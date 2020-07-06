Конгсвингер
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Гьемселунд
Тромсё
7' Желтая карточкаСаетра Ларс
20' Желтая карточкаChristian Roeer
0:1
31' ГолFitim Azemi
0:2
34' ГолАрнарсон Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
7'
20'
31'
0:1
34'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|1
|0.03
|2.
|Simon Marklund
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Fitim Azemi
|1
|0.03
|2.
|Lasse Nilsen
|1
|0.03
|3.
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|2
|0
|2.
|Victor Grodaas
|1
|0
|3.
|Harald Holter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simen Wangberg
|1
|0
|2.
|Саетра Ларс
|1
|0
|3.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|4.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Тромсё
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ
Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Санднес
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Согндаль
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рёуфосс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гроруд
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ранхейм
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|КФУМ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Конгсвингер
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Стрёммен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Дьерв
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0