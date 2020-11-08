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  3. Швеция
Мальмё
3:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
3' Гол
Телин Исаак
2:0
8' Гол
Кристиансен Андерс
3:0
15' Гол
Тойвонен Ола
38' Желтая карточка
Шабани Лаорент
48'
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
30
Jon
Viscosi
27
Карлссон
Йохан
8
Бьоркстрём
Тим
3
Karl
Larsson
18
Шабани
Лаорент
10
Андерссон
Элиас
25
Jamie
Roche
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
Мальмё
4-4-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

3'
Телин Исаак
(Рикс Сёрен)
1:0
8'
Кристиансен Андерс
(Тойвонен Ола)
2:0
15'
Тойвонен Ола
(Бергет Йо Инге)
3:0
38'
 
Шабани Лаорент

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 12 (1) 0.44
2. Кристиансен Андерс 10 (2) 0.37
3. Тойвонен Ола 8 0.3
4. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.26
5. Рикс Сёрен 5 0.19
6. Налич Ади 2 0.07
7. Брорссон Франц 2 0.07
8. Ахмедходжич Анел 2 0.07
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.41
2. Yukiya Sugita 7 0.26
3. Саид Мохаммед 7 (5) 0.26
4. Андерссон Элиас 6 0.22
5. Axel Bjoernstroem 5 0.19
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.15
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Нильсен Лассе 5 0
3. Брорссон Франц 5 0
4. Бергет Йо Инге 4 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Бьоркстрём Тим 6 0
2. Adam Hellborg 6 0
3. Stefano Holmquist 4 1
4. Андерссон Элиас 5 0
5. Karl Larsson 5 0
6. Юнссон Лукас 4 0
7. Hjalmar Ekdal 3 0
8. Nahom Girmai Netabay 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Ярль Даниель 2 0
11. Axel Bjoernstroem 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0
13. Yukiya Sugita 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 18% (9) 12% (6) 18% (9) 14% (7) 18% (9) 20% (10)
 Сириус 9.76% (4) 17.07% (7) 12.2% (5) 19.51% (8) 24.39% (10) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё
Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё
Сириус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сириус 2:2 Кальмар Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд
Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Сириус 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 3:0 27 16 8 3 55 - 25 56
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 0:3 27 9 10 8 42 - 46 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 1:0 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 0:1 27 4 10 13 28 - 43 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Шабани Лаорент получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сириус
1.27
6.34
21.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.50 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 10.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.25 10.50
  1.27 6.34 10.90

Самый высокий коэффициент на матч «Мальмё» – «Сириус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальмё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сириус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальмё» – «Сириус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
5.90 1.11 5.00 1.15 5.40 1.13 2.33 1.61 1.99 1.82 6.50 1.09 1.45 2.65 2.35 1.55 1.15 5.00 1.44 2.65 1.04 9.30 1.13 5.40 1.14 5.20 1.03 10.00
5.60 1.10 4.80 1.15 2.78 1.42 2.22 1.66 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.13 5.25 1.09 5.75 1.02 9.70
7.16 1.11 3.02 1.40 2.69 1.50 2.35 1.63 1.99 1.88 7.06 1.11 1.60 2.42 2.50 1.55 2.18 1.72 1.85 2.01 1.61 2.37 1.48 2.72 1.67 2.25 1.47 2.77 1.15 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5.5 5.5
2.85 1.40 3.55 1.27 1.31 3.25 1.62 2.20 2.25 1.60 1.23 3.90 1.03 10.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.69 1.30 2.97 1.43 2.10 1.79 1.75 2.15 1.52 2.62 2.95 1.41 2.33 1.63 1.79 2.08 1.68 2.24 1.41 2.97 1.15 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Мальмё 3:0 Сириус онлайн

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