3.17
|1.15
|5.90
|1.74
|2.17
|1.53
|2.60
|1.49
|2.72
|1.58
|2.46
|1.44
|2.91
|1.12
|6.63
|1.54
|2.58
|1.48
|2.79
|1.25
|4.14
|—
|—
|1.11
|7.22
|—
|—
|—
|—