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Олесунн
1:4
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
0:1
10' Гол
Эйкрем Магнус
24' Желтая карточка
Джеймс Леке
0:1
25' Не забитый пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
1:1
29' Гол
Simen Bolkan Nordli
1:2
45' Гол
Хуссейн Эцаз
1:3
54' Гол
Джеймс Леке
69' Вторая желтая карточка
Джеймс Леке
1:4
86' Гол
Хестад Эйрик
90' Желтая карточка
Henry Wingo
90'+6
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
8
Карлсен
Фредрик
11
Simen
Bolkan
Nordli
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
15
Staale
Steen
Saethre
22
Хеуген
Сигурд
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
14
Кнутсон
Эрлинг
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Олесунн
3-5-2
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Эйкрем Магнус
24'
 
Джеймс Леке
25'
Niklas Fernando Nygaard Castro
0:1
29'
Simen Bolkan Nordli
1:1
45'
1:2
Хуссейн Эцаз
50'
Узочакву Арнест
Карлсен Фредрик
 
54'
1:3
Джеймс Леке
(Хёуген Кристоффер)
58'
Фридьонссон Хольмберт
Гретарссон Даниэль
 
62'
 
Кристенсен Тобиас
Эйкрем Магнус
62'
 
Мострем Маттиас
Брюнхильдсен Ола
69'
 
Джеймс Леке
75'
Shaquill Sno
Joergen Hatlehol
 
75'
Клинкенберг Фредерикус
Oddbjoern Lie
 
81'
 
Хестад Эйрик
Кнутсон Эрлинг
81'
 
Martin Ellingsen
Хуссейн Эцаз
86'
1:4
Хестад Эйрик
(Martin Ellingsen)
89'
 
Henry Wingo
Хёуген Кристоффер
90'
 
Henry Wingo

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 1 0.03
2. Хуссейн Эцаз 1 0.03
3. Джеймс Леке 1 0.03
4. Хестад Эйрик 1 0.03
5. Хёуген Кристоффер 0 0
6. Martin Ellingsen 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 1 1
2. Henry Wingo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 0 100% (1) 0 0 0 0
 Мольде 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн
Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн
Мольде Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём
Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Мольде 5:2 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 4:0 Мольде Кубок Олесунн 0:2 Мольде Товарищеские матчи Мольде 1:0 Олесунн Товарищеские матчи
Олесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 5:1 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Олесунн Типпелиген Мольде 2:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Мольде 5:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волеренга 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Русенборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мьёндален 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Стрёмсгодсет 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кристиансунд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Старт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хёугесунн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Одд 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сарпсборг-08 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Олесунн 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Simen Bolkan Nordli бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    ПРОМАХ - Niklas Castro бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    24'
    Джеймс Леке получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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