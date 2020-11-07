Мьельбю
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Страндваллен
Норрчёпинг
4' Желтая карточкаФранссон Александер
1:0
37' ГолОгбу Мозес
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
37'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|13 (2)
|0.48
|2.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.19
|3.
|Mamudu Moro
|5
|0.19
|4.
|Jacob Bergstroem
|4
|0.15
|5.
|Besard Sabovic
|4
|0.15
|6.
|Max Watson
|1
|0.04
|7.
|David Batanero
|1
|0.04
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|9.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|11.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
|13.
|Джазе Моханад
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|13 (1)
|0.48
|2.
|Леви Джонатан
|8
|0.3
|3.
|Хакшабанович Сеад
|6 (1)
|0.22
|4.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.22
|5.
|Алмквист Понтус
|5
|0.19
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.11
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.11
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.07
|9.
|Терн Симон
|2
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.07
|11.
|Вальквист Линус
|1
|0.04
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.04
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|8
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|David Batanero
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Jesper Loefgren
|3
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|10.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Спельманн Мартин
|1
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|15.
|Юханссон Марко
|1
|0
|16.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|17.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|4
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|4.
|Смит Эрик
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Франссон Александер
|2
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|10.
|Халлениус Линус
|1
|0
|11.
|Тело Кристофер
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|14.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|15.
|Леви Джонатан
|1
|0
|16.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|25% (9)
|Норрчёпинг
|13.46% (7)
|13.46% (7)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мьельбю 3:0 Эстерсунд Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|2:0
|27
|11
|13
|3
|43 - 33
|46
|3.
|Хеккен
|1:0
|27
|11
|11
|5
|40 - 27
|44
|4.
|Юргорден
|26
|12
|6
|8
|43 - 30
|42
|5.
|Хаммарбю
|26
|10
|10
|6
|42 - 37
|40
|6.
|Норрчёпинг
|0:1
|27
|11
|7
|9
|52 - 40
|40
|7.
|Мьельбю
|1:0
|27
|10
|8
|9
|41 - 41
|38
|8.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|9.
|Эребру
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|10.
|АИК
|26
|9
|8
|9
|27 - 28
|35
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|27
|8
|9
|10
|26 - 33
|33
|12.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|33 - 39
|28
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:2
|27
|5
|8
|14
|29 - 46
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|16.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мьельбю» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьельбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьельбю» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.30
|1.09
|12.00
|1.01
|2.42
|1.52
|—
|—
|4.30
|1.19
|—
|—
|1.47
|2.55
|2.12
|1.72
|2.06
|1.76
|1.81
|2.00
|1.15
|5.00
|1.35
|3.05
|1.03
|10.00
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|11.25
|1.00
|13.75
|1.01
|5.20
|1.15
|—
|—
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.25
|1.32
|3.14
|1.23
|3.64
|1.08
|6.05
|1.07
|6.65
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.55
|1.13
|2.93
|1.43
|2.51
|1.56
|3.03
|1.41
|2.37
|1.62
|2.06
|1.82
|1.74
|2.17
|1.55
|2.56
|1.43
|2.94
|—
|—
|1.22
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—