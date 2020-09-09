Хельсинборг
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Кальмар
1:0
14' ГолMax Svensson
20' Желтая карточкаСисей Йозеф
53' Желтая карточкаБергквист Дуг
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
23
Эльм
Виктор
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
16
York
Rafael
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Noel MboНападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
14'
20'
53'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|6 (2)
|0.32
|2.
|Max Svensson
|3
|0.16
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.11
|4.
|Rasmus Joensson
|2
|0.11
|5.
|Геро Альхаджи
|1
|0.05
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0.05
|7.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.05
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0.05
|9.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|10.
|Жигович Армин
|1
|0.05
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.16
|2.
|Isak Magnusson
|3
|0.16
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.11
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.11
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.11
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.11
|7.
|Nils Froeling
|2
|0.11
|8.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.05
|9.
|Edvin Crona
|1
|0.05
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.05
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.05
|12.
|Янссон Исак
|0
|0
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|7
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|3
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|8.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|10.
|Жигович Армин
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Max Svensson
|1
|0
|15.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|16.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|2.
|Алити Фидан
|6
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Нури Эмин
|2
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|2
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|10.
|Rafinha I
|1
|0
|11.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|12.
|Nils Froeling
|1
|0
|13.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|14.
|Янссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|Кальмар
|25% (5)
|0
|30% (6)
|0
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг
Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Хельсинборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|11
|6
|1
|36 - 17
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|8
|4
|6
|38 - 28
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|18
|6
|7
|5
|24 - 26
|25
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|18
|5
|5
|8
|20 - 26
|20
|12.
|Хельсинборг
|1:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 30
|19
|13.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|14.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|15.
|Кальмар
|0:1
|19
|3
|5
|11
|21 - 33
|14
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.04
|4.10
|1.20
|—
|—
|3.00
|1.36
|2.17
|1.69
|1.76
|2.00
|1.83
|1.98
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.18
|4.50
|1.04
|9.00
|1.04
|9.20
|1.07
|7.50
|9.70
|1.01
|9.30
|1.03
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.16
|4.75
|1.11
|5.35
|1.02
|9.50
|—
|—
|7.97
|1.07
|6.63
|1.10
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.54
|1.50
|—
|—
|1.83
|1.95
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.31
|3.37
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|11.95
|—
|—
|—
|—
|4.24
|1.25
|3.56
|1.33
|2.86
|1.46
|2.06
|1.82
|1.74
|2.18
|1.52
|2.66
|1.47
|2.83
|1.74
|2.18
|1.21
|4.87
|—
|—
|1.20
|5.09
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.15
|5.40
|1.10
|6.85
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.89
|—
|—
|1.41
|2.85
|—
|—
|1.13
|5.71
|1.09
|7.01
|1.01
|14.99
|1.01
|15.66
|3.03
|1.42
|2.48
|1.58
|1.93
|1.94
|1.57
|2.50
|1.21
|4.78
|1.11
|7.63
|1.25
|4.23
|—
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|—
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