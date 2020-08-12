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Юргорден
2:1
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
0:1
29' Гол
Огбу Мозес
31' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
37' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
1:1
51' Гол
Куйович Эмир
2:1
64' Гол
Аугустинссон Йонатан
78' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
88' Желтая карточка
David Loefquist
89' Желтая карточка
Ларссон Якоб
90'+4
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
22
Банда
Эммануэль
8
Уокер
Кевин
17
Хольмберг
Карл
20
Куйович
Эмир
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
17
Jonathan
Tamimi
31
David
Batanero
12
David
Loefquist
5
Джазе
Моханад
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
14
Besard
Sabovic
Юргорден
4-2-3-1
Мьельбю
3-4-3

Ход матча

29'
0:1
Огбу Мозес
(David Loefquist)
31'
Ульвестад Фредрик
 
37'
Карлстрём Йеспер
 
46'
Эдвардс Кертис
Хольмберг Карл
 
46'
Ринг Джонатан
Уокер Кевин
 
51'
Куйович Эмир
(Банда Эммануэль)
1:1
64'
Аугустинссон Йонатан
(Aslak Fonn Witry)
2:1
78'
Йоханссон Эрик
 
79'
Кёкк Эллиот
Банда Эммануэль
 
79'
 
Joel Nilsson
Jonathan Tamimi
79'
 
Jacob Bergstroem
David Batanero
79'
 
Taylor Silverholt
Mamudu Moro
81'
Нюхольм Йеспер
Куйович Эмир
 
88'
 
David Loefquist
89'
Ларссон Якоб
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.4
2. Хольмберг Карл 4 0.27
3. Куйович Эмир 3 0.2
4. Aslak Fonn Witry 2 0.13
5. Аугустинссон Йонатан 2 0.13
6. Йоханссон Эрик 2 0.13
7. Уокер Кевин 1 0.07
8. Oscar Pettersson 1 0.07
9. Радетинац Харис 0 0
10. Ларссон Якоб 0 0
11. Кёкк Эллиот 0 0
12. Беркрот Никлас 0 0
13. Банда Эммануэль 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 7 (1) 0.47
2. David Loefquist 3 (1) 0.2
3. Mamudu Moro 3 0.2
4. Jacob Bergstroem 2 0.13
5. Jesper Gustavsson 1 0.07
6. Besard Sabovic 1 0.07
7. Taylor Silverholt 1 0.07
8. Джазе Моханад 0 0
9. Max Watson 0 0
10. Eric Bjoerkander 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 4 0
4. Ларссон Якоб 3 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. David Loefquist 4 0
3. Joel Nilsson 4 0
4. Огбу Мозес 3 0
5. David Batanero 2 0
6. Джазе Моханад 2 0
7. Jesper Loefgren 2 0
8. Jacob Bergstroem 2 0
9. Eric Bjoerkander 1 0
10. Юханссон Марко 1 0
11. Besard Sabovic 1 0
12. Viktor Gustafson 1 0
13. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 25% (5) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 5% (1) 15% (3)
Мьельбю 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Мьельбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Юргорден 1:2 Мьельбю Кубок Юргорден 4:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 14 7 6 1 23 - 18 27
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 14 7 4 3 31 - 20 25
5. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
6. Хаммарбю 14 5 5 4 16 - 17 20
7. Сириус 14 4 7 3 24 - 24 19
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 14 4 5 5 21 - 20 17
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Гётеборг 14 2 8 4 16 - 21 14
12. АИК 14 3 4 7 13 - 22 13
13. Хельсинборг 14 2 7 5 13 - 22 13
14. Кальмар 14 3 3 8 16 - 22 12
15. Фалькенберг 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Эстерсунд 14 2 6 6 11 - 18 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Огбу Мозес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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