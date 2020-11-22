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  3. Швеция
АИК
0:2
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
29' Желтая карточка
Michael Almebaeck
0:1
39' Гол в свои ворота
Eric Kahl
0:2
60' Гол
Хуммет Денис
61' Желтая карточка
Хуммет Денис
64' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
68' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
80' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточка
Бауи Набиль
88' Желтая карточка
Галль Ромен
90' Желтая карточка
Сигторссон Колбейнн
90'+6
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
22
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
9
Мехмети
Агон
АИК
4-3-3
Эребру
4-4-2

Ход матча

29'
 
Michael Almebaeck
39'
0:1
Eric Kahl
56'
Хуссейн Билаль
Enock Kofi Adu1
 
60'
0:2
Хуммет Денис
(Мехмети Агон)
61'
 
Хуммет Денис
61'
 
Бесара Нахир
Мехмети Агон
64'
Хуссейн Билаль
 
64'
Сигторссон Колбейнн
Paulos Abraham
 
68'
 
Мартенссон Йохан
80'
Папаяннопулос Сотирис
 
81'
Erik Ring
Папаяннопулос Сотирис
 
88'
Бауи Набиль
 
88'
 
Галль Ромен
90'
 
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
90'
 
Benjamin Hjertstrand
Герзич Нордин
90'
 
Карялайнен Расмус
Хуммет Денис
90'
Сигторссон Колбейнн
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 8 0.29
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.18
3. Paulos Abraham 3 0.11
4. Бауи Набиль 3 0.11
5. Хуссейн Билаль 2 0.07
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0
18. Erik Ring 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.43
2. Хуммет Денис 5 0.18
3. Мехмети Агон 4 0.14
4. Карялайнен Расмус 4 0.14
5. David Seger 3 0.11
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Robin Book 2 0.07
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Бауи Набиль 6 0
3. Eric Kahl 6 0
4. Офори Эбенезер 4 1
5. Метс Кароль 5 0
6. Папаяннопулос Сотирис 3 1
7. Карлссон Пер II 3 1
8. Хуссейн Билаль 4 0
9. Enock Kofi Adu1 4 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Сигторссон Колбейнн 1 0
18. Линдквист Расмус 1 0
19. Яношевич Будимир 1 0
20. Оума Эрик 1 0
21. Tom Strannegaard 1 0
22. Paulos Abraham 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 10 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. Хуммет Денис 4 0
6. David Seger 4 0
7. Али Хусейн 3 0
8. Бесара Нахир 3 0
9. Michael Almebaeck 3 0
10. Герзич Нордин 2 0
11. Галль Ромен 2 0
12. Erik Bjoerndahl 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Robin Book 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7)
 Эребру 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК Норрчёпинг 2:2 АИК
АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру
Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю

Последние игры между собой

АИК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Эребру: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 27 16 8 3 56 - 25 56
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Eric Kahl уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Микаэль Альмебек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 9.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.30 6.65
  4.57 2.77 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «АИК» – «Эребру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эребру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АИК» – «Эребру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 8.20 1.06 3.75 1.23 2.65 1.50 2.14 1.71 1.07 7.50 1.73 2.11 1.48 2.70 1.18 4.50 1.12 5.60 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.93 1.96 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.09 6.15 1.00 11.00
5.85 1.15 2.68 1.50 3.90 1.27 3.19 1.38 2.47 1.58 1.83 2.06 1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.54 1.12 6.70 1.12 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.13 1.88 1.94 1.08 7.00 1.10 5.90 1.07 7.50
2.95 1.40 1.97 1.83 1.43 2.83 1.14 5.80 1.10 7.30
1.43 2.93 1.24 4.24 1.57 2.50 1.37 3.21 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.07 1.27 3.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч АИК 0:2 Эребру онлайн

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