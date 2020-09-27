Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Хаммарбю
1:0
32' ГолВеде Антон
26
Амьо
Грегуар
34
Axel
Noren
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
-
34 Axel NorenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
32'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.32
|2.
|Веде Антон
|3
|0.14
|3.
|Karl Soederstroem
|3
|0.14
|4.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.09
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.09
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.09
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.05
|9.
|Axel Noren
|1
|0.05
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|6
|0.27
|2.
|Юханнссон Арон
|6 (2)
|0.27
|3.
|Людвигсон Густав
|4
|0.18
|4.
|Имад Халили
|4
|0.18
|5.
|Паулиньо II
|3
|0.14
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.09
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.09
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.05
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.05
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|7.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|8.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|9.
|Юза Тибор
|2
|0
|10.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|11.
|Johan Brattberg
|0
|1
|12.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|14.
|Норинг Виктор
|1
|0
|15.
|Nsima Peter
|1
|0
|16.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|17.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|18.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|7
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|4.
|Халили Абдул
|4
|0
|5.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
|18.
|Родич Владимир
|1
|0
|19.
|Джазе Моханад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|Хаммарбю
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +2 =6 -12Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар
Хаммарбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю
Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|22
|12
|8
|2
|41 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|0:2
|21
|9
|8
|4
|33 - 21
|35
|3.
|Эльфсборг
|21
|8
|11
|2
|34 - 28
|35
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|0:1
|22
|7
|8
|7
|30 - 32
|29
|8.
|Мьельбю
|21
|7
|7
|7
|30 - 32
|28
|9.
|Эстерсунд
|0:0
|22
|6
|10
|6
|20 - 22
|28
|10.
|Эребру
|22
|7
|6
|9
|25 - 30
|27
|11.
|Варберг БоИС
|21
|7
|5
|9
|31 - 33
|26
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|22
|4
|10
|8
|24 - 34
|22
|13.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|22
|4
|7
|11
|24 - 35
|19
|16.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.20
|1.03
|12.00
|1.01
|3.15
|1.33
|3.80
|1.27
|1.76
|2.00
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.70
|2.15
|1.28
|3.45
|1.28
|3.50
|1.09
|6.50
|1.09
|6.90
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|4.90
|1.18
|4.05
|1.25
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.57
|2.43
|1.31
|3.52
|1.22
|4.15
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|10.70
|1.04
|4.51
|1.20
|3.74
|1.27
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.47
|1.28
|3.65
|1.21
|4.38
|1.09
|7.27
|1.07
|8.30
|1.02
|13.95
|1.02
|14.40
|—
|—
|—
|—
|5.10
|1.19
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.19
|1.73
|1.93
|1.95
|1.71
|2.22
|1.58
|2.49
|—
|—
|1.22
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.20
|4.10
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.30
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.15
|5.39
|1.03
|11.89
|1.03
|12.46
|—
|—
|3.10
|1.41
|2.45
|1.60
|1.85
|2.04
|1.59
|2.46
|1.41
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—