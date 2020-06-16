Олесунн
1:4
Конец матча
Стадион: Колор Лайн
Мольде
0:1
10' ГолЭйкрем Магнус
24' Желтая карточкаДжеймс Леке
0:1
25' Не забитый пенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
1:1
29' ГолSimen Bolkan Nordli
1:2
45' ГолХуссейн Эцаз
1:3
54' ГолДжеймс Леке
69' Вторая желтая карточкаДжеймс Леке
1:4
86' ГолХестад Эйрик
90' Желтая карточкаHenry Wingo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
10'
0:1
24'
25'
29'
45'
1:2
54'
1:3
69'
86'
1:4
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.03
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|3.
|Джеймс Леке
|1
|0.03
|4.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|5.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|6.
|Martin Ellingsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|1
|1
|2.
|Henry Wingo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Мольде
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +12 =2 -6Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн
Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн
Мольде Последние 20 матчей: +16 =2 -2Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём
Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Олесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 5:1 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Олесунн Типпелиген Мольде 2:0 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Мольде 5:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кристиансунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Старт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0