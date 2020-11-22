АИК
0:2
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Эребру
29' Желтая карточкаMichael Almebaeck
0:1
39' Гол в свои воротаEric Kahl
0:2
60' ГолХуммет Денис
61' Желтая карточкаХуммет Денис
64' Желтая карточкаХуссейн Билаль
68' Желтая карточкаМартенссон Йохан
80' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточкаБауи Набиль
88' Желтая карточкаГалль Ромен
90' Желтая карточкаСигторссон Колбейнн
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Erik Ring
-
26 Yasin Ayari
-
16 Robin Tihi
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
39'
0:1
60'
0:2
61'
64'
68'
88'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|8
|0.29
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.18
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.11
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0.11
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
|18.
|Erik Ring
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.43
|2.
|Хуммет Денис
|5
|0.18
|3.
|Мехмети Агон
|4
|0.14
|4.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.14
|5.
|David Seger
|3
|0.11
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Robin Book
|2
|0.07
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Бауи Набиль
|6
|0
|3.
|Eric Kahl
|6
|0
|4.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|1
|7.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|4
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|18.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|19.
|Яношевич Будимир
|1
|0
|20.
|Оума Эрик
|1
|0
|21.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|22.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|10
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|Хуммет Денис
|4
|0
|6.
|David Seger
|4
|0
|7.
|Али Хусейн
|3
|0
|8.
|Бесара Нахир
|3
|0
|9.
|Michael Almebaeck
|3
|0
|10.
|Герзич Нордин
|2
|0
|11.
|Галль Ромен
|2
|0
|12.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Robin Book
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Эребру
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +8 =6 -6Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК Норрчёпинг 2:2 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру
Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю
Последние игры между собой
АИК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Эребру: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|16
|8
|3
|56 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АИК» – «Эребру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АИК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эребру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АИК» – «Эребру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров