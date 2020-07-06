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Норрчёпинг
3:1
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
26' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
72' Гол
Карлссон-Лагемюр Патрик
74' Желтая карточка
Калисир Андре
2:1
75' Гол
Герсон Ларс
79' Желтая карточка
Герсон Ларс
83' Желтая карточка
Яллоу Александр
3:1
90' Гол
Pontus Almqvist
90'+5
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
15
Carl
Bjoerk2
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
26
Калисир
Андре
2
Jesper
Tolinsson
5
Яллоу
Александр
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
21
Noah
Alexandersson
17
Фарнеруд
Александер
16
Sargon
Abraham
Норрчёпинг
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

26'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Хакшабанович Сеад)
1:0
46'
Блумквист Андреас
Carl Bjoerk2
 
61'
 
Хараишвили Георгий
Sargon Abraham
61'
 
Айеш Хосам
Noah Alexandersson
72'
1:1
Карлссон-Лагемюр Патрик
(Emil Holm)
74'
 
Калисир Андре
75'
Герсон Ларс
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
2:1
79'
Герсон Ларс
 
83'
 
Яллоу Александр
87'
 
Victor Wernersson
Карлссон-Лагемюр Патрик
87'
 
Аффан Амин
Яллоу Александр
87'
Ishaq Abdulrazak
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
90'
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
 
90'
Pontus Almqvist
(Хакшабанович Сеад)
3:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 4 (1) 0.17
2. Лауритсен Расмус 3 0.13
3. Хакшабанович Сеад 2 0.08
4. Терн Симон 2 0.08
5. Герсон Ларс 2 (1) 0.08
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
7. Леви Джонатан 1 0.04
8. Кастегрен Хенрик 1 0.04
9. Pontus Almqvist 1 0.04
10. Бинаку Эгзон 0 0
11. Ishaq Abdulrazak 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.12
2. Сана Тобиас 1 0.04
3. Фарнеруд Александер 1 0.04
4. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
5. Sargon Abraham 1 0.04
6. Айеш Хосам 0 0
7. Яллоу Александр 0 0
8. Alhassan Yusuf 0 0
9. Emil Holm 0 0
10. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 2 0
2. Смит Эрик 1 0
3. Хакшабанович Сеад 1 0
4. Дагерстоль Филип 1 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
6. Carl Bjoerk2 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 2 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Фарнеруд Александер 1 0
4. Калисир Андре 1 0
5. Бьярсмюр Маттиас 1 0
6. Яллоу Александр 1 0
7. Alhassan Yusuf 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Гётеборг 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю
Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Гётеборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 6 3 2 1 10 - 8 11
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Хаммарбю 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Йоханнессон Исак-Бергманн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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