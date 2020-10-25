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  3. Швеция
Кальмар
0:0
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
39' Желтая карточка
Karl Soederstroem
41' Желтая карточка
Nils Froeling
83' Желтая карточка
Alexander Ahl Holmstroem
90' Желтая карточка
Кристоффер Карлссон
90'+5
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
13
Нури
Эмин
14
Adrian
Edquist
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
3
Ринг
Себастьян
31
Nils
Froeling
9
Geir
Andre
Herrem
37
Edvin
Crona
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
Кальмар
3-4-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

39'
 
Karl Soederstroem
41'
Nils Froeling
 
67'
 
Edi Sylisufaj
Nsima Peter
67'
Сахпекидис Филип
Nils Froeling
 
67'
Янссон Исак
Edvin Crona
 
75'
 
Веде Антон
Tobias Englund
75'
 
Mahmut Ozen
Karl Soederstroem
81'
Alexander Ahl Holmstroem
Geir Andre Herrem
 
83'
Alexander Ahl Holmstroem
 
88'
Carl Gustafsson
Adrian Edquist
 
90'
 
Кристоффер Карлссон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.2
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.12
3. Ромариньо Перейра 2 0.08
4. Алити Фидан 2 0.08
5. Ринг Себастьян 2 0.08
6. Ингельссон Сванте 2 0.08
7. Исраэльссон Эрик 2 0.08
8. Edvin Crona 2 0.08
9. Nils Froeling 2 0.08
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
12. Сахпекидис Филип 0 0
13. Янссон Исак 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.28
2. Tobias Englund 3 0.12
3. Веде Антон 3 0.12
4. Karl Soederstroem 3 0.12
5. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.08
6. Nsima Peter 2 0.08
7. Юханссон Карл II 2 0.08
8. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 5 1
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Nils Froeling 2 0
10. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
11. Янссон Исак 2 0
12. Исраэльссон Эрик 1 0
13. Арокойо Гбенга 1 0
14. Rafinha I 1 0
15. Henrik Loefkvist 1 0
16. Isak Magnusson 1 0
17. Carl Gustafsson 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Матисен Маркус 5 0
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Nsima Peter 3 0
7. Нильссон Хокан 3 0
8. Ван Лой Сандер 3 0
9. Edi Sylisufaj 3 0
10. Юза Тибор 2 0
11. Кристоффер Карлссон 2 0
12. Чибуйке Джон 2 0
13. Норинг Виктор 2 0
14. Эрикссон Якоб 2 0
15. Karl Soederstroem 2 0
16. Johan Brattberg 0 1
17. Веде Антон 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 20.83% (5) 0 25% (6) 4.17% (1) 20.83% (5) 29.17% (7)
 Фалькенберг 8% (2) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 32% (8) 20% (5)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС
Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Фалькенберг 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
9. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Nils Froeling получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Karl Soederstroem получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.75 1.77 4.30
17.00 1.04 18.00
2.26 3.20 3.10
4.93 1.50 5.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.03 10.00 8.00 1.06 1.15 5.00 2.70 1.44 1.17 4.70 1.69 2.17 1.50 2.60 1.03 10.00 1.14 5.20 1.02 11.00 1.03 10.50 1.02 11.00
8.20 1.04 7.30 1.07 3.40 1.30 2.59 1.47 1.94 1.96 1.50 2.65 1.34 3.20 1.14 5.80 1.12 6.45 1.01 10.50
1.62 2.39 1.38 3.17 1.15 5.90 1.74 2.17 1.53 2.60 1.49 2.72 1.58 2.46 1.44 2.91 1.12 6.63 1.54 2.58 1.48 2.79 1.25 4.14 1.11 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.91 1.89 1.05 8.50 1.12 5.70 1.07 7.50
2.75 1.45 1.97 1.83 1.44 2.77 1.13 5.95 1.10 7.00
1.43 2.93 1.24 4.23 1.56 2.51 1.37 3.22 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.71 2.17 1.29 3.60 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Фалькенберг онлайн

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