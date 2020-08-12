Юргорден
2:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Мьельбю
0:1
29' ГолОгбу Мозес
31' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
37' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
1:1
51' ГолКуйович Эмир
2:1
64' ГолАугустинссон Йонатан
78' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
88' Желтая карточкаDavid Loefquist
89' Желтая карточкаЛарссон Якоб
12
Бротвейт
Пер
20
Куйович
Эмир
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mamudu MoroНападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
29'
0:1
37'
51'
1:1
64'
78'
88'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.4
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.27
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.2
|4.
|Aslak Fonn Witry
|2
|0.13
|5.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.13
|6.
|Йоханссон Эрик
|2
|0.13
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.07
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.07
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|11.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|0
|0
|13.
|Банда Эммануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|7 (1)
|0.47
|2.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.2
|3.
|Mamudu Moro
|3
|0.2
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.13
|5.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.07
|6.
|Besard Sabovic
|1
|0.07
|7.
|Taylor Silverholt
|1
|0.07
|8.
|Джазе Моханад
|0
|0
|9.
|Max Watson
|0
|0
|10.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|4
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|3
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|4
|0
|2.
|David Loefquist
|4
|0
|3.
|Joel Nilsson
|4
|0
|4.
|Огбу Мозес
|3
|0
|5.
|David Batanero
|2
|0
|6.
|Джазе Моханад
|2
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|8.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|10.
|Юханссон Марко
|1
|0
|11.
|Besard Sabovic
|1
|0
|12.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|13.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|25% (5)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|Мьельбю
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Мьельбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|14
|7
|6
|1
|23 - 18
|27
|3.
|Юргорден
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|4.
|Норрчёпинг
|14
|7
|4
|3
|31 - 20
|25
|5.
|Хеккен
|14
|5
|6
|3
|24 - 15
|21
|6.
|Хаммарбю
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|7.
|Сириус
|14
|4
|7
|3
|24 - 24
|19
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|21 - 20
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Гётеборг
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|12.
|АИК
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|13.
|Хельсинборг
|14
|2
|7
|5
|13 - 22
|13
|14.
|Кальмар
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Эстерсунд
|14
|2
|6
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0