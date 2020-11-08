Мальмё
4:0
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
Сириус
1:0
3' ГолТелин Исаак
2:0
8' ГолКристиансен Андерс
3:0
15' ГолТойвонен Ола
38' Желтая карточкаШабани Лаорент
59' Желтая карточкаАндерссон Элиас
63' Желтая карточкаБергет Йо Инге
69' Желтая карточкаРакип Эрдаль
4:0
76' ГолЛарссон Эрик
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
30
Jon
Viscosi
25
Jamie
Roche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
3'
1:0
8'
15'
3:0
38'
59'
63'
69'
76'
4:0
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|12 (1)
|0.44
|2.
|Кристиансен Андерс
|10 (2)
|0.37
|3.
|Тойвонен Ола
|8
|0.3
|4.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.26
|5.
|Рикс Сёрен
|5
|0.19
|6.
|Налич Ади
|2
|0.07
|7.
|Брорссон Франц
|2
|0.07
|8.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.07
|9.
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|10.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|11.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.04
|14.
|Сарр Амин
|1
|0.04
|15.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|16.
|Баширу Фуад
|0
|0
|17.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.41
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.26
|3.
|Саид Мохаммед
|7 (5)
|0.26
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.22
|5.
|Axel Bjoernstroem
|5
|0.19
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.15
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|8
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|5
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|5
|0
|4.
|Брорссон Франц
|5
|0
|5.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|3
|0
|8.
|Инносент Бонке
|3
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|10.
|Налич Ади
|3
|0
|11.
|Телин Исаак
|1
|1
|12.
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|13.
|Сафари Беранг
|1
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|15.
|Левицки Оскар
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|6
|0
|2.
|Бьоркстрём Тим
|6
|0
|3.
|Adam Hellborg
|6
|0
|4.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|5.
|Karl Larsson
|5
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|4
|0
|7.
|Hjalmar Ekdal
|3
|0
|8.
|Nahom Girmai Netabay
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Ярль Даниель
|2
|0
|11.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|13.
|Yukiya Sugita
|1
|0
|14.
|Шабани Лаорент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|16.67% (9)
|12.96% (7)
|16.67% (9)
|20.37% (11)
|Сириус
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё
Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё
Сириус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сириус 2:2 Кальмар Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд
Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|16
|8
|3
|56 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|27
|12
|6
|9
|43 - 31
|42
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|АИК
|27
|10
|8
|9
|28 - 28
|38
|9.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|10.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|27
|4
|10
|13
|28 - 43
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мальмё» – «Сириус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальмё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сириус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальмё» – «Сириус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.33
|1.61
|1.99
|1.82
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.45
|2.65
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.04
|9.30
|1.13
|5.40
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|
|5.60
|1.10
|4.80
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.13
|5.25
|—
|—
|1.09
|5.75
|—
|—
|1.02
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.16
|1.11
|—
|—
|3.02
|1.40
|2.69
|1.50
|2.35
|1.63
|1.99
|1.88
|2.12
|1.75
|1.76
|2.12
|1.38
|3.10
|2.53
|1.55
|1.20
|4.68
|1.77
|2.10
|1.50
|2.66
|1.61
|2.37
|1.30
|3.59
|1.67
|2.25
|1.47
|2.77
|1.15
|5.72
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|3.55
|1.27
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.62
|2.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.03
|10.00
|
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.69
|1.30
|2.97
|1.43
|2.10
|1.79
|1.75
|2.15
|1.52
|2.62
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.41
|2.33
|1.63
|1.79
|2.08
|1.68
|2.24
|1.41
|2.97
|1.15
|5.70
|—
|—
|—
|—