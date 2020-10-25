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  3. Швеция
Эребру
2:1
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
13' Гол
Карялайнен Расмус
2:0
24' Гол
Бесара Нахир
2:1
27' Гол
Ван ден Хурк Антони
39' Желтая карточка
Сисей Кебба
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
6
Benjamin
Hjertstrand
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
28
Галль
Ромен
25
Герзич
Нордин
19
Бесара
Нахир
16
David
Seger
99
Хуммет
Денис
37
Карялайнен
Расмус
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
16
Erik
Figueroa
21
Сисей
Кебба
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Max
Svensson
Эребру
4-4-2
Хельсинборг
4-3-3

Ход матча

13'
Карялайнен Расмус
(Бесара Нахир)
1:0
24'
Бесара Нахир
(David Seger)
2:0
27'
2:1
Ван ден Хурк Антони
(Эрикссон Адам)
39'
 
Сисей Кебба

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 10 (3) 0.4
2. Хуммет Денис 4 0.16
3. Карялайнен Расмус 4 0.16
4. Мехмети Агон 4 0.16
5. David Seger 3 0.12
6. Jake Larsson 2 0.08
7. Erik Bjoerndahl 2 0.08
8. Robin Book 2 0.08
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Benjamin Hjertstrand 0 0
15. Лане Джек 0 0
16. Колландер Деннис 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.36
2. Max Svensson 4 0.16
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.16
4. Rasmus Joensson 3 0.12
5. Ольсен Брандур 2 0.08
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 8 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Гранлунд Альбин 5 0
4. Kevin Wright 5 0
5. David Seger 4 0
6. Бесара Нахир 3 0
7. Герзич Нордин 2 0
8. Али Хусейн 2 0
9. Хуммет Денис 2 0
10. Michael Almebaeck 2 0
11. Erik Bjoerndahl 2 0
12. Jake Larsson 2 0
13. Колландер Деннис 2 0
14. Мехмети Агон 1 0
15. Robin Book 1 0
16. Benjamin Hjertstrand 1 0
17. Simon Amin 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Рандруп Андерс 4 0
6. Дискеруд Миккел 4 0
7. Сисей Йозеф 4 0
8. Сисей Кебба 3 0
9. Жигович Армин 3 0
10. Ravy Tsouka Dozi 2 0
11. Alexander Timossi Andersson 2 0
12. Линдегор Андерс 1 0
13. Erik Figueroa 1 0
14. Rasmus Joensson 1 0
15. Геро Альхаджи 1 0
16. Max Svensson 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 17.24% (5) 13.79% (4) 17.24% (5)
 Хельсинборг 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус
Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд
Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:4 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Кубок
Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 25 14 8 3 50 - 25 50
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эребру 2:1 25 9 6 10 31 - 35 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
11. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 1:2 25 4 12 9 27 - 38 24
14. Хельсинборг 1:2 25 4 10 11 27 - 40 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Хельсинборг
2.53
7.20
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.20 6.10
1.47 7.20 7.20
2.34 3.68 2.83
1.55 3.93 7.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
11.50 1.03 4.80 1.16 3.95 1.22 9.50 1.03 1.99 1.82 1.94 1.86 1.72 2.12 5.00 1.15 1.30 3.30 2.00 1.76 1.09 6.50 1.30 3.30 1.01 12.00 1.08 7.00
13.00 1.02 11.75 1.04 4.95 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20
4.85 1.20 2.70 1.50 2.23 1.70 1.99 1.88 1.73 2.18 1.57 2.49 5.68 1.16 2.69 1.50 2.15 1.75 1.88 2.01 1.58 2.47 1.44 2.91 1.35 3.35 1.45 2.85 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
3.30 1.30 2.40 1.53 1.61 2.42 1.22 4.00 1.85 1.90 1.12 5.55
3.32 1.33 2.31 1.57 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
3.07 1.40 2.53 1.56 1.98 1.90 1.60 2.43 1.43 2.95 1.40 3.12 1.59 2.45 1.35 3.35 1.11 7.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.05 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Эребру 2:1 Хельсинборг онлайн

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