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  3. Швеция
Мальмё
4:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
1:0
3' Гол
Телин Исаак
2:0
8' Гол
Кристиансен Андерс
3:0
15' Гол
Тойвонен Ола
38' Желтая карточка
Шабани Лаорент
59' Желтая карточка
Андерссон Элиас
63' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
69' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
4:0
76' Гол
Ларссон Эрик
90'+4
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
30
Jon
Viscosi
27
Карлссон
Йохан
8
Бьоркстрём
Тим
3
Karl
Larsson
18
Шабани
Лаорент
10
Андерссон
Элиас
25
Jamie
Roche
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
Мальмё
4-4-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

3'
Телин Исаак
(Рикс Сёрен)
1:0
8'
Кристиансен Андерс
(Тойвонен Ола)
2:0
15'
Тойвонен Ола
(Бергет Йо Инге)
3:0
38'
 
Шабани Лаорент
46'
 
Simon Gefvert
Шабани Лаорент
59'
 
Андерссон Элиас
63'
Бергет Йо Инге
 
69'
Ракип Эрдаль
 
72'
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
 
76'
Ларссон Эрик
(Траустасон Арнор)
4:0
77'
 
Andre Oesterholm
Саид Мохаммед
77'
 
Isak Braaholm
Карлссон Йохан
80'
Налич Ади
Тойвонен Ола
 
81'
Левицки Оскар
Кристиансен Андерс
 
82'
 
Noel Hansson
Jamie Roche
82'
 
Erik Langwagen
Stefano Holmquist
86'
Сафари Беранг
Кнудсен Йонас
 
86'
Сарр Амин
Телин Исаак
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 12 (1) 0.44
2. Кристиансен Андерс 10 (2) 0.37
3. Тойвонен Ола 8 0.3
4. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.26
5. Рикс Сёрен 5 0.19
6. Налич Ади 2 0.07
7. Брорссон Франц 2 0.07
8. Ахмедходжич Анел 2 0.07
9. Ларссон Эрик 1 0.04
10. Ракип Эрдаль 1 0.04
11. Антонссон Маркус 1 0.04
12. Молинс Гильермо 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Сарр Амин 1 0.04
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.41
2. Yukiya Sugita 7 0.26
3. Саид Мохаммед 7 (5) 0.26
4. Андерссон Элиас 6 0.22
5. Axel Bjoernstroem 5 0.19
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.15
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Нильсен Лассе 5 0
3. Бергет Йо Инге 5 0
4. Брорссон Франц 5 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Ракип Эрдаль 2 0
13. Сафари Беранг 1 0
14. Кнудсен Йонас 1 0
15. Левицки Оскар 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 6 0
2. Бьоркстрём Тим 6 0
3. Adam Hellborg 6 0
4. Stefano Holmquist 4 1
5. Karl Larsson 5 0
6. Юнссон Лукас 4 0
7. Hjalmar Ekdal 3 0
8. Nahom Girmai Netabay 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Ярль Даниель 2 0
11. Axel Bjoernstroem 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0
13. Yukiya Sugita 1 0
14. Шабани Лаорент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 22.22% (12) 11.11% (6) 16.67% (9) 12.96% (7) 16.67% (9) 20.37% (11)
 Сириус 9.76% (4) 17.07% (7) 12.2% (5) 19.51% (8) 24.39% (10) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё
Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё
Сириус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сириус 2:2 Кальмар Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд
Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Сириус 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 27 16 8 3 56 - 25 56
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 27 4 10 13 28 - 43 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Шабани Лаорент получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 10.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.25 10.50
  1.27 6.34 10.90

Самый высокий коэффициент на матч «Мальмё» – «Сириус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальмё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сириус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальмё» – «Сириус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
5.90 1.11 5.00 1.15 5.40 1.13 2.33 1.61 1.99 1.82 2.55 1.47 1.45 2.65 1.04 9.00 1.15 5.00 1.04 9.00 1.04 9.30 1.13 5.40 1.14 5.20 1.03 10.00
5.60 1.10 4.80 1.15 2.78 1.42 2.22 1.66 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.13 5.25 1.09 5.75 1.02 9.70
7.16 1.11 3.02 1.40 2.69 1.50 2.35 1.63 1.99 1.88 2.12 1.75 1.76 2.12 1.38 3.10 2.53 1.55 1.20 4.68 1.77 2.10 1.50 2.66 1.61 2.37 1.30 3.59 1.67 2.25 1.47 2.77 1.15 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5.5 5.5
2.85 1.40 3.55 1.27 1.31 3.25 1.62 2.20 2.25 1.60 1.23 3.90 1.03 10.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.69 1.30 2.97 1.43 2.10 1.79 1.75 2.15 1.52 2.62 2.95 1.41 2.33 1.63 1.79 2.08 1.68 2.24 1.41 2.97 1.15 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Мальмё 4:0 Сириус онлайн

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