Эребру
2:1
Перерыв
Стадион: Берн Арена
Хельсинборг
1:0
13' ГолКарялайнен Расмус
2:0
24' ГолБесара Нахир
2:1
27' ГолВан ден Хурк Антони
39' Желтая карточкаСисей Кебба
24
Али
Хусейн
28
Галль
Ромен
19
Бесара
Нахир
16
David
Seger
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
-
16 David SegerПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jake McGuire
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Max SvenssonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Noel MboНападающий
-
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
13'
24'
2:0
27'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|10 (3)
|0.4
|2.
|Хуммет Денис
|4
|0.16
|3.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.16
|4.
|Мехмети Агон
|4
|0.16
|5.
|David Seger
|3
|0.12
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.08
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.08
|8.
|Robin Book
|2
|0.08
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|15.
|Лане Джек
|0
|0
|16.
|Колландер Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.36
|2.
|Max Svensson
|4
|0.16
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.16
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.12
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.08
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|8
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|4.
|Kevin Wright
|5
|0
|5.
|David Seger
|4
|0
|6.
|Бесара Нахир
|3
|0
|7.
|Герзич Нордин
|2
|0
|8.
|Али Хусейн
|2
|0
|9.
|Хуммет Денис
|2
|0
|10.
|Michael Almebaeck
|2
|0
|11.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|12.
|Jake Larsson
|2
|0
|13.
|Колландер Деннис
|2
|0
|14.
|Мехмети Агон
|1
|0
|15.
|Robin Book
|1
|0
|16.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|17.
|Simon Amin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|5.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|6.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|7.
|Сисей Йозеф
|4
|0
|8.
|Сисей Кебба
|3
|0
|9.
|Жигович Армин
|3
|0
|10.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|11.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|12.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|13.
|Erik Figueroa
|1
|0
|14.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|15.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|16.
|Max Svensson
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|Хельсинборг
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус
Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд
Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|25
|14
|8
|3
|50 - 25
|50
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эребру
|2:1
|25
|9
|6
|10
|31 - 35
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|11.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|1:2
|25
|4
|12
|9
|27 - 38
|24
|14.
|Хельсинборг
|1:2
|25
|4
|10
|11
|27 - 40
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.03
|4.80
|1.16
|3.95
|1.22
|—
|—
|9.50
|1.03
|1.99
|1.82
|1.94
|1.86
|1.72
|2.12
|5.00
|1.15
|1.30
|3.30
|—
|—
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.08
|7.00
|13.00
|1.02
|11.75
|1.04
|4.95
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.20
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.23
|1.70
|1.99
|1.88
|1.73
|2.18
|1.57
|2.49
|5.68
|1.16
|—
|—
|2.69
|1.50
|2.15
|1.75
|1.88
|2.01
|1.58
|2.47
|1.44
|2.91
|1.35
|3.35
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.21
|4.71
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.85
|1.90
|1.12
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.40
|2.53
|1.56
|1.98
|1.90
|1.60
|2.43
|1.43
|2.95
|1.40
|3.12
|—
|—
|—
|—
|1.59
|2.45
|1.35
|3.35
|1.11
|7.16