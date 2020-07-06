Норрчёпинг
3:1
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Гётеборг
1:0
26' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
1:1
72' ГолКарлссон-Лагемюр Патрик
74' Желтая карточкаКалисир Андре
2:1
75' ГолГерсон Ларс
79' Желтая карточкаГерсон Ларс
83' Желтая карточкаЯллоу Александр
3:1
90' ГолPontus Almqvist
21
Терн
Симон
15
Carl
Bjoerk2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
15 Carl Bjoerk2Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
26'
72'
74'
75'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|4 (1)
|0.17
|2.
|Лауритсен Расмус
|3
|0.13
|3.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.08
|4.
|Терн Симон
|2
|0.08
|5.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.08
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|7.
|Леви Джонатан
|1
|0.04
|8.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|9.
|Pontus Almqvist
|1
|0.04
|10.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.12
|2.
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|3.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.04
|4.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|5.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|6.
|Айеш Хосам
|0
|0
|7.
|Яллоу Александр
|0
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|9.
|Emil Holm
|0
|0
|10.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|2
|0
|2.
|Смит Эрик
|1
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|0
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|6.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|2
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|4.
|Калисир Андре
|1
|0
|5.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|6.
|Яллоу Александр
|1
|0
|7.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Гётеборг
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю
Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Гётеборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Хаммарбю
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Эстерсунд
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0