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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:2
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
7' Желтая карточка
Саетра Ларс
20' Желтая карточка
Christian Roeer
0:1
31' Гол
Fitim Azemi
0:2
35' Гол
Арнарсон Адам
85' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
90' Желтая карточка
Ridouan Boulahuane Essaeh
90'+5
1
Сальгрен
Саку-Пекка
2
Fredrik
Mani
Paalerud
25
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
7
Gyu-Hwan
Lee
11
Simon
Marklund
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
1
Jacob
Karlstroem
2
Арнарсон
Адам
4
Jostein
Gundersen
22
Simen
Wangberg
39
Саетра
Ларс
25
Lasse
Nilsen
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
Конгсвингер
4-2-3-1
Тромсё
5-3-2

Ход матча

7'
 
Саетра Ларс
20'
Christian Roeer
 
30'
Andreas Smedplass
Сальгрен Саку-Пекка
 
31'
0:1
Fitim Azemi
35'
0:2
Арнарсон Адам
65'
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
 
65'
Mathias Berg Gjerstroem
Gyu-Hwan Lee
 
67'
 
Мохаммед Ахамед
Eric Bugale Kitolano
68'
 
Бернтсен Даниэль
Fitim Azemi
77'
Ridouan Boulahuane Essaeh
Martin Tangen Vinjor
 
77'
Marlinho
Fredrik Mani Paalerud
 
82'
 
Андерсен Магнус
Опсал Сакариас
82'
 
August Mikkelsen
Lasse Nilsen
85'
Ludvig Langrekken
 
90'
Ridouan Boulahuane Essaeh
 
90'
 
Isak Hansen-Aaroeen
Антонсен Кент-Аре

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 1 0.03
2. Simon Marklund 1 0.03
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Fitim Azemi 1 0.03
2. Lasse Nilsen 1 0.03
3. Арнарсон Адам 1 0.03

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 2 0
2. Victor Grodaas 1 0
3. Harald Holter 1 0
4. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
5. Ludvig Langrekken 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Simen Wangberg 1 0
2. Саетра Ларс 1 0
3. Арнарсон Адам 1 0
4. Бернтсен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 0 0 0 100% (1) 0 0
 Тромсё 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ
Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конгсвингер 1:0 Тромсё Кубок Конгсвингер 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Конгсвингер Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Ранхейм 2 2 0 0 8 - 5 6
3. Тромсё 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КФУМ 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Конгсвингер 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Осане 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Стрёммен 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Дьерв 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 3 - 6 0
15. Гроруд 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Нест-Сотра 2 0 0 2 3 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Арнарсон Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Fitim Azemi бьет в цель!
  • 30'
    Сальгрен Саку-Пекка уходит с поля. Andreas Smedplass выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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