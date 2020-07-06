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  2. Матчи
  3. Норвегия
Конгсвингер
0:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Тромсё
0'
7' Желтая карточка
Саетра Ларс
20' Желтая карточка
Christian Roeer
0:1
31' Гол
Fitim Azemi
0:2
34' Гол
Арнарсон Адам
38'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
2
Fredrik
Mani
Paalerud
25
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
7
Gyu-Hwan
Lee
11
Simon
Marklund
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
1
Jacob
Karlstroem
2
Арнарсон
Адам
4
Jostein
Gundersen
22
Simen
Wangberg
39
Саетра
Ларс
25
Lasse
Nilsen
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
Конгсвингер
4-2-3-1
Тромсё
5-3-2

Ход матча

7'
 
Саетра Ларс
20'
Christian Roeer
 
29'
Andreas Smedplass
Сальгрен Саку-Пекка
 
31'
0:1
Fitim Azemi
34'
0:2
Арнарсон Адам

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 1 0.03
2. Simon Marklund 1 0.03
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fitim Azemi 1 0.03
2. Lasse Nilsen 1 0.03
3. Арнарсон Адам 1 0.03

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 2 0
2. Victor Grodaas 1 0
3. Harald Holter 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Simen Wangberg 1 0
2. Саетра Ларс 1 0
3. Арнарсон Адам 1 0
4. Бернтсен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 0 0 0 100% (1) 0 0
 Тромсё 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ
Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конгсвингер 1:0 Тромсё Кубок Конгсвингер 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Конгсвингер Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Улленсакер-Киса 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Согндаль 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гроруд 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ранхейм 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Конгсвингер 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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