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  3. Швеция
Фалькенберг
1:3
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
1:0
32' Гол
Веде Антон
58' Желтая карточка
Веде Антон
1:1
60' Гол в свои ворота
Эрикссон Якоб
1:2
66' Гол
Юханнссон Арон
82' Желтая карточка
Юханнссон Арон
90' Желтая карточка
Норинг Виктор
1:3
90' Пенальти
Юханнссон Арон
90'+6
16
Норинг
Виктор
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
34
Axel
Noren
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
9
Nsima
Peter
17
Edi
Sylisufaj
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
Фалькенберг
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

32'
Веде Антон
(Nsima Peter)
1:0
38'
Tobias Karlsson1
Юханссон Карл II
 
46'
 
Шер Аймар
Андерсен Йеппе
58'
Веде Антон
 
60'
1:1
Эрикссон Якоб
66'
1:2
Юханнссон Арон
(Качаниклич Алекс)
70'
Karl Soederstroem
Эрикссон Якоб
 
78'
Matthew Garbett
Edi Sylisufaj
 
78'
Mahmut Ozen
Axel Noren
 
78'
Чибуйке Джон
Nsima Peter
 
81'
 
Мадьяр Ричард
Сандберг Симон
81'
 
Имад Халили
Качаниклич Алекс
81'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Боянич Дарьян
82'
 
Юханнссон Арон
90'
 
Сёдерстрём Тим
Людвигсон Густав
90'
Норинг Виктор
 
90'
1:3
Юханнссон Арон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.32
2. Веде Антон 3 0.14
3. Karl Soederstroem 3 0.14
4. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.09
5. Tobias Englund 2 0.09
6. Nsima Peter 2 0.09
7. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
8. Юханссон Карл II 1 0.05
9. Axel Noren 1 0.05
10. Tobias Karlsson1 1 0.05
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 8 (3) 0.36
2. Танкович Муамер 6 0.27
3. Людвигсон Густав 4 0.18
4. Имад Халили 4 0.18
5. Паулиньо II 3 0.14
6. Качаниклич Алекс 2 0.09
7. Халили Абдул 2 0.09
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Нильссон Хокан 3 0
7. Ван Лой Сандер 3 0
8. Edi Sylisufaj 3 0
9. Юза Тибор 2 0
10. Норинг Виктор 2 0
11. Эрикссон Якоб 2 0
12. Johan Brattberg 0 1
13. Кристоффер Карлссон 1 0
14. Чибуйке Джон 1 0
15. Веде Антон 1 0
16. Nsima Peter 1 0
17. Karl Soederstroem 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 7 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Фенгер Мадс 4 0
4. Халили Абдул 4 0
5. Сёдерстрём Тим 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Юханнссон Арон 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
20. Джазе Моханад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5)
 Хаммарбю 9.38% (3) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5) 25% (8) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю
Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Юханссон Карл II уходит с поля. Tobias Karlsson выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.04
47.00 7.20 1.09
4.35 4.25 1.73
4.63 4.00 1.70
4.89 4.17 1.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.03 12.00 1.01 6.50 1.09 3.80 1.27 3.15 1.33 2.12 1.72 1.87 1.93 1.70 2.15 1.40 2.80 1.28 3.50 1.04 9.00 1.09 6.90 1.02 11.00
15.75 1.02 14.25 1.02 4.90 1.18 4.05 1.25 2.44 1.62 1.88 1.94 1.57 2.43 1.31 3.52 1.22 4.15 1.09 7.50
10.70 1.04 10.70 1.04 4.51 1.20 3.74 1.27 2.33 1.60 1.84 1.95 1.54 2.47 1.28 3.65 1.21 4.38 1.09 7.27 1.07 8.30 1.02 13.95 1.02 14.40
5.10 1.19 2.46 1.59 2.19 1.73 1.93 1.95 1.71 2.22 1.58 2.49 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 2.30 1.59 1.14 5.20 1.20 4.10 1.11 5.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.30
3.43 1.31 2.35 1.59 1.58 2.37 1.22 4.25 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.46
3.10 1.41 2.45 1.60 1.85 2.04 1.59 2.46 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.31 3.30
5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
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