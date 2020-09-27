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  3. Швеция
Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Хаммарбю
0'
1:0
32' Гол
Веде Антон
43'
16
Норинг
Виктор
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
34
Axel
Noren
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
9
Nsima
Peter
17
Edi
Sylisufaj
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
Фалькенберг
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

32'
Веде Антон
(Nsima Peter)
1:0
38'
Tobias Karlsson1
Юханссон Карл II
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.32
2. Веде Антон 3 0.14
3. Karl Soederstroem 3 0.14
4. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.09
5. Tobias Englund 2 0.09
6. Nsima Peter 2 0.09
7. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
8. Юханссон Карл II 1 0.05
9. Axel Noren 1 0.05
10. Tobias Karlsson1 1 0.05
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 6 0.27
2. Юханнссон Арон 6 (2) 0.27
3. Людвигсон Густав 4 0.18
4. Имад Халили 4 0.18
5. Паулиньо II 3 0.14
6. Качаниклич Алекс 2 0.09
7. Халили Абдул 2 0.09
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Нильссон Хокан 3 0
7. Ван Лой Сандер 3 0
8. Edi Sylisufaj 3 0
9. Юза Тибор 2 0
10. Эрикссон Якоб 2 0
11. Johan Brattberg 0 1
12. Кристоффер Карлссон 1 0
13. Чибуйке Джон 1 0
14. Норинг Виктор 1 0
15. Nsima Peter 1 0
16. Karl Soederstroem 1 0
17. Амьо Грегуар 1 0
18. Axel Noren 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 7 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Фенгер Мадс 4 0
4. Халили Абдул 4 0
5. Сёдерстрём Тим 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0
18. Родич Владимир 1 0
19. Джазе Моханад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)
 Хаммарбю 10% (3) 10% (3) 23.33% (7) 16.67% (5) 23.33% (7) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар
Хаммарбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю
Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 22 12 8 2 41 - 21 44
2. Хеккен 0:2 21 9 8 4 33 - 21 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 0:1 22 7 8 7 30 - 32 29
8. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
9. Эстерсунд 0:0 22 6 10 6 20 - 22 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. Хельсинборг 0:0 22 4 10 8 24 - 34 22
13. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Фалькенберг 1:0 22 4 7 11 24 - 35 19
16. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Хаммарбю
4.90
4.25
1.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 4.05 1.70
4.90 3.50 1.68
4.35 4.25 1.73
4.63 4.00 1.70
4.89 4.17 1.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.03 12.00 1.01 3.15 1.33 3.80 1.27 1.76 2.00 2.12 1.72 1.87 1.93 1.70 2.15 1.28 3.45 1.28 3.50 1.09 6.50 1.09 6.90 1.01 12.60
15.75 1.02 14.25 1.02 4.90 1.18 4.05 1.25 2.44 1.62 1.88 1.94 1.57 2.43 1.31 3.52 1.22 4.15 1.09 7.50
10.70 1.04 10.70 1.04 4.51 1.20 3.74 1.27 2.33 1.60 1.84 1.95 1.54 2.47 1.28 3.65 1.21 4.38 1.09 7.27 1.07 8.30 1.02 13.95 1.02 14.40
5.10 1.19 2.46 1.59 2.19 1.73 1.93 1.95 1.71 2.22 1.58 2.49 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 2.30 1.59 1.14 5.20 1.20 4.10 1.11 5.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.30
3.43 1.31 2.35 1.59 1.58 2.37 1.22 4.25 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.46
3.10 1.41 2.45 1.60 1.85 2.04 1.59 2.46 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.31 3.30
5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
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