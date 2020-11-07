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  3. Швеция
Мьельбю
2:0
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
4' Желтая карточка
Франссон Александер
1:0
37' Гол
Огбу Мозес
68' Желтая карточка
Jesper Loefgren
2:0
90' Гол
Jacob Bergstroem
90'+5
13
Carljohan
Eriksson
I
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
5
Kadir
Hodzic
22
Jesper
Gustavsson
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
6
Смит
Эрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Мьельбю
5-3-1-1
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

4'
 
Франссон Александер
37'
Огбу Мозес
(Joel Nilsson)
1:0
68'
Jesper Loefgren
 
73'
Спельманн Мартин
David Loefquist
 
73'
Adam Petersson
Jesper Gustavsson
 
73'
 
Kevin Alvarez1
Франссон Александер
79'
Erik Paersson
Joel Nilsson
 
85'
 
Ishaq Abdulrazak
Кастегрен Хенрик
90'
Jacob Bergstroem
2:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 13 (2) 0.48
2. Jacob Bergstroem 5 0.19
3. David Loefquist 5 (2) 0.19
4. Mamudu Moro 5 0.19
5. Besard Sabovic 4 0.15
6. Max Watson 1 0.04
7. David Batanero 1 0.04
8. Eric Bjoerkander 1 0.04
9. Jesper Gustavsson 1 0.04
10. Viktor Gustafson 1 0.04
11. Taylor Silverholt 1 0.04
12. Joel Nilsson 0 0
13. Джазе Моханад 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.48
2. Леви Джонатан 8 0.3
3. Хакшабанович Сеад 6 (1) 0.22
4. Лауритсен Расмус 6 0.22
5. Алмквист Понтус 5 0.19
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.11
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.11
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Вальквист Линус 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 8 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Jesper Loefgren 4 0
8. Джазе Моханад 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Халлениус Линус 1 0
11. Тело Кристофер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Кастегрен Хенрик 1 0
15. Леви Джонатан 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 18.42% (7) 10.53% (4) 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 26.32% (10)
 Норрчёпинг 13.46% (7) 13.46% (7) 19.23% (10) 19.23% (10) 11.54% (6) 23.08% (12)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мьельбю 3:0 Эстерсунд Хеккен 2:2 Мьельбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 0:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
5. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
6. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
9. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
10. АИК 26 9 8 9 27 - 28 35
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 26 7 7 12 33 - 39 28
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
15. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Огбу Мозес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Франссон Александер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 5.40 78.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 3.20 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 4.10 1.79
  1.30 4.23 21.60

Самый высокий коэффициент на матч «Мьельбю» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьельбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьельбю» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.09 12.00 1.01 1.82 1.92 4.30 1.19 1.11 5.80 2.12 1.72 2.06 1.76 1.81 2.00 1.11 5.80 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.90 1.03 10.00 1.02 11.00
11.25 1.00 13.75 1.01 5.20 1.15 4.30 1.22 2.61 1.55 2.01 1.80 1.61 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.08 6.05 1.07 6.65
1.66 2.31 1.39 3.11 1.13 6.38 1.53 2.60 1.38 3.17 1.84 2.04 1.55 2.54 1.42 2.99 1.33 3.43 1.22 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.55 1.48 1.03 10.00 1.25 3.70 1.04 9.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
2.12 1.77 1.75 2.16 1.36 3.29 1.88 2.00 1.24 4.31 1.12 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.55 2.33 1.33 3.10
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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